Песков прокомментировал отказ Ташкента от газового союза

В Кремле назвали отказ Ташкента от газового союза попыткой «помазать политикой процессы»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сообщения о якобы отказе Узбекистана от идеи созданий газового союза с Россией и Казахстаном попыткой «помазать политикой происходящие процессы».

По словам представителя Кремля, регулирование таких процессов требует координации, но не с политикой, как пишет агентство Reuters, а с точки зрения коммерческой выгоды и интересов всех трех стран, передает РИА «Новости».

Песков заверил, что заявление вице-премьера Узбекистана было намеренно искажено, чтобы «попытаться помазать политикой все происходящие процессы».

Кроме того, пресс-секретарь президента прокомментировал ситуацию у берегов Турции, где выстроились в очередь нефтяные танкеры. Он отметил, что не стоит происходящее называть попыткой шантажа, так как это может привести к дестабилизации на мировых энергетических рынках, от которых зависит Турция.

Ранее вице-премьер Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна не станет соглашаться на политические условия в обмен на газ, а предполагаемый договор с Россией о газовых поставках не означает союза.