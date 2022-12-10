Личное дело Юрия Гагарина рассекретили

Роскосмос рассекретил личное дело первого космонавта Земли Юрия Гагарина

В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с личного дела первого космонавта Земли Юрия Гагарина сняли гриф секретности, документ доступен исследователям, сообщил журнала «Русский космос».

Уточняется, что личное дело заводилось в советское время на каждого человека при оформлении на работу или учебу, оно хранилось под грифом «для служебного пользования» и не было доступно никому, передает РИА «Новости».

В случае с Гагариным, как офицера, его личное дело после ухода в запас нужно было сдать в архив Минобороны, но после гибели легендарного космонавта документ оставили в архиве Центра подготовки космонавтов в качестве исключения.

Личное дело раскрывает некоторые подробности биографии, которым не уделялось много внимания. Например, даты получения Гагариным комсомольского и партийного билетов – декабрь 1949 года и июнь 1960 года, также раскрыты данные о его обучении сначала в аэроклубе, авиационном училище и службе в истребительной авиации ВВС Северного флота, а затем и пребывании в Центр подготовки космонавтов. Также рассекречены данные о наградах и семейном положении.

Оказалось, что у Гагарина была первая судейская категория по баскетболу. Также стало известно, что после седьмого класса он поехал поступать в ремесленное училище в Москве из-за «недостаточного материального состояния» родителей.

В журнале Роскосмоса заявили, что никто не знает, как бы сложилась сужьба Юрия Гагарины, если бы ему из-за голода не пришлось бросить школу и уехать поступать в училище с гособеспечением.

Напомним, советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире 12 апреля 1961 года на корабле «Восток» совершил орбитальный полет длительностью 108 минут.