Столтенберг пообещал странам Балтии защиту НАТО от внешней угрозы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал сделать все возможное для защиты стран Балтии от внешней угрозы.

«Мы никогда не делимся подробностями оперативных планов. Но могу заверить вас, что мы смогли защитить страны, граничащие с Россией, на протяжении десятилетий, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это раньше, и будем делать это снова», – приводит ТАСС слова Столтенберга со ссылкой на Financial Times.

Генсек альянса отметил, что на саммите НАТО в Мадриде будут приняты «масштабные и важные решения для дальнейшего усиления коллективной безопасности». Они радикально улучшат оборону блока на востоке, сместив акцент со сдерживания любого вторжения на полную защиту союзных территорий.

Вопросы увеличения сил альянса в странах Балтии Столтенберг, по его словам, обсуждал с их лидерами. «Они десятилетиями находились под советской властью. У них есть история, когда они на собственном горьком опыте узнали, что значит быть оккупированными и захваченными. Я понимаю, что [и премьер-министр Эстонии Кая Каллас] хочет большего присутствия НАТО, и я могу ей это пообещать», – добавил Столтенберг.

Ранее Эстония, Латвия и Литва передали НАТО предложения по укреплению сил альянса на территории стран Балтии.

НАТО объявило о «трансформации», предполагающей существенное увеличение войск альянса в Восточной Европе. Эксперты уверены, что реформы НАТО принципиально перекроят архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию и Запад в новую гонку вооружений.

Напомним, в новой стратегической концепции НАТО Россия рассматривается как первоочередная угроза Североатлантическому альянсу, но изложены и долгосрочные вызовы со стороны Китая, сообщили в Белом доме. Ожидается, что концепция будет принята на предстоящем саммите НАТО, который пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Как заявил чиновник американской администрации высокого ранга, в обновленной натовской стратегии «Россия, очевидно, продолжает быть наиболее серьезной и первоочередной угрозой альянсу». Однако «в стратегической концепции будут также изложены многоплановые и более долгосрочные вызовы для евроатлантической безопасности со стороны КНР», сказал чиновник Белого дома.