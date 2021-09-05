Глава МЭР оценил вклад мордовского «Биохимика» в борьбу с COVID-19

Министр экономического развития Максим Решетников посетил производственный комплекс ГК «Промомед» – фармацевтический завод «Биохимик» в республике Мордовия, отметив его вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Продуктовый портфель завода состоит из 150 препаратов, 80% которых входят в перечень жизненно важных. В частности, на предприятии работает полный цикл производства средства от COVID-19 «Арепливир», сообщается на официальном сайте органов госвласти региона.

«В пиковые периоды пандемии ежемесячно до двух миллионов пачек «Ареплевира» уходило из Саранска пациентам во все регионы России», – доложил Решетникову временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

С конца 2018 года «Биохимик» участвует в национальном проекте «Производительность труда», который курирует первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов. Для увеличения выработки предприятия эксперты Федерального центра компетенций капитально перестроили работу завода.

Отмечается, что раньше производство занимало четыре этажа, а теперь один, перепланировка зоны чистых помещений помогла снизить риск попадания загрязнений. Повысилась управляемость производства, сократилась длина потока. Так, на линии производства лекарств в ампулах время протекания процессов сократилось на 23,8%, выработка увеличилась на 26,7%, практически обнулился уровень брака.

В 2019 году «Биохимик» отгрузил продукции на 2,4 млрд рублей. В 2020-м – на 9,2 млрд. Рост производительности позволил закрыть растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19.

Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство антибиотиков для лечения последствий коронавирусной инфекции. Отдельные позиции показали шестикратный рост.

«Вы действительно делаете важную работу – помогаете спасать жизни. У вас замечательное предприятие, замечательная команда. Ваши планы по развитию амбициозны. Сил вам и терпения, чтобы воплотить все задуманное», – сказал Решетников, обращаясь к сотрудникам предприятия.

Он также отметил, что участники нацпроекта «Производительность труда» распространяют практики бережливого производства, закрепляя эффект от работы Федерального центра компетенций.

Эксперты ФЦК приступили к работе на предприятиях, которые выпускают защитные маски, респираторы, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства, в апреле 2020 года по поручению Министра экономического развития Максима Решетникова. 12 компаний показали рост производительности от 18% до 350%.

«Интерес Министра экономического развития к нашему предприятию, внимание к деталям, глубокое понимание значимости разработок и технологий инновационной компании уровня «Биохимика» говорит о том, что Правительство всерьез занимается вопросами национальной лекарственной безопасности и готово поддержать отечественные компании в их амбициях прорывного роста», – заявил председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый.