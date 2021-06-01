В Кузбассе открылся Первый Всероссийский форум «Вектор детства»

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» в День защиты детей открылся Первый Всероссийский форум «Вектор детства», в нем участвуют представители 85 регионов страны.

Среди участников преподаватели, медицинские работники, уполномоченные по правам ребенка, они обсудят самые важные вопросы, касающиеся образования и воспитания детей, их развития и безопасности. В мероприятиии также участвуют представители Совета Федерации и Государственной Думы, министерства промышленности и торговли России. Об этом сообщает «Царьград».

В первый день работы участники форума обсудили проблемы сферы образования. Говорилось о необходимости создания позитивного контента для ребятишек. Особое внимание на мероприятии было уделено обсуждению всесторонней поддержки семей с детьми. Выступавшие говорили также о проблемах и перспективах развития детско-юношеского адаптивного спорта.

На форуме работает выставка товаров для детей, которые создают отечественные производители.

Развлекательная программа форума включает в себя мастер-классы по напольным шахматам, созданию мультфильмов, арт-терапию и активные игры для детей 2-3 лет.

Форум организован по инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и проходит при поддержке Правительства Кемеровской области.

Ранее президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям первого Всероссийского форума «Вектор детства». Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.