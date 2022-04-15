В минфине Кипра заявили о сильнейшей за десятилетия инфляции в ЕС из-за кризиса на Украине

Кризис на Украине спровоцировал такую высокую инфляцию, какой в Евросоюзе (ЕС) не знали уже несколько десятилетий, заявил министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис.

Петридис в интервью телеканалу «Сигма» назвал инфляцию «невидимым вором, поедающим сбережения людей и располагаемый доход (доход, остающийся после уплаты налогов)», когда затронул тему роста цен на топливо и товары, вызванного последствиями военных действий на Украине, передает ТАСС.

При этом он воздержался от прогнозирования траектории инфляции, поскольку, по его словам, она зависит от масштабов и продолжительности событий в Украине.

«Нынешнее поколение еще не сталкивалось с инфляцией. Та инфляция, которую мы наблюдаем сейчас в Европейском союзе, – это явление, которое наблюдалось в Европе еще в 1970-е и 1980-е годы», – добавил глава кипрского Минфина.

Министр также заявил, что правительству острова необходимо выстоять под «шквалом предложений со стороны законодателей, направленных на сокращение доходов и повышение расходов» в свете намеченных на февраль 2023 года выборах президента Республики Кипр.

«В конце концов, мне придется нести ответственность, если я поддамся на такие предвыборные призывы», – заметил он.

Петридис также дал понять, что хотя предвыборный год и изобилует обещаниями различных подачек, та финансовая помощь кипрским фермерам, о которой правительство острова объявило ранее, не может рассматриваться как уловка для завоевания дополнительных голосов избирателей, так как средства были выделены для предотвращения банкротства сельскохозяйственных предприятий из-за продолжающегося ценового кризиса.

Министр финансов также сказал, что в прошлом жители Кипра оказались под воздействием «искусственного процветания» в результате повсеместного пользования практикой потребительского кредитования.

«Следующему поколению придется заплатить за наши ошибки», – подчеркнул он.

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