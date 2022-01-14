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Экс-советник Кеннеди и Никсона счел Путина умнее большинства политиков США и мира
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Президент России Владимир Путин умнее, чем большинство политиков как в США, так и в других странах, заявил Харальд Мальмгрен, экс-советник американских президентов Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.
Мальмгрен в публикации для Unherd, озаглавленной «Что Запад неправильно понимает в Путине», сообщил, что познакомился с Путиным в 1992 году. Тогда Путин был «под крылом» Евгения Примакова, занимавшего пост главы Службы внешней разведки, заявил Мальмгрен. Примаков познакомил Путина с американским дипломатом Генри Киссинджером. По мнению Мальмгрена, «тот факт, что они оба, Примаков и Киссинджер, нашли время, чтобы обучать Путина геополитике, было явной демонстрацией того, что они увидели в нем черты сильного лидера».
Мальмгрен рассказал, что в 1992 году во время обсуждения проблем урегулирования деловых споров Путин заявил, что в России в отличии от США они разрешаются с помощью здравого смысла, так как стороны присылают на встречу вооруженных людей. Мальмгрен считает, что этот принцип Путин использовал в контексте споров между странами, передает РИА «Новости».
«Впечатление о Путине, которое у меня осталось: это человек более умный, чем большинство политиков, с которыми я встречался в Вашингтоне и других столицах мира», – заявил экс-советник Кеннеди и Никсона.
Напомним, старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман в статье для The Hill предложил для решения внутренних и внешних политических проблем США созвать совет, состоящий из предшественников нынешнего президента Джо Байдена.
Рябков не исключил действий ВМФ России в случае провокаций США
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Российская сторона в случае провокаций с американской стороны может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ), заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Рябков в интервью RTVI ответил на вопрос, рассматривается ли вероятность развертывания российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе, он заявил, что не намерен ничего подтверждать или исключать, передает ТАСС.
«В американской стилистике опциональность политики внешней, военной – это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег. Президент России [Владимир Путин] многократно высказывался, в том числе и на эту тему, каковы могут быть мероприятия, например, по линии российского ВМФ, если дело пойдет совсем в направлении провоцирования России и дальнейшего усиления военного нажима на нас со стороны США», – добавил замминистра.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва не желает подобного развития событий, по этой причине дипломаты двух стран должны договориться.
Рябков также заявлял, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Он отмечал, что в Конгрессе США сейчас царит «тотальная антироссийская истерия», там не поддерживаются начинания, касающиеся налаживания отношений с Москвой.
Соловьев рассказал еврейский анекдот о понимании США желаний украинцев
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«Американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман потребовала от России не принуждать Украину к «переменам, о которых украинский народ не просил».
«Заявление Шерман напоминает мне классический еврейский анекдот. Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: «Мойша, домой!». Мойша спрашивает: «Я замерз?». А мама ему отвечает: «Нет, ты проголодался», – рассказал российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
«Получается, что американские чинуши знают лучше, чего хочет украинский народ. И в целом американцы давно и лучше всех знают, чего и какой народ хочет, – указал собеседник. – Но насколько глубоки чаяния американцев о других народах, украинцы могут поинтересоваться у афганцев, ливийцев, иракцев, сирийцев, сербов. Всем прекрасно известно, к чему это привело».
«С другой стороны, слова Шерман меня нисколько не удивляют, – отметил Соловьев. – Американцы живут в стране, где огромная часть взрослого населения страдает разными формами психических расстройств. Кроме того, чтобы понимать современную американскую политику и действительность, я настоятельно рекомендую посмотреть фильм «Не смотрите наверх!». Это жесточайшая сатира на современную Америку. Иначе наши знания о политике американцев будут неполными».
Ранее первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что Москва столкнется с «тяжелыми последствиями» в случае вмешательства в ситуацию на Украине, а не только при «вторжении». Также США потребовали от России не принуждать Украину к «переменам».
Шерман выразила надежду, что Россия «сделает правильный выбор» и «начнет деэскалацию», участвуя в «дипломатической работе». В противном случае, как заявили в США, Москва «столкнется с очень тяжелыми последствиями как в экономической сфере, так и в иных». Это, по словам Шерман, произойдет, если Россия «вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет или вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил», передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Напомним, как заявила Шерман, американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Концентрация войск России у границы с Украиной может привести к конфликту, считает она. Шерман провела переговоры с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что переговоры с США подарили России новую «звезду» дипломатии.
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Лукашевич предупредил о действиях России, если не будет ответа по гарантиям безопасности
Россия будет вынуждена принять меры, если не услышит конструктивного ответа на свои предложения по гарантиям безопасности в разумные сроки, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения в разумные сроки, а агрессивная линия поведения в отношении России продолжится, будем вынуждены сделать соответствующие выводы и предпринять все необходимые меры для обеспечения стратегического баланса и устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности», – цитирует Лукашевич РИА «Новости».
По словам политика, любые попытки задерживать переговорный процесс по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или доведение его до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Посол в США оценил угрозу «калечащих» санкций против России
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Призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов заявил, что Россию «не запугать рестрикциями». При этом он подчеркнул, что у Москвы нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а заявления о «плане нападения» стали «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов», результатом «их психического расстройства», передает РИА «Новости».
Посол предположил, что политики США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». «Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», – сказал он.
Антонов видит в этом неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения. Он посоветовал Конгрессу США добиваться «двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а не выдвигать угрозы в адрес России. Антонов подчеркнул, что Москва «против конфронтации» и стремится к «выстраиванию равноправных прагматических отношений между Россией и США». По его словам, «политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз», иначе «проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях». Россия ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, сообщил Антонов.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
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Премьера Эстонии возмутили переговоры России и США
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры России и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».
Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».
«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (...) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – пояснила она.
Также эстонскому премьеру не понравились предложения России о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
После этого Литва усмотрела в политике России попытку «построить Советский Союз 2.0».
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Лавров назвал предложение США ввести новые санкции против России нервным срывом
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Предложение сенаторов США ввести новые санкции против России являются нервным срывом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая Игра» на Первом канале.
«Это своего рода такой нервный срыв, понимаете, это когда в бесконечном утверждении собственного величия люди где-то дошли уже до какой-то психологической отметки, которую очень трудно объяснить», – передает его слова РИА «Новости».
«И я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в Конгрессе, и такого рода шаги не делают чести абсолютно», – добавил Лавров.
Ранее глава МИД заявлял, что Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».
В России подвели первые итоги переговоров с НАТО
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«Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя итоги переговоров между Россией и НАТО.
«Было трудно предполагать, что на переговорах НАТО примет все российские предложения. Скорее всего, российская сторона таких надежд не питала. Но позитивно то, что не было хлопанья дверями, а также то, что переговоры продлились дольше запланированного времени. Судя по всему, беседа была достаточно деловой», – считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Важно то, что в НАТО готовы рассмотреть некоторые наши предложения. В частности, это касается восстановления каналов коммуникации. Но надо смотреть на детали, которых мы пока не знаем. Например, будет ли это означать восстановление только политического диалога или же это включает возможность диалога между военными. Кроме того, вопрос контроля над обычными вооружениями в Европе тоже требует уточнений», – пояснил эксперт.
«Сейчас многое будет зависеть от того, как Москва интерпретирует результаты переговоров – как первый шаг к достижению каких-то договоренностей или демонстрацию неготовности НАТО к обсуждению принципиальных вопросов, включая нерасширение альянса на восток», – полагает собеседник.
Кортунов также отметил отсутствие подвижек в украинском вопросе. «Если говорить о вступлении Украины в НАТО, то это пока теоретический вопрос. Практический вопрос будет касаться формата и масштабов направленности военно-технического сотрудничества альянса и Украины. Готовы ли западные страны при определении своих планов в этой сфере учитывать опасения и озабоченности Москвы или нет», – пояснил политолог.
«Понятно, что такое сотрудничество все равно будет развиваться. Но одно дело – поставлять Украине какие-то современные системы связи, а другое дело – боевые дроны, например. И здесь хотелось бы получить заверения в том, что Запад не будет создавать на Украине материальную базу, которая могла бы спровоцировать ее решить проблему Донбасса военным путем», – отметил Кортунов.
Эксперт также добавил, что не стоит смешивать встречи в Женеве и в Брюсселе. «По российско-американскому треку ясности больше. Там сторонам примерно понятно, в каком направлении необходимо двигаться, – уточнил политолог. – Сюда можно отнести мораторий на размещение нового поколения ракет средней и меньшей дальности в Европе, вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Там тоже есть свои сложности, но нас все-таки объединяет общая стратегическая культура. А с Брюсселем дело обстоит гораздо сложнее. У России и НАТО очень разные подходы к самой идее европейской безопасности. Поэтому глубокие выводы по прошедшей встрече с НАТО делать пока преждевременно».
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Замруководителя МИД также подчеркнул, что Москва будет принимать меры, чтобы парировать угрозу своей безопасности военными средствами, если это не получится сделать политическими. «У нас есть набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект для нацеленных ударных средств. Конечно, мы с этим согласиться не можем», – цитировала RT заявление Грушко.
Замглавы российского МИД напомнил, что вся история НАТО – это войны, интервенции, «оставшиеся следы в виде разрушенных государств и миллионов беженцев». «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение», – заявил Грушко.
Эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД сошлись во мнении, что для непринятия Украины в НАТО альянсу придется денонсировать собственный договор.
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Польшу предостерегли от судьбы Украины
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«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. Это особенно важно на фоне переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее колумнист Адам Смех в колонке для польской газеты Mysl Polska рассказал о «дьявольском плане» США и НАТО против России.
«В этой статье мы видим точку зрения отдельного польского журналиста, который не доверяет США. Смех подчеркивает, что в интересах Вашингтона создать конфликтную зону на Украине. Естественно, такой сценарий будет угрожать непосредственно и Польше, потому что туда в первую очередь ринутся беженцы. Более того, если Украина станет «черной дырой», где перманентно идет вооруженный конфликт, это станет угрозой и для ЕС в целом», – считает полонист Станислав Стремидловский.
Однако не стоит впадать в пессимизм. «У России есть очень хорошие аргументы политического и военного характера, которые могут помочь убедить американских партнеров в том, что никакой выгоды от эскалации украинского конфликта они не получат. Вряд ли кто-то всерьез рассматривает сценарий большой войны», – полагает он.
В то же время Стремидловский заметил, что за последние полгода Польша несколько отрезвилась от русофобии. В частности, он отметил важность для Варшавы председательства в ОБСЕ, где проходит часть переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности.
«Кроме того, Варшава начала заранее готовиться к этой роли. Ей важно зарекомендовать себя ответственным игроком в таком международно-дипломатическом формате, потому что любая ее попытка как-то политически вмешаться или сыграть на американской стороне, приведет к тому, что ее полномочия как нейтрального посредника Москва могла бы легко оспорить», – подчеркнул собеседник.
«Польше сейчас необходимо показать, что она не такое вздорное и крикливое государство, как Украина. И вопреки устоявшемуся, в том числе и в Европе, мнению о польской русофобии, это не совсем так. А заявления отдельных публицистов вроде Сикорского не определяют политику страны», – заключил эксперт.
В четверг польский журналист Адам Смех в колонке для газеты Mysl Polska заявил, что американо-российские переговоры завершатся провалом, поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта.
По его мнению, Россия загнана в угол. Смех отметил, что это подтверждается заявлением российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что Москве некуда отступать, передает РИА «Новости». «Если США не отступятся от своей позиции, война будет неизбежной», – убежден автор.
Он подчеркнул, что американские власти не хотят ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей. В то же время им нужна война на Украине, в которую они пытаются втянуть Россию.
Смех отметил, что при этом США и НАТО разработали «поистине дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой представители русского и украинского народов, имеющих общие религиозные и культурные корни, «будут убивать друг друга в рамках полномасштабного конфликта». Автор публикации также называет удобным положение Соединенных Штатов, поскольку их военные не пострадают от боевых действий.
Напомним, накануне заседание Совета Россия – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».
В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины.
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МИД заявил о неготовности США и НАТО идти навстречу России в переговорах по безопасности
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США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Рябков заявил в интервью RTVI, что «главная проблема – США и их союзники по НАТО ни под каким видом, ни по каким причинам (...) не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год», передает ТАСС.
«И, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ», – добавил замминистра.
Отвечая на просьбу охарактеризовать одной фразой реакцию западных дипломатов на российские предложения по безопасности, Рябков обрисовал ее так: «Давайте говорить, но о том, что интересует нас, то есть Запад».
«Нет» не сказано, но говорить на условиях и по темам, которые удобнее для Запада, для нас это не вариант, потому что мы заинтересованы в противоположном», – подчеркнул замглавы МИД России.
Он также выразил мнение, что нет оснований для новых встреч с США и их союзниками по российским предложениям по безопасности «без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что по принципиальным вопросам в ходе переговоров России и НАТО зафиксированы разногласия, это можно зачесть в минус состоявшихся раундов.
Во вторник постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы.
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Лавров пообещал ответ на новые санкции США на основе конкретной ситуации
Россия отреагирует на новые американские санкции на основе конкретной ситуации, которая сложится из-за действий Вашингтона и его западных союзников, заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы Первого канала «Большая игра».
«Мы, конечно же, будем реагировать [на новые санкции США], и президент [РФ Владимир] Путин в ходе телефонного разговора с президентом [США Джо] Байденом, когда состоялся последний разговор, сказал, что, если вы (США – прим. ВЗГЛЯД) пойдете по этому пути, то вы будете разрушать наши отношения. Как это будет выглядеть? Мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников», – передает его слова ТАСС.
Лавров добавил, что если США все же введут санкции, Росси не будет никогда «махать дубиной» и «требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить.
«Мы будем реагировать на реальное развитие событий», – объяснил министр.
Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента России Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства России являются провокационными и бесперспективными.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не собирается отвечать на санкции и надеется, что все угрозы являются лишь «бряцанием».
Рябков заявил об антироссийской истерии в Конгрессе США
Тотальная антироссийская истерия сейчас царит в Конгрессе США, где не поддерживаются начинания, касающиеся налаживания отношений с Москвой, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В Конгрессе просто тотальная антироссийская истерия, и события последних дней лишь подтверждают, насколько там сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит», – сказал политик в интервью RTVI, передает ТАСС.
Рябков ранее заявлял, что США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу ключевым требованиям России по гарантиям безопасности.
Напомним, в среду состоялось заседание Совета Россия-НАТО, которое началось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве.
Россию на первом за два последних года заседании СРН представляли межведомственная комиссия МИД и Минобороны. Российское дипведомство представил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Ожидается, что в ходе дискуссии стороны постараются обсудить взаимные опасения по вопросам европейской безопасности, снижения угроз рисков и контроля над вооружениями.
МИД России в конце 2021 года опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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Лавров по итогам переговоров по безопасности указал на наличие противостояния на мировой арене
Переговоры с США и НАТО по гарантиям безопасности продемонстрировали серьезность противостояния на мировой арене, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Первому каналу в программе «Большая Игра».
«Они отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование», – передает его слова РИА «Новости».
При этом, отметил министр, прошедшие переговоры были деловыми, несмотря на бескомпромиссность Запада.
«Могу подтвердить то, что мы говорили - переговоры были деловыми. Такая позиция Запада достаточно жесткая, аррогантная где-то, неуступчивая, она все-таки излагалась спокойно, в деловом ключе, что позволяет рассчитывать на перспективу осмысления состоявшихся переговоров в Вашингтоне», – сказал Лавров.
Он отметил, что Москва не менее твердо изложила свою позицию, имея те аргументы, которых у Запада нет.
В среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Напомним, что переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре 2021 года МИД России опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам заседания сообщил: члены альянса выступили в поддержку развития военных и гражданских каналов связи с Москвой. По его словам, Москва и Брюссель договорились о взаимном восстановлении деятельности своих миссий. Правда, в Москве его утверждение пока подтвердить отказались. Помимо этого, Столтенберг выразил готовность вести дискуссию с Москвой о взаимном ограничении по ракетам. Генсек также указал на спорную ситуацию в украинском вопросе. По его словам, Россия не может наложить вето на вступление Украины в альянс. Кроме того, он назвал расширение НАТО распространением свободы и демократии.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко по итогам встречи заявил: если страны альянса хотят наладить сотрудничество с Россией, то им придется принять ее миротворческую роль.
Политолог Андрей Кортунов, комментируя газете ВЗГЛЯД итоги переговоров между Россией и НАТО, заявил: «Результаты переговоров в Женеве и Брюсселе не стоит смешивать. Российско-американские переговоры несут в себе больше ясности, потому что нас объединяет общая стратегическая культура, чего нельзя сказать о НАТО».
Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы проголосовали против предложенного Тедом Крузом законопроекта о санкциях в отношении «Северного потока – 2», сообщают информационные агентства.
Предложение республиканца Круза не набрало необходимых 60 голосов. Предлагалось ввести санкции против газопровода в течение 15 дней после утверждения законопроекта, передает РИА «Новости».
Круз утверждает, что от санкций «зависит существование Украины». Он заявил: «Через дни, недели, в ближайшие месяцы мы можем увидеть российские танки на улицах Киева». По его версии, глава российского государства Владимир Путин стремится «воссоздать Советский Союз», а Украину российские власти хотят «стереть с лица земли». Круз считает, что, «если бы республиканец был президентом, все демократы бы поддержали проект».
Администрация США выступила против предложенного сенатором-республиканцем проекта о санкциях. Белый дом не верит, что законопроект поможет Украине, но при этом считает, что санкции «подорвут единство европейских союзников».
Глава международного комитета сената США Роберт Менендез также призвал коллег проголосовать против законопроекта, доказывая, что санкции ослабят единство западных союзников и лишат их важного рычага влияния на политику России. По его словам, «сейчас не время убирать со стола такой мощный рычаг влияния».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2». Politico писала, что подавляющее большинство сенаторов США в январе поддержит законопроект Круза о санкциях.
Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития
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Президент Владимир Путин в конце 2021 года обозначил достижение цели углеродной нейтральности страной к 2060 году и тем самым увел Россию с пути развития, который бы обернулся глобальным отставанием, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме.
«Первая стратегия (игнорирование необходимости энергетического перехода), если уйти от дипломатии называется тупой, а вторая smart strategy (умная стратегия). Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы, которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем 2060 год», – передает РИА «Новости» его слова.
Как пояснил Чубайс, smart strategy означает пересмотр энергетической системы страны и при этом максимальное использование существующих преимуществ. По его мнению, если бы был выбран «тупой» путь развития, то через 20-30 лет Россия чувствовала себя также, как страна без интернета, то есть безнадежно отставшей от экономик стран-лидеров.
В сентябре вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия планирует снизить выбросы СО2 примерно до 70% от уровня 1990 года и со временем достичь углеродной нейтральности к 2030 году. Он подчеркнул, что в стране снижаются выбросы попутного нефтяного газа при добыче нефти и модернизируются электростанции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на марафоне «Новое знание» спрогнозировал начало четвертой промышленной революции.
По его словам, Россия готовится к переходу на новую энергетику. Он напомнил, что ЕС, Япония, Китай и другие страны заявили о намерении добиться углеродной нейтральности уже к середине XXI века, в основном за счет постепенной замены ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые. «(Этот) процесс получил название энергетического перехода. Очевидно, что нас ожидает снижение спроса на углеводородные источники энергии, и мы готовимся к переходу на новую энергетику, в том числе водородную энергетику», – сказал Мишустин.
Эксперт: Россия может пресечь провокации США с помощью «ядерного меча»
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«Наша ядерная торпеда «Посейдон» способна спокойно дойти до побережья США и вернуться. Можно специально дать американской разведке заметить, как она плавает вдоль их берегов», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российские дипломаты допустили, что флот России может принять меры в случае новых военных провокаций Вашингтона.
«У нас есть и другие методы для адекватного ответа американцам. Например, в случае новых вооруженных провокаций у наших берегов можно задействовать морскую авиацию. Наши истребители способны на перехват, сопровождение и – в конце концов – на уничтожение провокаторов», – пояснил первый вице-президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков.
Кроме этого, продолжил он, можно подумать о более жестком ответе: к примеру, развертывании наших ракетных баз на Кубе и в Венесуэле. «Это уже наболевшая для Штатов тема, и, естественно, они будут этому отчаянно сопротивляться», – уверен собеседник. «Еще один сильный ответ – создание новых военно-политических блоков. Думаю, не за горами переход наших отношений с Китаем из чисто экономических к военно-политическим. Это будет мощный военный симбиоз: мы будем «ядерным мечом», а Китай – «фабрикой» для этого «меча», – предположил эксперт.
Также, по его мнению, Москва могла бы начать тесное военное сотрудничество с Ираном и КНДР. «Тогда можно ставить вопрос о совместном применении российских боеголовок «Авангард» и северо-корейских ядерных межконтинентальных ракет», – пояснил эксперт. «Для американцев это будет катастрофа, ведь они панически боятся Ким Чен Ына и вообще корейских ребят. Появление у них оружия, неуязвимого для американских систем ПРО, станет шоком для Вашингтона, а помешать развертыванию «Авангардов» на ракетах КНДР он не сможет. Мы можем дать свои боеголовки в совместное использование и иранцам на их ракеты среднего радиуса действия», – допустил Сивков.
Помимо прочего, оказать воздействие на Запад можно и просто словами, сообщив им, например, о создании опасных образцов вооружений. «Так мы вынудим их сесть за стол переговоров, а потом поставим условие: прекратим разработку этого оружия в обмен на отвод натовских войск за определенный рубеж», – сказал собеседник. «Если они начинают «вилять хвостом» и шуметь о том, что у них есть право кого угодно принимать в НАТО, мы ответим, что у нас тогда есть право разрабатывать любое оружие. Воспрепятствовать этому не получится, – подчеркнул Сивков.
В четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Москва может провести «мероприятия» силами Военно-морского флота, если Вашингтон «будет усиливать военный нажим». По его словам, это «зависит от действий американских коллег», а о том, как Россия может ответить, «многократно высказывался президент».
Накануне в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Переговоры проходят по инициативе Москвы. В декабре МИД России опубликовал два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран-членов НАТО. В проекте соглашения с Североатлантическим альянсом Россия предлагает этой организации взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины к альянсу.
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