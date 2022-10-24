Российские военные приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная

|
24 октября, понедельник | Последнее обновление — 09:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Отражена попытка ВСУ прорыва обороны в Херсонской области
Разделы
Известная военная поговорка гласит: дилетанты изучают тактику, а профессионалы – логистику. Уничтожение военной логистики Украины – верный путь к победе и свержению киевского режима, существование которого напрямую зависит от западных военных поставок.
Подробности...
Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
Подробности...
Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
Подробности...
На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
Подробности...
Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Российские военные приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная
Российские военные группировки «Отважные» приступили к сооружению танковых заграждений на участке Сватово-Кременная
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Инженеры российской группировки войск «Отважные» укрепляют линию обороны Сватово – Кременная в ЛНР. Бойцы устанавливают танковые заграждения, чтобы бронетехника противника не смогла преодолеть оборонительный рубеж.
Инженер рассказал РИА «Новости», что сейчас военные устанавливают невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника – бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него – и встает, дальше он не сможет проехать, объяснил военнослужащий.
После установки бетонных конструкций этот участок дороги дополнительно закроют противотанковыми ежами для полной блокировки в случае отхода российских войск.
Источник отметил, что после перегруппировки на харьковском направлении больше внимания стало уделяться инженерным сооружениям на передовой, где в основном сейчас и работают инженеры.
Задач появилось больше, приходится работать на переднем рубеже везде, добавил военнослужащий.
Напомним, вооруженные силы Украины в воскресенье ночью обстреляли город Сватово в Луганской Народной Республике из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Зеленский призвал мир нанести удар по Кремлю
Зеленский: Мир должен ударить по Кремлю, если Россия атакует офис президента Украины
|
|
В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю, считает украинский президент Владимир Зеленский, об этом он заявил в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.
Как заявил Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, в случае удара по центрам принятия решений в Киеве, страны мира должны ответить аналогичным ударом по Кремлю. При этом, по словам Зеленского, не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет, сообщает РБК.
Между тем жители Британии, читающие The Sun, возмутились таким заявлением президента Украины, передает «МК».
«А можно НАС не впутывать в это дело, чувак?» – прокомментировал соответствующую статью пользователь belizemarc.
«Ну спасибо за попытки развязать ядерный холокост!» – написал Larry50451030.
Ранее бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон заявил, что действия Украины по организации теракта на Крымском мосту преследовали цель спровоцировать Россию на реакцию, которая послужила бы предлогом для вовлечения стран Запада в конфликт.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Журналист Пегов подорвался на мине под Донецком
Журналист Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Поддубный в своем в Telegram-канале указал, что у Пегова ранение ноги, но «ходить будет на своих двоих». По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В Республиканском травматологическом центре (РТУ) Донецка ТАСС сообщили, что у Пегова минно-взрывная травма, в результате чего была повреждена стопа. Состояние журналиста оценивается как средней степени тяжести.
Директор РТЦ Андрей Боряк рассказал, что Пегов уже находится на операции. Вероятнее всего, после медицинской помощи он сможет ходить.
Семен Пегов – российский военный журналист и создатель проекта WarGonzo. Ранее он освещал конфликт Абхазии с Грузией. Также он был корреспондентом сайта LIFE.ru, для которого он среди прочего освещал конфликт на востоке Украины.
Ранее сообщалось, что мужчина получил ранение из-за срабатывания сброшенной украинскими войсками противопехотной мины «Лепесток» в Куйбышевском районе Донецка.
Украина потеряла около 90% ветряной и 50% солнечной энергетики
В ходе боевых действий Украина потеряла 90% ветряной и до 50% солнечной энергетики, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко.
«Мы потеряли уже где-то 90% ветра и до 40-50% солнца. Это огромные потери... У нас был большой скачок в «зеленой энергетике» в 2019 году. В 2020-м от 10 до 11% всей энергосистемы составляла зеленая энергетика. Мы имели стратегию к 2030 году выйти минимум на 25% зеленой энергетики», – сказал Галущенко в интервью каналу «Мы-Украина», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ряд объектов инфраструктуры поврежден в результате ударов в Николаевской области за сутки.
Шойгу обсудил с главой минобороны Франции возможные провокации Киева с «грязной бомбой»
Глава Минобороны Шойгу выразил озабоченность из-за возможной провокации Киева с «грязной бомбой»
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил ему озабоченность о возможном применении Киевом «грязной бомбы», сообщили в Минобороны РФ.
23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Франции Себастьяна Лекорню. Как передает РИА «Новости», Шойгу довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».
Ранее сообщалось, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.
В США резко отреагировали на просьбу Киева о ракетах HIMARS
The New Yorker: США отказали Украине в поставке ракет HIMARS
США не будут поставлять Украине большое количество реактивных систем залпового огня HIMARS из-за ограниченных промышленных мощностей, пишет The New Yorker со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как сообщает The New Yorker, в оборонном ведомстве Украину предупредили, что систем «нет в неограниченном количестве на планете Земля», сообщает РИА «Новости».
Как отмечается в статье, каждая пусковая установка стоит примерно семь млн долларов. По словам специалистов, Украина тратит более пяти тысяч ракет в месяц, тогда как их производитель Lockheed Martin производит всего девять тысяч единиц в год.
Напомним, если сухопутный маршрут из Польши через Волынскую и Львовскую области будет отрезан, Вооруженные силы Украины утратят боеспособность, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Подполковник считает, что в этом случае у ВСУ быстро закончатся боеприпасы и ракеты для систем HIMARS, в то время как у России линии снабжения благополучно продолжат обеспечивать войска всем необходимым.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев намерен подготовить провокацию с «грязной бомбой» на Украине
Власти Украины готовят опасную провокацию на территории страны для обвинения России
Киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве, передает РИА «Новости».
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую «грязную бомбу». Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Отмечается, что одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на «ядерный инцидент» на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве, где расположен офис президента Украины, мир должен будет нанести ответный удар по Кремлю.
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич»
В СБУ подтвердили данные о задержании главы «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ
|
|
Директора украинского завода «Мотор Сич», а также начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия задержали на Украине, их подозревают в работе на Россию, заявили в Службе безопасности Украины.
Фамилии в СБУ не называют. Директором «Мотор Сич» является Вячеслав Богуслаев. Он Герой Украины, бывший депутат Верховной рады, передает РИА «Новости».
В сообщении говорится, что СБУ задержала президента промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ. Отмечается, что задержание произошло в рамках уголовного производства относительно незаконной поставки со стороны «Мотор Сич» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По информации ведомства, также задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. В СБУ утверждают, что задержанные «наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей» в другую страну.
В ведомстве также полагают, что чиновники «действовали в сговоре» с представителями российского Ростеха. В СБУ им объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: коллаборационная деятельность, пособничество государству-агрессору.
Санкция статей предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что правоохранительные органы Украины задержали в городе Запорожье главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
RT приостановил сотрудничество с Красовским после его слов об украинских детях
Симоньян сообщила о решении RT приостановить сотрудничество с Красовским после его слов в эфире об украинских детях
|
|
RT приостанавливает сотрудничество с журналистом Антоном Красовским, сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Ранее Красовский заявил, что украинских детей, негативно настроенных по отношению к России, следовало «топить».
Симоньян заявила в Telegram, что высказывание Красовского «дико и омерзительно». «Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей», - указала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT.
Каналом принято решено приостановить сотрудничество с Красовским, так как RT не хочет, чтобы «мелькнула даже мысль о том, что кто-то» из сотрудников канала «способен разделять подобную дичь», пояснила Симоньян. «Недоумение, что тут скажешь», – заявила она.
Симоньян пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным детям, чтобы «все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться – на том языке, который считают родным».
Радикальные высказывания Красовского прозвучали во время беседы с писателем Сергеем Лукьяненко. Красовский заявил, что украинских детей, которые были настроены негативно по отношению к России, следовало топить. В ответ Лукьяненко заметил, что «это не наш метод» и назвал подобные предложения экстремизмом, который «мы не поддержим». В качестве метода работы с такими детьми писатель предложил правильное воспитание.
Напомним, страны Запада ввели санкции против Красовского в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине. Красовский сотрудничал с телеканалом RT с 2019 года. В 2020 году был назначен директором вещания RT на русском языке. С 2021 года был ведущим выходящей на YouTube-канале дирекции «RT Россия» программы «Антонимы». В мае YouTube заблокировал канал Красовского.
Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
|
|
Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Киев открестился от планов приобрести «грязную бомбу»
Кулеба заявил, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в Twitter, что Киев не собирается приобретать «грязную бомбу».
По его словам, «Украина является приверженным обязательствам членом ДНЯО: у нас нет никаких «грязных бомб» и мы не планируем покупать их», сообщает РИА «Новости».
Напомним, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса, сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах – в том числе на Украине.
Во Франции заявили, что Байден готов усугубить конфликт на Украине
Политик Филиппо: Байден готов усугубить конфликт на Украине
Чтобы победить на выборах в ноябре, президент США Джо Байден готов пойти на эскалацию конфликта на Украине, заявил в Twitter лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей публикации он указал на то, что Байден и его окружение очень не хотят проиграть в избирательной гонке. Он выразил уверенность, что в случае проигрыша американского лидера мир восторжествует, чего не хочет Байден, сообщает РИА «Новости».
Газета ВЗГЛЯД писала о разногласиях между республиканцами и демократами в отношении помощи Украине.
Пентагон рассказал о переговорах с Шойгу
Глава Пентагона Остин заявил Шойгу о важности двусторонних контактов
В ходе переговоров шефа Пентагона Ллойда Остина и главы Минобороны России Сергея Шойгу американская сторона указала на важность двусторонних контактов, сообщил пресс-секретарь военного ведомства США, бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
Райдер сообщил, что беседа состоялась в воскресенье после того, как Шойгу «запросил повторный разговор». Как утверждается в сообщении Пентагона, Остин «отверг любые предлоги для российской эскалации». При этом глава военного ведомства США «подтвердил ценность дальнейших контактов» в связи с российской спецоперацией на Украине, передает ТАСС.
Напомним, Шойгу и Остином второй раз за три дня обсудили ситуацию на Украине. Переговоры в пятницу проводились по инициативе американской стороны. Кроме того, в разговоре с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом Шойгу высказал обеспокоенность по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы».
Саркози обвинил ЕК в действиях за пределами мандата организации
Экс-президент Франции Саркози: Мы танцуем на краю вулкана
Европейская комиссия (ЕК) действует за пределами своей компетенции в подходе к украинскому конфликту, заявил экс-президент Франции Николя Саркози.
Как заявил Саркози в интервью еженедельнику «Журналь дю диманш», ЕК является административной структурой и не понятно, на основании каких полномочий председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен считает себя в праве высказываться о внешней политике и закупах вооружений, передает ТАСС.
По его словам, европейцы постоянно слышат о новых миллиардах на закупку оружия, которая несет все больше смертей. Саркози добавил, что позиция ЕС по Украине излишне зависит от раздраженности, экзальтации и поверхностной реакции.
«Мы танцуем на краю вулкана», – добавил он.
Ранее французский политический деятель Флориан Филиппо посчитал главу фон дер Ляйен сумасшедшей из-за ее заявлений по поводу необходимости регулярных дотаций Украине.
Напомним, в начале октября фон дер Ляйен в ходе конференции по итогам неформального саммита ЕС заявила, что в скором времени Киев получит помощь в размере 2 млрд евро.
В Киеве предложили ввести санкции против умершей певицы Образцовой
Международная экспертная группа во главе с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком и бывшим американским послом в Москве Майклом Макфолом предложила ввести санкции против ряда известных россиян, в числе которых оказалась оперная певица Елена Образцова; она умерла в 2015 году.
Список россиян опубликован на сайте президента Украины. Образцова попала в список так называемой дорожной карты индивидуальных санкций против российских физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую политику в отношении Украины, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, в списке оказались певица Клава Кока, рэпер Тимати, певец Николай Басков, музыкант Игорь Бутман, певица Юлия Чичерина, музыкант Валерий Кипелов, певец Сергей Лазарев и другие. Всего в списке 166 российских звезд.
Российская певица (меццо-сопрано), педагог и актрис, народная артистка СССР Елена Васильевна Образцова умерла на 76-м году жизни 12 января 2015 года от остановки сердца.
Ранее украинские певицы Таисия Повалий, Ани Лорак, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко попали под санкции президента Украины Владимира Зеленского.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|