Украинские войска выпустили 14 ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР

Военный эксперт оценил влияние диверсий в Белгородской области на спецоперацию в Донбассе

«Сам факт диверсии нас не удивляет. К ним нужно готовиться. Но на ход наших действий в Донбассе это не повлияет», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Баранец. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении железнодорожных путей в приграничном с Украиной районе.

«Начиная специальную операцию, мы предвидели, что соседнее государство будет предпринимать попытки совершения терактов. И здесь надо благодарить железнодорожников, которые выявили этот участок, потому что любой эшелон, который мог наткнуться на него, пошел бы под откос», – отметил полковник в отставке, обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

«Сейчас нужно не то что удвоить, а удесятерить бдительность. Мы видим, что противник переносит свои диверсии на железнодорожные магистрали. Совершенно понятно, что Белгородская область и другие регионы, граничащие с Украиной – это по сути прифронтовая зона, и здесь следует организовать особый режим работы всех предприятий и организаций», – подчеркнул эксперт.

«Правильно, что губернаторы приграничных регионов объявляют «желтый» уровень опасности. Люди должны понимать, что по ту сторону границы идут боевые действия. Оттуда приползают лазутчики. Враг занимается вредительством. Это надо объективно понимать и быть внимательными ко всему, что вызывает подозрения», – рассказал Баранец.

При этом подобные диверсии не отразятся на действиях ВС России в Донбассе. «Армия с мелкими террористами не борется. Там будут работать пограничники, Росгвардия, контрразведка и так далее. Но удар по нефтебазе в Белгородской области заставил наше командование сделать серьезные выводы в части организации противовоздушной обороны. Нужно быть настороже», – отметил он.

«Возможно, нам следует организовать, скажем так, «народную разведку» и каким-то факультативным образом собрать людей, которые раньше работали в милиции, полиции и Федеральной службе безопасности. Они владеют определенной технологией наблюдения за происходящим и знают, как вычислить врага», – рассказал полковник в отставке.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной, повредили железнодорожные пути. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, причины происшествия выясняют.

В понедельник высокий уровень террористической угрозы объявили в двух районах Воронежской области, а также в приграничных районах Белгородской области. Кроме того, власти Крыма с понедельника повысили до высокого уровень террористической опасности в Армянске, Джанкое, Керчи и других районах на севере и востоке полуострова.

Напомним, что в начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека. Ранее власти Белгородской области сообщили о повреждении более 20 домов и машин в селах Журавлевка и Нехотеевка. Известно, что обстрел сел велся украинским «Смерчем».

Помимо Белгородской области с начала проведения специальной военной операции фиксировались обстрелы Курской и Ростовской областей. В последнем случае удар был нанесен ракетой «Точка-У» по аэродрому в Миллерово.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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