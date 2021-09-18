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Испанцы опубликовали фан-арты на российский Checkmate
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Испанский тематический журнал Mundo de Aviacion («Мир авиации») опубликовал рендеры с новейшим российским самолетом Checkmate, который на изображениях летает над облаками.
Издание разместило в своем Facebook два отдельных поста с несколькими рендерами.
В одном посте представлен самолет на земле, над землей и в облаках, в другом три самолета летают в воздухе над уровнем облаков.
«Не успел Checkmate дебютировать на «МАКС-2021», как уже стали завозить фан-арты», – прокомментировали публикацию в Telegram-канале Ростеха.
Вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы могут внести закупку истребителей Checkmate для ВКС России.
До этого ФСВТС рассказывала об отсутствии иностранных заявок на истребитель Checkmate.
Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Производитель «Железного купола» прокомментировал сообщения о поставках на Украину
В компании Rafael, являющейся генеральным подрядчиком разработки и производства системы ПВО «Железный купол», заявили, что не влияют на обсуждения о возможности его поставок из США на Украину.
«Мы не комментируем использование наших систем после их развертывания. Мы не имеем никакого влияния на обсуждение», – сообщил представитель компании РИА «Новости».
В среду в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Украина может получить от США системы противоракетной обороны «Железный купол». При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила опубликованную в СМИ информацию о том, что США может поставить Украине «Железный купол».
В США уличили Францию в двойных стандартах после срыва контракта по подлодкам
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Читатели сайта телеканала Fox News, комментируя отказ Австралии от приобретения французских подводных неатомных подлодок, заявили, что обвинения в адрес Вашингтона в сложившейся ситуации беспочвенны, и уличили Париж в двойных стандартах.
«Прости, Макрон, это бизнес. Для субсидируемого государством Airbus было совершенно нормально красть контракты у Boeing, но теперь вы плачете из-за конкуренции в области подлодок», – написал пользователь с ником db3, передает РИА «Новости».
«Возможно, австралийцам не нужны были подлодки, которые автоматически сдались бы при виде врага», – сыронизировал RightofYou.
«Двойные стандарты Франции просто смешны. Они часть НАТО, но при этом продают ядерные технологии Ирану, ставя под угрозу безопасность США и себя самих. У меня нет к ним никакого сочувствия», – выразил мнение 2daysreality.
«Извините, Франция. Австралия хочет, чтобы подводные лодки могли нырять и всплывать обратно на поверхность. Второй пункт весьма важен», – пошутил foulball.
«И ты, Брут? Вполне уместное выражение, учитывая, что Франция поддерживала Байдена во время президентских выборов», – отметил jsmitty77.
«Решение приняла Австралия, поэтому Франция обвиняет США. Предсказуемо», – подытожили читатели.
В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Франция сочла ударом в спину решение Австралии разорвать контракт по подлодкам
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Решение Австралии разорвать соглашение с французской компанией Naval Group по подлодкам является ударом в спину и подрывает доверие с этой страной, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения. Это доверие подорвано. И сегодня я в гневе, с большим чувством горечи в связи с разрывом этого контракта. Так не поступают союзники», – цитирует РИА «Новости» Ле Дриана.
По его словам, это соглашение обсуждалось в течение двух лет – с 2014 по 2016 год. Глава МИД Франции подчеркнул, что ожидает пояснений со стороны Австралии, а также США. Также министр заявил, что обеспокоен поведением США в этой ситуации.
«Это односторонее, грубое, непрогнозируемое решение очень похоже на то, что делал господин (экс-президент США Дональд) Трамп», – добавил он.
В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на фоне заявления о создании партнерства AUUKUS сообщил, что Соединенное Королевство не намерено каким-либо образом провоцировать враждебность с Францией.
«Австралия приняла это решение... Мы не намерены делать что-либо, чтобы вызывать враждебную реакцию со стороны Франции, Франция является одним из наших ближайших союзников в военной сфере в Европе», – сказал Уоллес в эфире телеканала Sky News.
Ранее австралийский телеканал ABC сообщал, что Австралия решила создать флот атомных подводных лодок и отказаться от контракта с французской Naval Group стоимостью 90 млрд австралийских долларов (около 66 млрд долларов США) в пользу совместного проекта с США и Великобританией. Как отмечала компания, она предлагала Австралии «обычную подводную лодку исключительного качества». В 2017 году австралийское правительство объявило о выборе французской Naval Group (DCNS) для реализации крупнейшего в Австралии оборонного проекта по разработке и строительству обычных подводных лодок. Австралия объявила в четверг, что выходит из соглашения по подлодкам с Naval Group. Свое решение власти страны объяснили ускорением изменений в региональной безопасности.
МИД Франции назвал «прискорбным» решение Австралии о строительстве атомных подлодок в рамках оборонного альянса AUUKUS (Австралия – Великобритания – США). В среду вечером премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в опубликованном совместном заявлении объявили о создании нового партнерства AUUKUS в сфере обороны и безопасности.
В администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Напомним, в четверг премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал. По его словам, первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году.
В США призвали не шутить с российской армией
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Вооруженные силы России благодаря модернизации представляют новую опасность для Вашингтона и Североатлантического альянса, пишет в статье для журнала National Interest обозреватель Крис Осборн.
По его словам, численность армии в сочетании с новыми технологиями стала «более зловещей угрозой», чем во времена противостояния с СССР, передает РИА «Новости».
Хотя сегодня Москва располагает меньшими по размеру силами, чем в период холодной войны, модернизация вооружения вызывает серьезную озабоченность у Запада. В частности, речь идет о гиперзвуковых ракетах, тактическом ядерном оружии, а также истребителях Су-57, танках Т-14 «Армата» и зенитных ракетных комплексах С-400.
Также Осборн напомнил, что Россия не только создает новое оружие, но еще активно обслуживает и улучшает старое. В качестве примера он привел танк Т-72, который с момента создания в 70-х годах прошлого века неоднократно совершенствовали.
Кроме того, как уточнил журналист, помимо множества самолетов, танков и артиллерийских установок, Москва располагает Военно-морским флотом численностью порядка 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. Мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России с точки зрения экономики и геополитики, поскольку это обеспечивает ей доступ к Средиземному морю, подытожил автор.
Ранее в США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Между тем, замглавы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить.
В США рассказали о способном обрушить «шквал огня» российском оружии
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Новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна уничтожать американские танки, пишет в статье для журнала The National Interest журналист Себастьен Роблин.
Роблин обращает внимание на некоторые конструкторские изменения, отличающие новую модификацию от предыдущих подобных систем: теперь ТОС-2 установлена на колесное шасси. Эта особенность придает системе схожесть с легендарной «Катюшей», использовавшейся в годы Великой Отечественной войны. На новинке также установлен новейший механизм наводки и управления огнем, который еще больше повышает боевой потенциал машины, передает РИА «Новости».
Также ТОС-2 оснастили системой радиоэлектронной борьбы с высокоточным оружием. «Броня у «Тосочки» слабее, чем у предшественников, зато она способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня», – добавляет автор материала.
Тяжелая огнеметная система (ТОС) – одна из систем вооружения, предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, поджига, разрушения зданий и сооружений, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжениях.
В марте исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» (входит в Ростех) Александр Кочкин сообщал, что для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в 2021 году планируется разработать новейшие реактивные снаряды.
В США назвали главный козырь российского Су-25
Грозный арсенал российского штурмовика Су-25 может уничтожить любую вражескую цель, это его главный козырь, заявил американский военный эксперт Марк Эпископос в статье для издания The National Interest.
Эпископос пишет, что основным преимуществом Су-25 является его богатый смертоносный арсенал вооружения, который компенсирует некоторые недостатки в авионике и аэродинамике. По его мнению, обширный выбор мощнейших боеприпасов позволяет самолету уничтожать любые наземные цели, передает ФАН.
Отмечается, что «духовный наследник» легендарного Ил-2 впервые был применен войсками СССР в Афганистане, где успешно справлялся со всеми задачами. Самолет, которому уже четыре десятка лет, уже крайне редко используется Воздушно-космическими силами России в военных операциях, однако, констатировал автор публикации, в некоторых странах Су-25 активно применяется и по сей день.
Ранее в США восхитились креативностью советского авиаконструктора.
Начались первые поставки ЗРС С-500 в российские войска
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Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний, заявил в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер Юрий Борисов.
«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика «Алмаз-Антеем» должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», – передает ТАСС ответ Борисова на вопрос о системе С-500.
Он добавил, что Индия потенциально может приобрести зенитную ракетную систему (ЗРС) С-500.
«Потенциально, да. <...> Но в практических планах пока нет договоренностей. И это общая практика: пока мы не насытим родные вооруженные силы, мы не продаем за границу», – сказал Борисов, отвечая на вопрос, может ли Индия стать первым покупателем ЗРС С-500.
Ранее гендиректор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что Россия до 2030 года планирует представить на мировом рынке вооружений перспективную систему ПВО-ПРО С-500 «Прометей».
Пентагон счел Россию главным вызовом для США
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Замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол сравнил «угрозы», которые якобы исходят от России и Китая для Европы и США.
По словам Кола, Россия в краткосрочной перспективе может представлять собой для США более серьезную проблему, чем Китай, хотя Пекин и остается «задающей ритм угрозой» для Вашингтона. Кол сказал, что «в ближайшие годы Россия с точки зрения безопасности может представлять для США и, конечно, для Европы основной вызов» в военной сфере, передает ТАСС.
Пентагон считает, что «Россия становится все более напористым противником». Утверждается, что Москва «полна решимости усиливать свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене», включая попытки посеять «разногласия» между западными державами. Кол заявил, что политика России «в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в киберсфере» остается «главным вызовом для США и их союзников».
США утверждают, что Москва «слишком часто подрывает прозрачность и предсказуемость, использует военную силу для достижения своих целей». При этом Вашингтон «продолжает внимательно следить за военной активностью России на восточном фланге НАТО и в регионе Черного моря».
В Пентагоне заявили, что намерены «взаимодействовать с Россией с позиции коллективной силы». Военное ведомство заверило, что «ВС США в Европе по-прежнему сильны, готовы и гибки, они обеспечивают надежное и эффективное сдерживание». «В НАТО мы работаем с союзниками и партнерами над обеспечением готовности ВС для усиления надежного боевого сдерживания во всем трансатлантическом сообществе», – сказал Кол.
Напомним, замглавы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен назвал армию России невероятно сильной. Хайтен заявил, что война США с Россией или Китаем приведет к разрушению мира, ее нельзя допустить. В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО. Пентагон счел США слишком медленными при конкуренции с Россией и Китаем.
В России успешно испытали новую ракету системы ПРО
Воздушно-космические силы России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, сообщили в военном ведомстве.
«На полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения (Республика Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС.
Как уточнил командир соединения противоракетной обороны Воздушно-космических сил генерал-майор Сергей Грабчук, серия испытаний позволила подтвердить характеристики противоракеты. «Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики, а боевые расчеты успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью», – подчеркнул он.
Напомним, предыдущий испытательный пуск новой противоракеты российской системы ПРО состоялся в апреле. Еще одно испытание проводилось в ноябре 2020 года.
Ранее журнал Stern назвал российскую противоракету ПРС-1М «настоящим оружием конца света». ПРС-1М входит в состав системы противоракетной обороны А-135 «Амур». Ракета способна развивать скорость до 14,5 тыс. километров в час и может перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах до 50 км.
В США нашли способную догнать Россию разработку в сфере гиперзвука
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Соединенные Штаты вскоре получат вооружение, способное догнать Россию в сфере гиперзвука, заявил обозреватель журнала National Interest Крис Осборн.
Осборн в своей статье подчеркнул, что у Москвы есть впечатляющие образцы гиперзвукового оружия, в том числе противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» и авиационный комплекс «Кинжал», но Вашингтон стремительно развивается в создании гиперзвуковых вооружений, передает РИА «Новости».
Он привел в пример разработку, которая появится на вооружении у США в 2023 году – гиперзвуковой ракетный комплекс дальнего действия Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW).
«В первоначальной конфигурации планируется развертывание ракетной батареи из четырех пусковых установок и центра управления. LRHW может применяться сухопутными войсками и флотом, так как боеголовка подходит как для наземных, так и для морских атак. Каждая пусковая установка содержит две гиперзвуковые ракеты, то есть в батарее их будет сразу восемь», – написал автор материала.
По его словам, в случае атаки такой батареи на незащищенную зону противника возникнет угроза для сил оппонента. «В большинстве своем это сводится к тому, что если Россия и сохраняет тактическое преимущество, то разрыв начинает сокращаться», – подвел итог Осборн.
Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия. Он отметил, что ранее Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада, но теперь сохраняет преимущество в этой сфере над западными странами.
В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW). Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.
В Италии предрекли США утрату лидерства в воздухе из-за успехов России
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Доминирование Соединенных Штатов в небе подходит к концу, США отстают от России сразу по нескольким фронтам, говорится в статье, опубликованной итальянским изданием L’AntiDiplomatico.
По мнению автора статьи, беспилотные летательные аппараты будут иметь решающий вес в условной войне будущего. А самые передовые модели, оснащенные технологией «стелс», вскоре смогут действовать наравне с самыми современными истребителями, передает РИА «Новости».
В материале отмечается, что российские разработки БПЛА вызывают серьезное беспокойство у Соединенных Штатов. При этом американские военные испытывают, по словам итальянского журналиста, «объективные экономические трудности» и «отстают от России сразу по нескольким фронтам». «Доминирование Соединенных Штатов в небе, похоже, подходит к концу. Россия, а также Китай продвигаются вперед и не собираются останавливаться», – подчеркивается в статье.
Обозреватель обратил внимание на «смертельную русскую комбинацию» беспилотника «Охотник», которого он назвал «американским кошмаром», и истребителя пятого поколения Су-57. Работая в паре, обе машины отлично дополняют друг друга, подчеркивается в статье. «БПЛА расширяет радиолокационное поле истребителя и позволяет ему поразить противника без захода в его зону ПВО», – объяснил журналист.
Напомним, в начале августа министр обороны Сергей Шойгу заявил о превращении БПЛА в мощное оружие. Он также дал прогноз по завершению работ над тяжелым беспилотным летательным аппаратом «Охотник». Летные испытания «Охотника» начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый полет с истребителем Су-57.
Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников». При этом управлять роем «Охотником» планируется с двухместного командного Су-57. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57.
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Назван планируемый срок поставок первых атомных подлодок Австралии
Первые атомные подводные лодки, построенные Австралией в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, будут приняты на вооружение этой страны в 2036 году, сообщил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
По словам премьера, первые из восьми атомных субмарин будут построены и введены в эксплуатацию в середине следующего десятилетия. «Относительно благоприятная обстановка, которой мы наслаждались на протяжении многих десятилетий в нашем регионе, осталась позади. Мы, без сомнения, вступили в новую эру, с новыми вызовами для Австралии и для наших партнеров, друзей и стран всего региона», – передает ТАСС слова Моррисона.
Премьер подчеркнул, что создание партнерства AUKUS стало «величайшей инициативой в вопросах безопасности» с 1951 года, когда был заключен Тихоокеанский пакт безопасности – военный союз Австралии, США и Новой Зеландии (АНЗЮС). Он отметил, что в его рамках страна получит «доступ к самым современным подводным технологиям для защиты Австралии и ее национальных интересов».
Также Моррисон сообщил, что для строительства атомного подводного флота будет использована военно-морская верфь в Аделаиде, где французская Naval Group должна была построить субмарины в рамках разорванного соглашения между Австралией и Францией. «Строительство подводных лодок в Аделаиде не повлияет ни на одно из международных соглашений Австралии о нераспространении ядерного оружия. Реакторы прибудут в Австралию уже с обогащенным ураном <...> и их не нужно будет заправлять топливом в течение всего срока службы», – заявил премьер-министр.
Ранее в администрации 46-го президента США Джо Байдена сообщили, что Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе».
Напомним, ранее в четверг Моррисон заявил, что Австралия намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие или создавать гражданский ядерный потенциал.
В Кремле высказались о возвращении к теме покупки «Мистралей» у Франции
Возвращения к теме о покупке «Мистралей» у Франции нет на повестке дня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Этой темы нет на повестке дня вообще», – сказал Песков, отвечая на вопрос, рассчитывает ли Россия на изменение позиции Франции, передает РИА «Новости».
В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию Франции, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».
Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.
Россия опередила Запад в области создания гиперзвукового оружия
Россия вышла вперед в области создания оружия на новых физических принципах и гиперзвукового оружия, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Впервые за все это время вырвались вперед. В области создания гиперзвукового оружия. В области создания оружия на новых физических принципах, которые используют для своей эксплуатации новые типы двигателей – компактные ядерные установки малой мощности», – цитирует Борисова РИА «Новости».
По его словам, Россия на данный момент имеет серьезное преимущество в этой сфере над западными странами, и постарается сохранить это преимущество.
Он добавил, что ранее Россия пыталась идти вровень или догоняла ведущие оружейные разработки Запада.
Вице-премьер отметил, что создание новых вооружений соответствует основным тенденциям развития вооружения и военной техники, которые идут по пути использования высокоточного оружия, беспилотных систем и роботизации.
В конце июля стало известно, что ВВС США дважды провалили испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), которая, по задумке, якобы способна развить скорость свыше 15 тыс. миль в час.