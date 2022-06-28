Оргкомитет «Знание.Театр» назвал победителя конкурса просветительской пьесы

«Участники конкурса «Знание.Театр» прислали много пьес про межчеловеческие отношения, историю России и Великую Отечественную войну. При этом главный приз получил текст о школьниках», – сказала газете ВЗГЛЯД режиссер Марина Брусникина, подводя итоги конкурса на лучшую просветительскую пьесу для молодежи, организованного обществом «Знание».

«Пьеса «Трудный экзамен» Гульнары Искалиевой из Астрахани, победившая в конкурсе – это просветительский текст. Он показывает, как много невероятного происходит в головах наших детей, которые порой оказываются умнее своих родителей», – пояснила режиссер, художественный руководитель театра «Практика», член экспертного совета конкурса Марина Брусникина.

По замыслу Искалиевой, на примере школьного экзамена зрителям показывают, как важно расширять кругозор и стремиться к знаниям не только в определенной области, но и в самых разных сферах. Спектакль по победившей пьесе, созданный профессиональной труппой, будет рекомендован к постановке в школьных и студенческих театрах по всей стране и, как считают организаторы конкурса, вдохновит молодую аудиторию учиться, узнавать новое, а также вдумчиво и решительно достигать поставленных целей.

В мероприятии также приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, директор департамента проектов и программ в сфере воспитания администрации президента РФ Ирина Плещева, театральный критик, доцент Школы-студии МХАТ Павел Руднев и другие.

«В мае прошлого года президент Владимир Путин призвал перезагрузить «Знание», и с тех пор организация ищет новые форматы, чтобы делать знания интересными для молодежи, и экспериментирует – в рамках этих «проб» и родился проект «Знание.Театр», – напомнил Максим Древаль.

«Очень много людей в России интересуются театром, поэтому, данный конкурс – это способ через понятный им формат вовлечь в обсуждение важнейших тем, причем, не только в формате слушателя – но и в статусе рассказчика. С другой стороны, к проекту решено было привлечь и профессиональных экспертов, специалистов из сферы искусства и культуры. А вдохновила нас на это 17-летняя победитель прошлогоднего конкурса «Знание» Лиза Кочеткова – автор спектакля «Один» про детский буллинг», – указал он.

В свою очередь Сергей Кравцов вспомнил, как сам играл в школьном театре, и это ему «очень помогло в жизни». «Понятно, что не каждый станет актером, режиссером, но для более глубокого понимания художественной литературы, в том числе чувствовать себя более уверенно в жизни, в общении, очень важно, в том числе участвовать в театральных постановках. Поэтому, мы ставим задачу, чтобы к 2024 году в каждой общеобразовательной школе каждого региона был школьный театр. Уже сейчас у нас в стране 12 тысяч таких театров», – подчеркнул глава ведомства. Он также признался, что сам не против – будучи министром – снова попробовать свои силы на сцене в качестве актера какой-либо театральной постановки.

Конкурс «Знание.Театр» стартовал в апреле нынешнего года, всего было подано 420 работ из 68 регионов России, причем – не только от профессиональных драматургов, но и пробующих себя в этом деле «любителей». Одним из таких «любителей» как раз и стала победитель Гульнара Искалиева, которая работает главным специалистом службы электрических режимов в Астраханском региональном диспетчерском управлении, а в свободное время пишет пьесы.

Теперь ее пьесу поставит в Москве преподаватель школы-студии МХАТ, режиссер театра «Практика», член экспертного совета конкурса «Знание.Театр» Юрий Квятковский с привлечением профессиональных актеров. По его словам, они сделают постановку такой, чтобы ее могли воспроизвести в каждой школе любого населенного пункта – практически без декораций. Затем пьеса-победитель будет поставлена в рамках всероссийского театрального фестиваля «Знания» в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

Конкурс «Знание.Театр» проводится Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры РФ, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Партнером проекта выступает театр «Практика».