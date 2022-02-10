В США захотели ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину

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10 февраля, четверг | Последнее обновление — 08:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МОК назвал публикации о допинг-тесте Валиевой спекуляциями
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То, что происходит сегодня в Оттаве – пороховая бочка, которая может рвануть по всему миру так, что мало не покажется никому. Возможно, мы находимся на пороге настоящей социальной революции.
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30 января Spotify впервые опубликовал список правил в отношении контента о коронавирусе. Теперь все подкасты, в которых будут обсуждать COVID-19, получат маркировку. Она перенаправит пользователей на портал компании, посвященный данной теме.
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Европейская политика стремительно утрачивает рациональность. Тогда как США скрупулезно собирают все слагаемые нового «идеального шторма» на европейском континенте, который, как и две мировые войны, призван вновь «сделать Америку великой» за счет других.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США захотели ввести санкции против России за «кибератаки» на Украину
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Комитет сената США по иностранным делам рассматривает возможность введения санкций в отношении России за якобы кибератаки Москвы против Украины, сообщили СМИ.
«Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Politico слова члена Международного комитета сената США Криса Мерфи.
Как сообщило издание, некоторые сенаторы настаивают на включении санкций за якобы кибератаки в более широкий законопроект, предусматривающий меры против России, если та «вторгнется» на Украину.
Ранее СМИ сообщали, что демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве.
Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Посол Антонов заявил о возможности своей высылки из США
Власти США до сих пор не отказались от угроз выдворить российского посла Анатолия Антонова, об этом заявил сам дипломат.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», – цитирует Антонова РИА «Новости».
Напомним, Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве.
Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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В МИДе усомнились в возможности США покрыть поставки газа в ЕС
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США не в состоянии даже хотя бы частично покрыть объемы поставок энергоресурсов, которые осуществляет в страны-члены ЕС Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Речь идет об элементарной попытке, пользуясь искусственно созданной самими американцами политической конъюнктурой, оккупировать часть еэсовского рынка энергоресурсов, на выгодных для себя и не очень выгодных для европейцев условиях получить рычаги максимального влияния на энергетическую политику Евросоюза. Никакой заботы об энергетической безопасности ЕС здесь на самом деле нет», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности Штатов покрыть существенную часть потребностей стран Европы в газе в случае приостановки поставок из России. При этом он увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
В понедельник министры энергетики США и ЕС на встрече в Вашингтоне договорились работать над увеличением предложения СПГ на мировом рынке. Тогда же глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил о достигнутых договоренностях о надежных поставках энергоносителей не только для ЕС, но и для Украины, Молдавии, Западных Балкан.
В прошлую пятницу в Белом доме сообщали, что Соединенные Штаты обсуждают с «крупными поставщиками» увеличение поставок газа в Европу взамен российского. В конце января глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил надежду, что США, Катар и Азербайджан компенсируют Европе объемы газа в случае снижения поставок топлива из России. В Пентагоне обещали проработать варианты поставок газа в Европу.
Между тем глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм предупредил, что найти замену российскому газу в случае гипотетического прекращения поставок будет сложно, так как Россия покрывает потребности Германии в газе более чем на 50%. В Еврокомиссии заявляли, что от российского газа в различной степени зависят около 20 стран ЕС. Вместе с этим в конце января в акватории стран ЕС резко выросло число танкеров СПГ.
28 января глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия (ЕК) тесно сотрудничает с администрацией президента США Джо Байдена по развитию стратегического партнерства в сфере энергетики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как действия Соединенных Штатов в Европе провоцируют жесточайший энергетический кризис.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
Посол Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена
Новые контакты России и США не исключены и востребованы, но практическая работа над их организацией пока не идет, рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – ответил он на вопрос о возможности новой беседы лидеров двух стран, передает РИА «Новости».
Напомним Владимир Путин в понедельник встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе беседы российский лидер призвал французского коллегу повлиять на президента Украины в вопросе выполнения Минских соглашений по Донбассу. Также стороны обсудили украинский конфликт.
С Байденом Путин беседовал в декабре, тогда стороны обсуждали последствия для России в случае ухудшения ситуации вокруг Украины.
Сенаторы США не смогли договориться о санкциях против России
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Демократы в Сенате США не могут получить поддержку республиканцев по законопроекту о санкциях против России, так как республиканцы требуют более жесткого подхода к Москве, сообщают информационные агентства.
Республиканцы выступают против положения законопроекта о том, что санкции – особенно наиболее жесткие – могут быть введены только в случае «вторжения» России на Украину. Республиканцы призывают к «превентивным» санкциям, чтобы продемонстрировать поддержку Киева и «наказать» Россию за уже предпринятые действия, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Белый дом опасается, что «превентивные» санкции спровоцируют ответ Москвы и обострение ситуации вокруг Украины и убеждает демократов не пропускать инициативы республиканцев. В результате попытки согласовать общий законопроект продолжаются более месяца. В программе работы Сената до конца месяца голосование по нему не предусмотрено.
Глава американского государства Джо Байден может ввести санкции против России и без данного законопроекта, но в Белом доме полагают, что его принятие станет дополнительным «сдерживающим» элементом в отношении Москвы и продемонстрирует ей единство властей США.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В генконсульстве России в Нью-Йорке осталось пять дипломатов
Впервые в истории в генконсульстве России в Нью-Йорке работают всего пять дипломатов, Нью-Йорк может остаться без российского консула, сообщил генконсул Сергей Овсянников.
Овсянников сообщил, что, не считая консула, «работает четыре сотрудника», хотя раньше было 12 дипломатов. При этом «впервые в генконсульстве нет офицера по безопасности, что вопиющий факт». Овсянников отметил, что «не помнит» подобной ситуации, передает РИА «Новости».
Есть вероятность, что в миссии будет работать еще меньше людей, так как «в июне уезжают два коменданта». У самого Овсянникова «сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе», приходится «отменять какие-то поездки, потому что одному не рекомендовано ехать за рулем». По его словам, «дипломаты сидят на приеме посетителей». «Небольшие передвижения по городу в рамках 25-мильной зоны возможно еще, а вот дальше передвижения практически уже невозможны», – сказал он.
Кроме того, США не выдают визу сменщику генконсула в Нью-Йорке Анатолию Каргаполову почти год. Овсянников указал, что его замена на Каргаполова должна была произойти еще в прошлом мае. Отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, при которой в Нью-Йорке не останется российского консула, он указал: «Ну, такое возможно, вполне». Его пребывание в Нью-Йорке продлили на месяц, если далее «никакого решения не будет», Овсянников «должен возвращаться в Россию», а «обязанности будет исполнять Вячеслав Славкин, старший дипломат».
Овсянников заявил, что генконсульство пока справляется с обязанностями, несмотря на усеченный состав, хотя работать «очень тяжело, объем колоссальный». «Каждый день по паспортам мы принимаем до 40 человек и еще шесть-восемь человек – люди, которые хотят вернуться по свидетельству на возвращение, так называемому», – сказал он.
Напомним, российский посол Анатолий Антонов заявлял, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. Глава МИД Сергей Лавров назвал хамством заявления США о возможной высылке российского посла в Вашингтоне.
Американцы не смогли найти Украину на карте Европы
Большинство жителей США не могут указать, где на карте Европы находится Украина, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Morning Consult.
Корректно указали Украину на карте 34% респондентов. Отмечается, что варианты «расположения» Украины варьировались от Исландии до стран Северной Африки, передает ТАСС.
Среди тех, кто все же смог найти Украину на карте, 50% заявили, что ей следует предоставить военную помощь. Среди тех, кто страну на карте не нашел, за военную поддержку Киева выступили 37%. За введение самого серьезного пакета санкций в случае «вторжения» России на Украину выступили 58% и 41% соответственно.
Мнения относительно поставок дополнительного вооружения Киеву разделились поровну – 41% поддерживает такой шаг, 42% выступают против. 29% выступают за отправку войск США в Европу, даже если это будет угрожать их жизни.
Опрос проводился 7 февраля, в нем приняли участие 2005 человек, погрешность составляет 2%, передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Генсеку ООН передали требования России к США по визовым обязательствам
Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что передал генеральному секретарю организации послание главы МИД Сергея Лаврова с требованием от США выполнения своих визовых обязательств.
Небензя сообщил в эфире «Россия 24», что он передал генсеку ООН «послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы (с визами для дипломатов) и требует от генерального секретаря начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со стороной пребывания, для того чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечивать условия для работы миссии при ООН», передает РИА «Новости».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что власти США «намеренно не выдают визы» россиянам.
Пресс-секретарь американского посольства в Москве Джейсон Ребхольц пояснил, что россияне могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США после того, как посольство в Москве с мая прекратило прием таких заявлений.
Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз.
Пентагон оценил «готовность» России «вторгнуться» на Украину
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что Россия «не приняла окончательное решение» о том, осуществлять ли «вторжение» на Украину. Россия неоднократно опровергала существование подобных планов.
Кирби сказал, что, по мнению США, «все еще есть время и пространство для дипломатии». Вашингтон исходит из того, что президент России Владимир Путин «не принял окончательное решение», заявили в Пентагоне. Кирби заявил, что США «пытаются добиться деэскалации напряженности».
«Никто, за возможным исключением господина Путина, не хочет видеть, чтобы в Европе вспыхнул какой-то военный конфликт. Поэтому мы действуем очень осторожно», – приводит его слова ТАСС.
Он не стал исключать, что американские войска «могут быть в некоторой степени задействованы в поддержке эвакуации» граждан США с Украины. Он заявил, что речь идет об эвакуации «с другой стороны этой границы». По словам Кирби, к решению таких задач подготовлены, в частности, военнослужащие из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые были направлены в Польшу. Вывозить американцев с Украины силами военных не планируют. Кирби призвал граждан США покинуть Украину гражданскими авиарейсами, передает РИА «Новости».
Кирби заявил, что США «продолжают наблюдать стягивание дополнительных сил из других мест в России к границе Украины и в Белоруссию, даже в течение последних 24 часов». Пентагон заявил, что «не будет приводить конкретные данные о численности, но она продолжает увеличиваться». По утверждению Кирби, «это наращивание сил дестабилизирует ситуацию и является ненужным».
Он заверил, что «НАТО не является угрозой для суверенитета России». А «поскольку Украина не представляет угрозы для суверенитета России, в этом наращивании сил не должно быть необходимости», сказал он.
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях «Союзная решимость», Кирби ответил: «Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Байдена призвали дать Киеву максимально возможный доступ к данным разведки США
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Глава американского государства Джо Байден должен предоставить Украине максимально возможный доступ к данным разведки США, это отвечало бы интересам безопасности США и Европы, заявили американские сенаторы.
Члены комитета по разведке сената США обратились к президенту страны с просьбой о том, чтобы «США делились разведданными с Украиной в максимально возможной степени». Они утверждают, что «Россия – агрессор», поэтому США «необходимо вооружить» Украину «критически важной информацией, необходимой для самообороны».
Как полагают сенаторы, «угроза Украине со стороны России – это угроза демократиям во всем мире». Байдена призвали «сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в этот критический момент», передает РИА «Новости».
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В МИД сочли возможное размещение ксомплексов THAAD под Харьковом провокацией
Потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «все, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия – это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление», передает ТАСС.
«Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно», – добавил он.
В свою очередь замглавы МИД Александр Панкин на конференции «Коллективная безопасность в новую эпоху: опыт и перспективы ОДКБ» международного дискуссионного клуба «Валдай» в ответ на просьбу прокомментировать возможную реакцию России, если США удовлетворят запрос Киева на поставку противоракетных комплексов THAAD на Украину, сказал, что Москва и сейчас призывает Вашингтон вести себя осмотрительно и не делать глупостей, «вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход».
«Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны, а наши коллеги, видимо, позаботятся о других», – добавил он.
Ранее в Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации.
Напомним, власти Украины обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD.
Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности. Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала эту ситуацию.
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Псаки назвала учения России и Белоруссии эскалацией
Военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки отметила, что «все это происходит на границе» Украины и, «безусловно, беспокоит» США. Однако она «не стала предсказывать, что это означает с точки зрения вторжения». По ее словам, Россия пока «не предприняла шагов по деэскалации», передает ТАСС.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Освобождение под залог обвиняемого в краже биткойнов россиянина в США приостановили
В США суд приостановил решение об освобождении под залог обвиняемого в отмывании украденных биткойнов россиянина Ильи Лихтенштейна и его супруги Хизер Морган.
«Настоящим решением... постановление об освобождении, вынесенное судьей Южного округа Нью-Йорка Фриманом 8 февраля 2022 года, приостановлено до рассмотрения данным судом решения о задержании», – цитирует постановление окружного суда округа Колумбия РИА «Новости».
Отмечается, что слушание о по ходатайству о пересмотре освобождения назначено на 11 февраля. Оно пройдет в формате видеоконференции.
Лихтенштейн и Морган, по данным минюста США, для отмывания криптовалюты использовали разные методы, в том числе создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, передает ТАСС.
Согласно версии министерства, биткойны были похищены с биржи Bitfinex в 2016 году. Ведомство конфисковало у обвиняемых сумму, эквивалентную 3,6 млрд долларов.
В 2021 году в США задержали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова по обвинению в отмывании 336 млн долларов через криптовалюту.
Антонов: Вопрос о сроках применения санкций США остается открытым
Антироссийские санкции в Вашингтоне будут подготовлены, но вопрос о сроках их применения остается открытым, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны...Весь вопрос только в том, когда они будут введены», – цитирует РИА «Новости» Антонова.
Антонов заявил, что видит наличие межпартийного консенсуса в отношении России, и споры идут только о том, как ее больнее ударить.
«Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», – заявил посол.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов допустил новую встречу Путина и Байдена.
До этого МИД предупредил Запад о последствиях антироссийских санкций.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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