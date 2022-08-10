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Китай опубликовал «Белую книгу» по тайваньскому вопросу
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Китай не откажется от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится; Пекин оставляет за собой право отвечать на провокации сторонников независимости острова и внешних сил, говорится в опубликованной властями КНР «Белой книге».
Документ под названием «Тайваньский вопрос и дело воссоединения Китая в новую эпоху» совместно подготовили и опубликовали канцелярия Госсовета по делам Тайваня и пресс-канцелярия Госсовета КНР. «Белые книги» регулярно публикуются, чтобы разъяснить политику Пекина по разным проблемам.
«Попытки добиться независимости Тайваня лишь подтолкнут остров в пучину катастрофы и нанесут серьезный вред тайваньским соотечественникам. Для защиты общих интересов китайской нации, в том числе тайваньских соотечественников, мы должны решительно противостоять расколу и независимости Тайваня, а также способствовать мирному воссоединению родины», – передает РИА «Новости» текст документа.
Отмечается, что Пекин «готов создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы никогда не оставим места для различных форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня».
Авторы документа заявляют, что дела китайцев должны решать сами китайцы, и тайваньский вопрос там называется внутренним делом КНР, «затрагивающим интересы Китая и национальные чувства китайского народа». По их словам, решение вопроса «не терпит никакого внешнего вмешательства».
«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности. Мы готовы продолжать искренне стремиться и прикладывать усилия для мирного воссоединения, но мы не обещаем отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер», – подчеркнули в Пекине.
Власти КНР утверждают, что сторонников независимости Тайваня «и их сепаратистской деятельности» крайне мало. Меры, которые партия обещает направить против них и возможного внешнего вмешательства, как говорится в документе, «ни в коем случае не направлены против тайваньских соотечественников», а «немирные средства будут принять в качестве крайней меры в ситуации, когда не будет другого выбора».
«В случае, если сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, или внешние вмешивающиеся силы будут провоцировать, вынуждать и даже прейдут «красную линию», нам придется принять решительные меры», – отметили составители «Белой книги».
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси – первой для председателей нижней палаты Конгресса с 1997 года. Белый дом дистанцировался от поступка Пелоси и заявил о «неотступности от политики «одного Китая».
КНР считает остров своей провинцией и всегда выступает против любых контактов представителей Тайбэя с действующими чиновниками, особенно высокопоставленными, или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на этот остров. Деловые и неформальные контакты с материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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МИД Китая одной картинкой высмеял демократию Запада
Представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии.
Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
«Демократия или демосумасшествие (от слов «democracy» и «crazy» – прим. ВЗГЛЯД)?» – написал дипломат в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). Его слова передает РИА «Новости».
Официальный представитель китайского МИД часто комментирует действия США при помощи картинок в Twitter. Так, он называл Соединенные Штаты самой воинственной страной в мировой истории и наибольшей угрозой для мира и развития на планете, напоминал о многочисленных жертвах и страданиях, которые принесли американские военные во время операций во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке, и указывал на ответственность Вашингтона за ситуацию на Украине.
Китай нашел болезненное сравнение для действий США в мире
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Официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин сравнила политику Соединенных Штатов в отношении других стран с убийством Джорджа Флойда.
«Мы не можем позволить США считать себя «мировым полицейским» и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», – передает РИА «Новости» сообщение дипломата.
Так дипломат ответила на заявления Белого дома о том, что «Пекин слишком остро отреагировал на визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань».
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.
Убийство афроамериканца Джоржа Флойда стало крайне резонансным в США. В 2020 году после гибели Флойда якобы от действий полиции под эгидой движения BLM начались протесты и погромы. В начале июля этого года осужденного за убийство негра Джоржа Флойда экс-полицейского осудили еще на 20 лет.
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Академик РАН оценил опасность для россиян нового китайского генипавируса
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«Китай сейчас – закрытая страна, поэтому я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя выявление нового опасного вируса в Китае.
Китайские СМИ сообщают, что ученые обнаружили новый вид генипавируса, который назвали вирусом «Ланъя». Он передается человеку от диких животных. В стране выявлено 35 случаев заболевания. Наиболее частыми его симптомами являются лихорадка, слабость, кашель, анорексия, мышечная боль, тошнота, рвота и головная боль.
«Опасности распространения этого вируса у нас в стране нет. Это все проблемы Юго-Восточной Азии. Экология этого вируса не имеет отношения к нашей стране. Кто-то может, конечно, его завести, ничего исключать нельзя, но поскольку Китай сейчас – закрытая страна, то я не думаю, что у нас какие-то случаи будут», – говорит вирусолог.
То, что вирус может переходить от животного к человеку, – уже давно известное явление, продолжает академик. Он приводит в пример коронавирусную инфекцию, вирус Хендра, который от летучих мышей перешел на лошадь, а затем на людей и приводит к большому числу летальных исходов, Эболу, передающийся от обезьян к человеку.
«Здесь немного другая ситуация. Насколько я знаю, смертельных случаев пока не зафиксировано. Но не стоит забывать, что природа и весь этот мир создан не только для нас, но и для других. Поэтому не следует просто есть все, что попало, и таких опасностей станет явно меньше», – считает вирусолог.
Ранее кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что коллектив российских ученых создал первый специальный препарат от COVID-19. По его словам, лекарство можно также применять в профилактических целях.
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Премьер Тайваня потребовал от Китая прекратить «играть мускулами»
Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе», заявил премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан, сообщило тайваньское издание United Daily News.
«Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир», – цитирует главу правительства РИА «Новости».
Су Чжэньчан подчеркнул, что Тайвань «не склонит голову» под давлением.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
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Американский полковник назвал просчет США в конфликте на Украине
США не хватит запасов высокоточных ракет и боеприпасов для гипотетического вооруженного конфликта с Китаем из-за поставок на Украину, предположил в статье для American Conservative бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его мнению, в случае конфронтации вокруг Тайваня американские ВМС попытаются блокировать тихоокеанское побережье КНР. «Но блокада не лишит Китай основного стратегического преимущества. Глубина территории страны на континенте с дружественной, богатой ресурсами Россией на севере предполагает, что блокада вряд ли увенчается успехом», – передает РИА «Новости» его слова.
Как считает полковник, американская армия столкнется с дефицитом некоторых видов вооружений из-за длительности блокады.
«Судя по темпам расходования боеприпасов и систем высокоточного оружия всех видов на Украине, текущие запасы высокоточных ракет и боеприпасов в США будут быстро исчерпаны», добавил он.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Глава МИД Китая перечислил три ошибки Вашингтона в вопросе Тайваня
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США совершили ряд ошибок, позволив спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси совершить визит на Тайвань, заявил глава МИД Китая Ван И.
Первая ошибка – грубое вмешательство США во внутренние дела Китая. «Игнорируя неоднократные предупреждения и предостережения Пекина, Вашингтон все равно организовал визит Пелоси на Тайвань. Это стало грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая», – передает слова министра РИА «Новости».
Второй ошибкой со стороны Вашингтона Ван И назвал поддержку независимости Тайваня. Ни одно государство в мире не должно поддерживать «сепаратистские силы», а США подобными действиями выступили против Китая, пояснил он.
Третьей ошибкой является желание США подорвать мир в регионе за счет увеличения своего военного присутствия, заключил глава МИД.
Принятые Китаем после визита Пелоси на Тайвань меры по защите суверенитета и территориальной целостности Ван И назвал разумными, законными, открытыми и соразмерными.
Напомним, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США сместит основной фокус своей деятельности с борьбы с экстремизмом на противодействие Китаю, сообщает Associated Press.
«На недавней встрече за закрытыми дверями с руководителями контртеррористического центра ЦРУ второй по важности сотрудник ведомства ясно дал понять, что борьба с «Аль-Каидой*» (террористическая организация, запрещена в России) и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы управления будут все больше направляться на Китай», – цитирует сообщение АР РИА «Новости».
По информации агентства, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что США продолжат борьбу с террористами, но основной приоритет будет заключаться в лучшем понимании Китая и противодействии.
«В спецслужбах произошла тихая смена стратегии, сотни сотрудников переводят на должности, ориентированные на Китай, в том числе тех, кто ранее работал (в сфере борьбы) с терроризмом», – пишет агентство.
Associated Press передает, что Конгресс «подталкивал» ЦРУ и другие разведывательные ведомства сместить свой фокус на Китай, в том числе для того, чтобы получить больше данных о разработке КНР передовых технологий. В то же время выделение средств на Китай вынуждает сократить их предоставление на другие цели, включая борьбу с терроризмом.
По данным агентства, сотрудники ЦРУ изучают китайский язык и переходят на должности, которые больше сосредоточены на КНР. При этом, как заявляет бывший сотрудник управления Дуглас Уайз, переориентирование ведомства на КНР и Россию может занять несколько лет.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань
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Тайвань предупредил о риске дефицита полупроводников
Политическая эскалация вокруг Тайваня может спровоцировать дефицит полупроводников в мире, заявил официальный представитель острова во Франции Франсуа Чин-Чун Ву.
«Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка», – заявил Чин-Чун Ву в эфире канала BFM Business, передает РИА «Новости».
По его словам, полупроводники сейчас применяются почти во всех устройствах ежедневного пользования, а их производство сконцентрировано на Тайване.
«Любая турбулентность может повлиять на рынок их экспорта. И это также становится оружием в политической борьбе», – подвел итог представитель острова.
Напомним, предыдущая волна дефицита полупроводников началась в конце 2020 года и продолжалась вплоть до 2022 года. Ее объясняли ограничениями из-за пандемии коронавируса, нарушившей цепочки поставок, а также новым бумом майнинга и резким ростом основных криптовалют – биткоина и эфириума.
В 2022 году обострился политический конфликт вокруг Тайваня. На остров, который Китай считает своей частью, прибыла спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем. Госдеп счел военные маневры Китая несоразмерными «мирному визиту» Пелоси.
В Пентагоне не поддержали движение Тайваня к независимости
США не поддерживают движение Тайваня к независимости, заявил в понедельник на пресс-конференции Пентагона заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Также в Пентагоне заявили, что не считают, что Китай в ближайшие годы попытается силой вернуть контроль над Тайванем.
«Нет», – приводит РИА «Новости» ответ Каля на вопрос о том, ждут ли США в ближайшие годы попыток силового возвращения Тайваня под контроль со стороны Китая.
Он отметил, что США привержены позиции о том, что статус-кво относительно Тайваня не должен пытаться менять ни Пекин, ни Тайбэй. Замглавы Пентагона подчеркнул, что кризис в связи с визитом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси искусственно создан Пекином.
«Ничего в этом визите (спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) не меняет политику США в отношении Китая. Реакция Китая была необязательной. КНР пытается принудить Тайвань и международное сообщество. Это не сработает», – добавил Каль. Также он отметил, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.
Между тем директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что вопрос не в том, решит ли Китай использовать силу в отношении Тайваня, «а в том, как и когда они это сделают».
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Пекин призвал США отбросить иллюзии о контроле над Китаем с помощью Тайваня
Китай призывает США уважать интересы Пекина и отказаться от иллюзии, что они смогут использовать Тайвань для контроля над КНР, заявил в понедельник официальный представитель китайского минобороны У Цянь.
«КНР призывает США действительно считаться с важнейшими интересами и серьезной озабоченностью Пекина, отказаться от иллюзий, что они смогут использовать Тайвань для контроля над Китаем, и не следовать все дальше и дальше по ошибочному пути», – заявил У Цянь, слова которого приводит сайт оборонного ведомства КНР, сообщает РИА «Новости».
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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Китай назвал меры по защите суверенитета соразмерными и законными
Меры Китая по защите своего суверенитета являются справедливыми, соразмерными и легитимными, говорится в опубликованном заявлении министра иностранных дел, члена Госсовета КНР Ван И о ситуации вокруг Тайваня.
«Жесткая позиция Китая, а также предпринимаемые им действия являются справедливыми, рациональными, легитимными, необходимыми, открытыми и соразмерными. Они направлены на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР», – передает ТАСС слова дипломата.
По его словам, правительство США спланировало визит спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань для создания кризиса и наращивания своего военного присутствия в регионе.
«США имеют обыкновение сначала создать проблему, а потом использовать ее для реализации своих стратегических замыслов. Имеются признаки, которые свидетельствуют о том, что США при планировании необъявленного визита Пелоси опять пустили в ход старый трюк и в настоящее время пользуются возможностью для наращивания военного присутствия в регионе, это требует от всех сторон проявления настороженности и оказания решительного противодействия», – заявил Ван И.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что НОАК будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива.
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
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Вооруженные силы Китая пообещали «регулярно» проводить учения у берегов Тайваня
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет «регулярно» проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива, сообщило Центральное телевидение Китая.
«Впредь боевые корабли и самолеты НОАК будут регулярно проводить учения к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива», – цитирует материал РИА «Новости».
В статье говорится, что военные учения НОАК продемонстрировали, что «так называемых территориальных вод Тайваня не существует, Тайвань является частью Китая, и китайский флот плавает в его собственных территориальных водах».
Напомним, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет.
Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан заявил, что Китай должен прекратить «играть мускулами» и «подрывать мир в регионе».
В Тайбэе визит Пелоси на Тайвань назвали предлогом для китайских военных учений
Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй стал лишь предлогом для проведения Китаем широкомасштабных военных учений у острова, нацеленных на «изменение статуса-кво в Тайваньском проливе», выразил мнение глава МИД Тайваня Джозеф У.
«Истинное намерение Китая, стоящее за этими маневрами, состоит в том, чтобы изменить статус-кво в Тайваньском проливе и во всем регионе. Пекин использовал визит Пелоси лишь «в качестве предлога» для таких действий», – передает ТАСС его слова.
При этом Джозеф У назвал учения «серьезной провокацией», подрывающей мир и безопасность в регионе и оказавшей влияние на международные перевозки и торговлю.
По словам главы внешнеполитического ведомства, маневры являются частью стратегии КНР «по подготовке к военному вторжению» на Тайвань. Он предполагает, что с этой целью Китай проводит запуски ракет, а также кибератаки, прибегает к дезинформации, экономическому давлению в «попытке ослабить общественный дух на Тайване».
«Продолжающиеся попытки Китая запугать Тайвань не вызовут у нас паники», – подчеркнул Джозеф У, добавив, что Тайвань «будет твердо защищать свой суверенитет, свободу, демократию и процветание».
Помимо прочего, политик заявил, что Пекин полон решимости установить полный контроль над всем Тайваньским проливом и через него соединить Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря, «чтобы вся эта акватория стала его внутренними водами». При этом пусками баллистических ракет КНР «пытается удержать другие страны от вмешательства» в силовое решение тайваньского вопроса, заключил Джозеф У.
Накануне в Пентагоне заявили, что США не поддерживают движение Тайваня к независимости.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Пелоси заявила, что не жалеет о визите на Тайвань
Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, посетившая Тайвань с визитом, что привело к росту напряженности в регионе, заявила, что абсолютно не жалеет по поводу совершенной поездки.
«Абсолютно, абсолютно [визит стоил того], без вопросов», – сказала Пелоси в интервью телекомпании NBC, сообщает ТАСС.
Она отметила, что представители как Республиканской, так и Демократической партий США поддержали визит американской делегации на Тайвань.
Также Пелоси добавила, что США поддерживают принцип «одного Китая», визит на Тайвань не был попыткой изменить политику.
«Почему бы нам не показать Китаю, что [мы] поддерживаем Тайвань? Это часть нашего закона об отношениях с Тайванем. Мы поехали туда не ради того, чтобы изменить политику. Мы все еще поддерживаем политику «одного Китая». Мы поехали туда, чтобы признать статус-кво. Такова наша политика», – сказала она.
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Напомним, Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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