Роспотребнадзор предупредил о смертельной опасности употребления «кротовухи»

Роспотребнадзор в ответ на мемы с «кротовухой» опубликовал предупреждение

Потребление спиртовой настойки, изготовленной на кроте, может нести смертельную опасность для человека, сообщил Роспотребнадзор, комментируя последние публикации в Сети на эту тему.

Настойка под названием кротовуха может привести к инвалидизации потребившего и даже к его смерти, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Кроты нередко заражаются глистами во время поедания насекомых, в некоторых местностях около 70–80% поголовья этих животных поражены такими паразитами, обитающими в их желудках. В мышечных тканях кротов могут быть круглые черви – трихинеллы, в кишечниках – плоские черви (трематоды), иногда у них находят ленточных червей.

Есть у этих животных блохи и клещи, на одном таком звере может быть порядка 15 и больше блох и около 20–25 клещей. Это делает кротов переносчиками туляремии, которая передается человеку.

Туляремия вызывает головокружение, тошноту, боль в голове, бессонницу, вялость, температуру до 38–39 градусов.

Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний, предупредили в ведомстве.

Ранее один из пользователей Twitter рассказал, как употреблял спиртовую настойку на кроте. В доказательство он предъявил фотографию – прозрачную закрытую банку с желтоватой жидкостью, в которой плавала тушка крота. Публикация вызвала бурную реакцию, большинство реагировали шутками и мемами*, часть пользователей делилась своими историями об употреблении такого напитка.