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В США признали готовность Запада жертвовать гражданами России и Украины без всякой логики
Конгрессмен Госар: США и Британия готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев
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Конфликт на Украине активно подогревают третьи стороны, включая США и Великобританию, которые готовы пожертвовать жизнями как российских, так и украинских граждан без какой-либо логики, заявил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Пол Госар.
По его словам, необычным в ситуации на Украине является ярко выраженный уровень разжигания войны со стороны США и Британии, которые готовы пожертвовать жизнями русских и украинцев, руководствуясь мотивами, которые не вписываются ни в какую логику, передает РИА «Новости».
По мнению Госара, эти страны ничего не делали с того момента, пока активная прокси-война только назревала. Он добавил, что семья президента США Джо Байдена с ее финансовыми связями на Украине заняла нелогичную позицию в отношении мира и заставила ориентированных на мир демократов перейти в режим войны без видимой причины, которая была бы выгодна США.
В январе 2020 года Госар опубликовал снимок с рукопожатием Барака Обамы с Хасаном Роухани, заявив: «Мир был бы лучше без этих парней у власти». Снимок оказался фейком, скомпилированным из нескольких фото.
Медведев сообщил о появлении в России «жовто-блакитных» диверсантов
Зампред Совбеза Медведев предупредил украинских диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
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Действующий на российской территории мораторий на смертную казнь может быть преодолен, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о диверсиях, совершаемых проукраински настроенными террористами.
«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что Россия приняла этих людей и дала возможность получать образование, но в ответ началась подготовка терактов и диверсий. Зампред Совбеза отметил, что есть и случаи поджогов военкоматов и разрушений других государственных объектов, и даже случаи убийства россиян украинцами.
«Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное. И вопрос даже не в конкретных отморозках, иностранных и «своих». Просто надо вспомнить, что во время Великой Отечественной войны с саботажниками, которые по приказу фашистских убийц вели подрывные работы в тылу, никто не цацкался. Приговор таким негодяям был один – расстрел без суда и следствия. Прямо на месте преступления», – добавил Медведев.
По словам политика, совершившие подобные деяния в военное время не имеют «ни возраста, ни национальности, ни даже права на защиту своей жизни», но сейчас в России действует мораторий на смертную казнь.
«Весьма гуманно. В отличие, кстати, от всех крупнейших стран с ядерным оружием (США, КНР, Индии). Хотя, еще раз подчеркну, и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», – заключил Медведев.
Напомним, в Уфе суд арестовал четверых подозреваемых в теракте. Как пишет «Регнум», по версии следствия, с 18 по 25 октября обвиняемые совершали теракты, поджигали объекты ОАО «Российские железные дороги» в Уфимском районе и Калининградском районе Уфы.
27 октября двое подозреваемых были задержаны при попытке поджечь пост секционирования «Правая Белая» на улице Ущелье в Уфе. Трем подозреваемым по 18 лет, одному – 17.
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Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала
Российская гражданка Юлия Прохорова, танцевавшая «Калинку» на День Победы в Мюнхене во время проукраинского митинга, исчезла.
Прохорова перестала выходить на связь после того, как у нее дома 14 октября прошли обыски, предположительно, она может быть под стражей, передает RT.
Отмечается, что прокуратура немецкого города Ландсхут заподозрила россиянку в одобрении уголовно наказуемых преступлений и в оскорблении украинцев.
Под видеозаписями в социальных сетях с танцем на День Победы россиянке поступали угрозы расправы.
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
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Украина официально заверила, что морской гумкоридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», Россия возобновляет участие в «зерновой сделке», сообщило Минобороны.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что благодаря участию ООН, а также содействию Турции, удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против РФ.
«В частности, украинская сторона официально заверила, что «морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о СКЦ», – заявили в Минобороны.
В ведомстве подчеркнули, что Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными, и возобновляет реализацию соглашения – Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины («Черноморская инициатива»), приостановленную после теракта в Севастополе.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
В Киеве раскупили хлеб и начали готовить еду на кострах
Очевидцы сообщают, что в связи с отключениями электроэнергии жители Киева готовят еду на улице
Жители Киева рассказали, что из-за отключений электричества в городе готовят еду на костре в лесу, а накануне в панике скупали хлеб.
По их словам, отключения электроснабжения в городе происходят бессистемно – отключают электричество в домах с электроплитами, однако оно есть в некоторых домах с газовыми плитами, передает ТАСС.
Очевидцы рассказывают, что в лесу много людей, дрова рубят, готовят на костре.
При этом отмечается, что многие троллейбусные маршруты заменили автобусными. Людей на улице стало вдвое меньше.
Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
Эксперт: Запад предлагает Украине ненужную ей электроэнергию
Европейские политики говорят, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но Украина может и сама вырабатывать электричество, у нее после российских ракетных ударов возможности распределять ее сильно ограничены, заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.
Высокоточные удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре Украины направлены в первую очередь на изматывание противника, говорит Туманян. При этом, по его словам, Россия практически не наносит удары по объектам, генерирующим электроэнергию, целями является инфраструктура, обеспечивающая трансформацию и распределение электроэнергии.
«Такой подход преследует несколько целей. Во-первых, мы осложняем снабжение ВСУ по железной дороге. Составы, как правило, работают на электрической тяге, а в условиях отсутствия электроэнергии дизельные тепловозы не могут стать полноценной заменой в силу своих конструктивных особенностей. К тому же европейцы не могут поставлять на Украину свои электропоезда из-за разницы в ширине колеи», – сказал он.
Во-вторых, создаются проблемы для тылового обеспечения ВСУ, которые без электричества лишаются производственно-ремонтной базы, добавил эксперт.
«На фоне этих проблем у Киева европейские политики решили сыграть в привычный популизм, даже не вникая в суть проблемы: еврокомиссар по энергетике заявила, что ЕС готов направлять на Украину электроэнергию. Но дело в том, что Украина может и сама вырабатывать электричество, только возможности распределять его уже сильно ограничены, в том числе и в случае поставок электроэнергии из Евросоюза», – заключил он.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны.
Систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее мощные атаки фиксировались 10 октября, 17 и 18 октября, а также 31 октября.
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Зеленский призвал зрителей чешского ТВ не бояться ядерной войны
Не стоит бояться возможности ядерной войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью чешскому телевидению.
«Не уверен, не хочу давать оценку... Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию», – передает РИА «Новости» заявление Зеленского, который ответил так на вопрос, возможна ли ядерная война.
При этом ранее Россия предупреждала, что Киев намеревался совершить провокацию с применением «грязной бомбы», и сейчас он хочет замести следы. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что Украина способна сделать «грязную бомбу» и на других объектах, вне списка проверки МАГАТЭ.
Российские войска за сутки уничтожили более 500 военных ВСУ на трех направлениях
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За последние сутки российские военные на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях ликвидировали несколько сотен украинских военных, сообщает Минобороны.
ВСУ на Купянском направлении попытался атаковать двумя батальонами в направлении поселков Ягодное, Николаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка ЛНР, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
Наступление было отброшено на исходные позиции, ликвидировано до 150 украинских военных и наемников, шесть танков, пять БМП и 10 автомобилей.
«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка ЛНР пресечены», – добавили в министерстве.
На этом направлении ликвидировали порядка 250 бойцов ВСУ, а также два танка, две БМП, пять пикапов и два других автомобиля.
На Николаево-Криворожском направлении пресечена попытка прорыва ВСУ в сторону поселков Ищенка, Брускинское, Суханово и Пятихатки Херсонской области, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано 105 украинских военных, два танка, девять бронированных машин, семь автомобилей. Уничтожена украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ЗРК С-300.
Также поражен пункт управления 15-го полка нацгвардии Украины у населенного пункта Кировск в ДНР, 73 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение взводу реактивных систем залпового огня «Ураган» ВСУ в районе населенного пункта Малые Проходы Харьковской области. Также уничтожены: склад боеприпасов в районе населенного пункта Елизаветовка ДНР и хранилище топлива для украинской военной техники в районе населенного пункта Смела Черкасской области», – говорится в сообщении.
У населенного пункта Пасека Харьковской области сбит МиГ-29 воздушных сил Украины. Во вторник ВСУ также безуспешно пытались наступать на Купянском направлении, все атаки были отражены, противник потерял 150 человек.
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Депутат: Россия на своих условиях возобновила участие в «зерновой сделке»
Депутат Матвейчев рассказал о выгодах России от участия в «зерновой сделке»
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Участники «зерновой сделки» согласились на условия Москвы в обмен на возобновление этого соглашения, причем речь идет не только о материальных, но и геополитических выгодах для Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. О возобновлении участия России в «зерновой сделке» ранее объявил президент Путин.
«Россия получит серьезные выгоды от возобновления своего участия в «зерновой сделке». Что это за выгоды, публично пока не раскрывается, но, по всей видимости, они перекрывают ущерб от террористических атак Украины», – считает зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
У некоторых наблюдателей сложилось ошибочное впечатление, что на «зерновой сделке» зарабатывают исключительно Украина, Турция, Западная Европа, а Россия только теряет, потому что были совершены теракты против Крыма, отметил депутат. «Однако не про все договоренности следует рассказывать публично. Есть вещи, которые, будучи обнародованы, могут принести ущерб интересам РФ», – подчеркнул Матвейчев.
«Мы заявили после теракта, что приостанавливаем участие в «зерновой сделке», если она не будет выполняться на наших условиях. Следовательно, другие участники этой сделки пошли на требования России, по всей видимости, речь может идти о миллиардах долларов», – пояснил депутат, добавив, что кроме материальных, Россия получает также геополитические выгоды.
О возобновлении участия России в «зерновой сделке» сообщило в среду Минобороны РФ. Это произошло после того, как Киев дал письменные гарантии о неиспользовании гуманитарного коридора и своих портов для ведения боевых действий против России – благодаря участию ООН и содействию Турции, пояснили в Минобороны.
Позднее возобновление участия России подтвердил в разговоре с президентом Индонезии Джоко Видодо и президент Владимир Путин. На сайте Кремля сообщается, что Путин «информировал о ситуации, сложившейся вследствие использования киевским режимом морского гуманитарного коридора для диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота в Севастополе и о том, что, получив необходимые гарантии украинской стороны о неиспользовании гуманитарного маршрута в военных целях, Россия возобновляет реализацию зерновой сделки».
Была отмечена готовность Москвы предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам как гуманитарную помощь, Видодо поддержал такой подход.
Напомним, Россия объявила о приостановке своего участия в «зерновой сделке» в субботу после атаки украинских беспилотников в Севастополе на корабли Черноморского флота.
Экономист Иван Лизан отметил по этому поводу, что гарантом сделки теперь становится Турция, а «гарантии Киева не стоят даже бумаги, на которой они изложены». «Интерес Турции понятен – ее элиты зарабатывают политические очки, повышая свою роль в Черноморском бассейне, а также деньги, получая возможность покупать интересующие их объемы зерновых по приятным ценам», – пояснил эксперт.
Лизан считает, что Россия, прежде всего, заинтересована в выполнение Западом обязательств «по зерну и удобрениям». «На данном этапе – в силу особенностей собранного на Украине урожая – РФ и Украина напрямую на мировом рынке зерновых не конкурируют. Напротив, РФ достаточно быстро отбирает экспортные рынки у Украины, которая становится поставщиком кукурузы для Евросоюза», – добавил экономист.
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Путин: Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит свои гарантии
Путин заявил, что Россия выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопасности
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Украина дала гарантии и заверения, что гуманитарные коридоры для вывоза зерна не будут использоваться Киевом для военных целей. В случае нарушения Украиной своих обязательств Россия выйдет из зернового соглашения, заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности России.
«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», – заявил Путин, сообщает сайт Кремля.
По словам президента, Россия потребовала от украинской стороны заверений и гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет, что гуманитарные коридоры не будут использоваться для военных целей. Посредниками в прояснении этой ситуации выступили турецкие партнеры России, а по линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей.
«В этой связи мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – сказал глава государства.
Но даже в случае выхода России из этой сделки Москва будет готова поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран. «А это всего четыре процента: вся сделка проводилась под предлогом обеспечения интересов продовольственной безопасности беднейших стран, но только четыре процента поступило с территории Украины в адрес беднейших стран. Именно беднейших по классификации ООН. А все остальное в основном – сорок с лишним процентов, 46 процентов – ушло в страны Европейского союза», – подчеркнул президент.
«Так вот, если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», – пояснил глава государства.
Он также отметил, что Россия не будет препятствовать в будущем поставкам зерновых с территории Украины в Турцию, имея в виду нейтралитет Анкары в конфликте в целом, возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики, а также усилия президента Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. «Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой», – отметил Путин.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.
Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации зерновой сделки, воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.
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Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе
Донецкий депутат Бердичевский: России приходится действовать осторожно в ДНР из-за серьезных укрепрайонов противника
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Освобождать территорию ДНР приходится постепенно из-за мощных укрепрайонов, которые за восемь лет отстроил противник. Тем не менее под Авдеевкой и Артемовском у России есть успехи. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении российских сил в республике.
«Активные бои продолжаются на Авдеевском и Артемовском направлениях, а также под Угледаром. Наши военные пока проходят первую линию обороны противника, которая активно обустраивалась восемь лет. Там даже под землей есть целая система коммуникаций и тоннелей. Так что наступать непросто, приходится пробивать каждое сооружение», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Он указал на сложную ситуацию на Марьинском направлении. «Марьинка, Невельское, Опытное, Первомайское – все это фактически одна агломерация с мощными укрепрайонами, – подчеркнул донецкий депутат. – И мы не можем просто разрушить их мощными бомбами, поскольку поблизости проживают наши люди, они могут пострадать».
Собеседник назвал Артемовское направление наиболее перспективным в плане наступления. «Там не настолько серьезные укрепрайоны, – поясняет донецкий депутат. – Однако у противника на этом направлении сохраняется возможность подключить резервы. Ситуация по-своему сложная, но у нас, на мой взгляд, очень хорошие шансы на успех».
По словам Бердичевского, наступление в ДНР никак не коррелирует с оборонительными боями на Николаево-Криворожском, Запорожском и Купянском направлениях. «В этом плане фронт разорван. Ни с нашей стороны, ни со стороны противника нет возможности для общего наступления», – указал он.
Собеседник также отметил, что число уничтоженных за сутки боевиков за последнее время снизилось в среднем до 200-300 человек. Он объясняет это погодными условиями. «Передвижение техники и личного состава сейчас осложнено. Думаю, такие цифры в сводках Минобороны мы будем наблюдать до наступления холодов. Противник ведь тоже активных наступательных действий по всей линии не ведет», – заключил Бердичевский.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что почти по всей линии соприкосновения в ДНР российские силы продвигаются вперед. При этом Украина направляет на линию соприкосновения свежие резервы. «Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», – сказал он.
Пушилин в видеообращении также отметил, что «есть определенные успехи» на Марьинском направлении. В самой Марьинке также заняты новые позиции. Идут бои за Павловку, продолжаются бои в направлениях Невельского, Опытного, Первомайского. Наиболее сложной по-прежнему является обстановка на Краснолиманском направлении.
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Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ
Минобороны показало видео уничтожения обнаруженных при помощи беспилотников бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины артиллерией ВДВ.
«Подразделения ВСУ предприняли попытку скрытно приблизиться к позициям российских десантников. Военнослужащие ВДВ оперативно обнаружили вражескую технику при помощи беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Сообщается, что огнем артиллерии бронетехника и личный состав ВСУ были уничтожены.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения украинских диверсантов в Энергодаре.
Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Сорвана попытка Украины организовать теракт на Запорожской АЭС
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На Запорожской АЭС удалось предотвратить теракт, заказчиком которого были власти Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращен теракт, заказчиком которого является режим Зеленского. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», по имеющимся у него сведениям, Украина готовила взрыв с весны – на территории атомной станции обнаружили схрон со взрывчаткой, оставленный ВСУ еще в феврале-марте. Предполагалось, что подрыв должен был осуществить один из сотрудников АЭС, которого завербует СБУ, уточнил представитель администрации Запорожской области. Как сообщил Рогов, целью диверсии являлось желание уничтожить тепломагистраль, связывающую атомную станцию с Энергодаром, тем самым, оставив население города этой зимой без тепла, передает РИА «Новости».
Накануне в МИД заявили, что Минобороны России изучает вопрос создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
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Зеленскому пообещали в Крыму камеру рядом с морем
Советник главы Крыма Крючков пообещал Зеленскому подготовить камеру рядом с морем
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, который рассказал о намерении посетить полуостров, тюремную камеру недалеко от моря.
Комментируя заявление Зеленского, Крючков заявил, что в Крыму «от любого следственного изолятора не больше 100 километров до моря в любую сторону. А недалеко от сразу двух морей, Черного и Азовского, есть хорошая исправительная трудовая колония в Керчи, тюремная камера ждет», сообщает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе интервью чешскому телевидению, что хочет увидеть море и даже собирается в Крым.
СБ ООН не принял резолюцию России о биолабораториях США на Украине
Совет Безопасности ООН не принял резолюцию РФ о необходимости расследования деятельности биолабораторий США на Украине
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Совет Безопасности (СБ) ООН не принял проект российской резолюции о необходимости создания комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине.
За документ проголосовали Россия и Китай, против выступили Британия, США и Франция. Остальные члены Совбеза – Албания, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ – воздержались, передает ТАСС.
В документе предлагалось, чтобы СБ ООН постановил сформировать комиссию в составе всех его членов с целью расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их уничтожении в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории, а также представить доклад совету с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования государства – участников конвенции в ходе ее Девятой обзорной конференции, запланированной в Женеве на 28 ноября – 16 декабря.
Комментируя итоги голосования, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные делегации фактически саботировали переговорный процесс по проекту резолюции. Он подчеркнул, что Россия крайне разочарована тем, что Совет Безопасности ООН не смог принять резолюцию о расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине.
Полянский заверил, что Россия продолжит прилагать усилия для установки всех фактов, связанных с деятельностью американских биолабораторий на Украине, хотя СБ ООН не поддержал проведение расследования. Он указал, что у России сохраняются вопросы к США и Украине, приложенные к жалобе РФ материалы по-прежнему требуют разъяснения. Дипломат подчеркнул, что за подобную противоправную деятельность всем нарушителям все равно рано или поздно придется ответить перед международным сообществом.
Напомним, в конце октября Россия подала в СБ ООН официальную жалобу для запуска международного расследования военно-биологической деятельности США на Украине в связи с несоблюдением Вашингтоном и Киевом своих обязательств в рамках Конвенции о биологическом оружии (КБТО).
Вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе
Вандалы надели на голову памятника Екатерине II в Одессе красный колпак «палача» и облили краской
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Памятник Екатерине II в Одессе осквернили вандалы, они надели на голову монумента красный колпак, а в руку вложили петлю – символ «палача», сообщил советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Братчук сообщил в своем Telegram-канале, что на Екатерине II какой-то красный колпак, а в руках удавки, и разместил фото, которое прислали подписчики. Кроме того, нижняя часть постамента монумента императрицы залита красной краской, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что фото прислали подписчики. На нем видно, что нижняя часть постамента залита красной краской.
Ранее в Одессе вандалы нанесли надписи на памятник Екатерине II: «Снесем, Гена не поможет!». Вероятно, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, который в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II, а также обеспокоен ростом ненависти «ко всему русскому», и высказался против переименования улицы Пушкина, расположенной рядом с мэрией города.
Владимир Зеленский поручил МВД и Службе безопасности Украины проверить Труханова в ответ на петицию, автор которой утверждает, что мэр является гражданином России и придерживается пророссийских взглядов.