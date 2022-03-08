Эксперт: У российских компаний появляется окно возможностей, пока на рынок не пришли китайцы

В ближайшее время российская экономика может испытать значительные трудности, но при этом у российского бизнеса появляются новые возможности из-за ухода западных компаний с рынка России, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.

«Российская экономика может испытать трудности, связанные с продолжающимся уходом многих компаний с российского рынка и ростом курса валют. Одновременно возникает момент, когда значимый сегмент рынка освобождается и пока что не занят, к примеру, китайскими экспортерами. У российского бизнеса появляется окно, в рамках которого есть возможность, во-первых, определить для себя новые направления работы, во-вторых, получить доверие российских потребителей, которые предпочитали импортные товары. В таком формате потребуется одновременно и желание самих потребителей переориентироваться на российское производство», – сказал Атаманенко.

Он выразил надежду, что объявленные государством меры по расширению экономических свобод бизнеса, в частности заявление о «максимальной экономической свободе» как выходе из складывающейся ситуации, помогут российским предпринимателям в развитии.

«Вместе с тем нельзя отрицать риск расслабления определенных игроков из-за ухода крупных международных конкурентов. В этой ситуации российские потребители должны с большей требовательностью относится к отечественным товарам и услугам, формируя конкурентный спрос», – сказал эксперт.

Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории РФ. В тот же день немецкий автоконцерн Volkswagen объявил о прекращении поставок в Россию. Кроме того, в четверг появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России.

Во вторник британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson.

Днем ранее немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию. В тот же день Volkswagen остановил два завода в городах Цвиккау и Дрезден из-за отсутствия украинских комплектующих.

В четверг Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen.

В пятницу Porsche остановил поставки автомобилей в Россию. Сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb также приостановил свою деятельность в России и Белоруссии. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.

Напомним, в субботу компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.

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