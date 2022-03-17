Путин призвал крупный российский бизнес начать работу в Крыму

Западные санкции против России создают много проблем, но вместе с этим и открывают новые возможности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

«Да, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее», – передает его слова ТАСС.

По словам главы страны, после начала спецоперации на Украине последовал новый пакет санкций. «Но не только проблемы создают, они и открывают для нас новые возможности», – подчеркнул Путин.

Сейчас появились возможности для начала работы в Крыму крупных российских бизнес-структур, которые раньше опасались санкционных мер, отметил президент.

«Теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», — сказал президент, заверив, что власти обязательно поддержат такую активность бизнеса.

В частности, отметил он, Промсвязьбанк, «одно из ведущих банковских учреждений со стопроцентным госучастием», в принципе, уже присутствует на полуострове, но теперь организация должна «начать работу в Крыму как можно быстрее и шире».

«Нужно внедрять перспективные продуктовые линейки, кредитовать сельское хозяйство, строительство, туризм и другие ключевые для региона отрасли. Открывать здесь отделения и филиалы, развивать розничную суть», — перечислил Путин. По его словам, это станет серьезным стимулом для повышения деловой активности в Крыму, позволит расширять кооперацию с партнерами из других субъектов России.

Ранее сообщалось, что Пекин будет защищать интересы своих национальных предприятий, Китай выступает против антироссийских санкций, которые дестабилизируют мировой рынок, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.