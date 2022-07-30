Власти Запорожской области обвинили ВСУ в создании прямой угрозы сотрудникам МАГАТЭ

Бывший сектант рассказал о сборе денег для украинских военных

Украинское отделение сектантского движения «Новое поколение» (деятельность признана нежелательной в РФ) собирает среди своих сторонников деньги на поддержку украинских военных, а также переправляет им взрывчатку на машинах скорой помощи благодаря Красному Кресту, рассказал бывший член этой секты Николай Кум, задержанный российскими силовиками.

Он рассказал РИА «Новости», что с началом спецоперации выехал из своего родного города Изюма (Харьковская область) в Днепропетровск, где стал учиться в школе пастырей при церкви «Новое поколение». Обучение в онлайн-формате проводил из Киева епископ Андрей Тищенко, добавил Кум. Структуры этой секты, помимо Днепропетровска, есть в Запорожье, Геническе, она была и в Мелитополе, отметил бывший участник организации.

Кум рассказал, что в апреле он уехал в Запорожье на заработки. Там его направили в располагавшийся в полутора десятках километров от города учебный центр, готовивший боевиков для неонацистского полка «Азов».

«Там люди тренировались, разбирали-собирали автоматы, бегали», – вспоминает Кум.

Однако после того как врач учебного центра узнал, что Кум ВИЧ-инфицирован, его отправили обратно.

«Я вернулся в Днепропетровск. Вернулся к церкви. На службе услышал, что главный пастырь «топит» за ВСУ и собирает деньги на помощь ВСУ. <...> Я хочу заявить, что, скорее всего, «Новое поколение» поддерживает ВСУ и через Красный крест передает всякие запрещенные вещества, кроме лекарств также взрывчатку могут (перевозить) в машинах скорой помощи», – сказал бывший сектант.

Так называемое «харизматическое» пятидесятническое движение «Новое поколение» образовалось в 1989 году в Риге. С тех пор отделения организации появились практически во всех республиках бывшего СССР, а также в странах Европы, в США, Канаде и странах Южной Америки. В РПЦ движение, которое откололось от евангелистов-пятидесятников, характеризуют исключительно как секту.

В августе 2021 года Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России четырех религиозных организаций, действующих под «брендом» «Новое поколение». Это латвийские международное христианское движение «Новое поколение» и Евангельская христианская церковь «Новое поколение», а также духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение» и духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение» (оба – Украина).

Этот статус для организаций влечет за собой запрет на создание на территории государства структурных подразделений, а также их ликвидацию, если они уже появились. За осуществление деятельности предусмотрена административная и уголовная ответственность.