Жена случайно застрелившего человека инспектора ДПС обратилась к Путину

Супруга сотрудника ДПС Александра Гусева, случайно выстрелившего в нарушителя при задержании под Новосибирском, попросила о помощи президента России Владимира Путина, а также глав ФСБ Александра Бортникова и Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Видеообращение Натальи Гусевой оказалось в распоряжении портала «Ридус». Так, Гусева сообщила, что в адрес ее семьи регулярно поступают угрозы.

«[Прошу], чтобы защитили нас и моего мужа от возможных посягательств на жизнь, здоровье и имущество, а также не допустили оказания давления на следствие», – высказалась она.

Адвокат Александра Гусева Юрий Голубицкий подтвердил факты запугиваний, сославшись на слова своего подзащитного, однако уточнил, что лично в его адрес никаких угроз в связи с делом не поступало.

По его словам, в телефонной беседе Наталья пожаловалась со слезами, что ее детям кто-то прислал «видео про папу», в котором содержаться негативные высказывания по поводу происшествия с участием Гусева.

Между тем, в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что жена новосибирского полицейского не получала угроз. Отмечается, что видеообращение, где она заявила о якобы поступавших угрозах, женщина сделала для привлечения внимания общественности к данной ситуации, передает ТАСС.

«Информация не соответствует действительности. При опросе супруги сотрудника установлено, что женщина сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения к указанной ситуации внимания общественности. В действительности каких-либо угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало», – говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского, который при задержании случайно выстрелил в 19-летнего юношу в Новосибирской области.

Напомним, инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.