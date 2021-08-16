Эксперт указал на попытку Google шантажировать Россию

«Google руководствуется собственными интересами, а открытый конфликт с Россией может им навредить. Поэтому громкие заявления уступят место решению соблюдать требования российских законов», – заявил газете ВЗГЛЯД медиа-менеджер Александр Малькевич. Ранее Google предупредил о рисках для России в случае проигрыша в суде «Царьграду».

«ИТ-компании, работающие на территории России и получающие прибыль с российского рынка, должны соблюдать российское законодательство, а также уважать интересы российских граждан и бизнеса. Ситуация, в которой компания при работе на территории России выдвигает свои условия – неприемлема», – отметил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты России Александр Малькевич.

Он пояснил, что Google пригрозил удалять из поисковой выдачи запрещенный в России контент, если суд удовлетворит иск «Царьграда» к американской компании, который грозит ей гигантским штрафом или нарушением санкционного режима.

«В этой ситуации Россия может и должна защищать своих граждан и компании от произвола иностранных ИТ-корпораций. Ни одна социальная сеть в мире, каких бы финансовых успехов она ни достигла, не имеет права вмешиваться в дела суверенной страны», – подчеркнул Малькевич.

По его мнению, позиция Google сейчас выглядит следующим образом: «Если вы обяжете нас соблюдать неудобные нам законы России, мы вообще ничего не будем соблюдать». По смыслу она очень похожа на поговорку «назло бабушке отморожу уши», заметил собеседник.

«Однако Google – компания, которая руководствуется в первую очередь собственными финансовыми интересами. А открытый конфликт с Россией может им навредить. Поэтому, вероятнее всего, громкие заявления в ближайшее время уступят место осмысленному решению соблюдать требование закона», – резюмировал Малькевич.

Ранее компания Google подала в российский суд апелляционную жалобу. Как сообщает Forbes, в письменных пояснениях к ней американская компания предупредила о возможных рисках для России, связанных с требованием разблокировать YouTube-канал «Царьград» или выплатить неустойку.

В Google пригрозили, что судебная неустойка, которая грозит компании, если она не разблокирует канал «Царьграда», влечет «существенные риски для интернет-компании и ее возможности работать на территории России».

Кроме того, в компании предупредили, что негативные последствия для Google влекут и «явные публично-правовые риски для Российской Федерации в целом». В жалобе также говорится, что эти последствия могут «поставить под удар» выполнение американской корпорацией федерального закона «Об информации»: Google может перестать удалять из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России материалы.

Напомним, в июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются.

В «Царьграде» тогда заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью. В августе 2020 года «Царьград» обратился с иском к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.