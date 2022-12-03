В РПЦ заявили о намерении дать оценку словам Папы Римского о бурятах и чеченцах

Русская православная церковь даст оценку заявлению Папы Римского о жестокости бурятов и чеченцев в зоне специальной военной операции на Украине, заявил епископ Переславский и Угличский Феоктист (Игумнов).

По его словам, подобные высказывания непрофессиональные и недопустимые.

«Это очень некрасиво смотрится, потому что попахивает сами знаете чем – нацизмом, если угодно», – сказал епископ Феоктист в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Он указал, что нет наций «более жестоких или более греховных», но все люди «равны во Христе».

Напомним, папа Римский Франциск сказал, что якобы «самой жестокой частью российских войск на Украине» оказались те, кто вырос вне «русской традиции», например, буряты и чеченцы.