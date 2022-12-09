Очевидцы рассказали о взрывах в ТЦ «Мега Химки»

Живущие неподалеку от ТЦ «Мега Химки» очевидцы рассказали, что пожар сопровождался копотью, дымом и грохотом взрывов

Жительница Химок Анастасия рассказала, что проснулась в шесть утра от страшного грохота на трясущейся из-за серии взрывов кровати, другой очевидец Никита рассказал, что в это время шел дым и работали системы оповещения, пишут СМИ.

По словам Анастасии, пожар разгорелся быстро, буквально за 10-15 минут. Никита, в свою очередь, отметил, что в районе шести утра пожар только начинался. Очевидец рассказал, что находился поблизости с ТЦ и обратил внимание на дым и подумал, почему завод так рано. А затем он понял, что завода нет, и тогда сквозь дым стало проявляться пламя, передает «Газета.Ru».

«Моя девушка смотрела в окно и сказала, что очень быстро огонь распространялся. А когда был взрыв газа или краски тряслись окна», – добавил он.

Работающая консьержкой в доме неподалеку Людмила рассказала, что смотреть было страшно – повсюду были копоть и черный дым. Она отметила, что сначала были хлопки, было немножко страшновато, передает РИА «Новости».

По ее словам, в рядом стоящих домах отключились лифты, многие люди решили, что произошло землетрясение. Среди жильцов была «небольшая паника», многие, взяв документы, спускались вниз по запасной лестнице.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке OBI, которая находилась на реконструкции.

В пятницу утром в здании ТЦ «Мега Химки» начался масштабный пожар. Позже в горящем здании ТЦ «Мега Химки» произошло обрушение конструкций. После этого пожар охватил все здание в 18 тыс. кв. метров. Один человек погиб.