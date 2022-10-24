Российские военные приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная

Российские военные группировки «Отважные» приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная

Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР. Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.

Инженер рассказал РИА «Новости», что сейчас военные устанавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника – бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать, объяснил военнослужащий.

После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.

Источник отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.

Задач появилось больше, приходится работать на переднем рубеже везде, добавил военнослужащий.

Напомним, вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.