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Полицейский патруль попал в ДТП в погоне за пьяным водителем под Саратовом
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Патрульный экипаж в погоне за нарушителем в Энгельсе Саратовской области врезался в другой автомобиль, в результате чего пострадали три человека, двое из которых – полицейские, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
«Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине «Лада Гранта», с включенными спецсигналами преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина» под управлением гражданина 1959 года рождения. В результате два сотрудника и водитель «Лада Калина» получили телесные повреждения. Всем лечение назначено амбулаторно. Наличия алкоголя в крови у участников ДТП не обнаружено», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Уточняется, то впоследствии сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, выяснилось, что он был лишен прав.
«По данному факту руководством межмуниципального управления МВД РФ «Энгельсское» Саратовской области назначено проведение служебной проверки», – отметили в МВД.
Ранее три человека погибли в уходившем от полицейской погони автомобиле, который врезался в торговый центр в Великом Новгороде.
В Японии захотели помешать России «приватизировать» Севморпуть
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Япония должна помешать действиям России в отношении Северного морского пути, говорится в редакционной статье «Нихон кэйдзай».
По словам авторов, нельзя позволить Москве установить выгодные для России правила судоходства в регионе. Японское издание называет поведение России «агрессивным», в статье говорится, что Россия не имеет права «приватизировать» Севморпуть. Токио призывают принять самое активное участие в процессах, происходящих в регионе.
Авторы полагают, что миру необходимо установить в Арктике «такое верховенство закона, которое отвечало бы законным интересам» не только «прибрежных государств, лежащих в Северном ледовитом океане», но и «пользователей пролегающих здесь морских путей», передает РИА «Новости».
Напомним, немецкое издание Die Welt выпустило материал, посвященный российским территориям в Арктике. Россия, как пишет издание, «намерена установить барьер» для других государств и предостерегает Запад от выдвижения претензий относительно Арктики. США также не исключили появления «театра конфликта» в Арктике.
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В России создали самостоятельно воюющих боевых роботов
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Боевые роботы с искусственным интеллектом, способные воевать самостоятельно, созданы в России, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание».
«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», – передает его слова РИА «Новости».
«Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», – добавил Шойгу.
Говоря о новейших боевых комплексах «Пересвет» Шойгу вспомнил знаменитую киносагу «Звездные воны».
«Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад – лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы «Пересвет», которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой – они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки», – приводит слова министра ТАСС.
В апреле сообщалось, что первое подразделение, оснащенное 20 ударными роботами, будет создано в армии России, в ближайшее время в военном исследовательском центре будут отработаны формы его применения.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему искусственный интеллект имеет для военной области принципиальное значение и какое именно оружие будет оснащено им в первую очередь.
США ввели новые санкции против «Северного потока – 2»
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Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США.
В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев», передает ТАСС.
Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением», передает РИА «Новости».
Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.
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Под Мурманском погибли два сотрудника Росгвардии
В Мурманской области начата проверка по факту гибели двух сотрудников Росгвардии, их семьям будет оказана необходимая помощь, сообщили в пресс-службе управления регионального ведомства.
«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».
Руководство местного управления службы совместно со следователями начало проверку. Обстоятельств гибели росгвардейцев в сообщении не приводится.
Между тем источник агентства в ведомстве сообщил, что «трагедия случилась во время тренировочных занятий».
Летом прошлого года сотрудник Росгвардии и полицейский погибли в результате перестрелки в Назрани. Сообщалось, что росгвардеец не участвовал в конфликте и не применял оружие.
В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
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В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».
Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.
Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Армянские солдаты пострадали в драке с азербайджанскими военными
Между армянскими солдатами и военными Азербайджана, перешедшими на территорию республики, произошла драка. В результате 11 военнослужащих Армении госпитализировали, сообщили в минобороны страны.
«В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии», – передает сообщение ведомства «Интерфакс».
Напомним, минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Армения обратилась за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Сюникской области страны.
Песков указал на несоответствие санкций Киева подготовке встречи президентов
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского продлить санкции против России.
Отвечая на вопрос о том, окажет ли действия Украины влияние на процесс согласования встречи лидеров двух стран, Песков заявил, что подобная «практика» Киева лежит «явно не в плоскости подготовки встречи двух президентов», передает ТАСС.
Напомним, Зеленский продлил санкций против ряда российских граждан и СМИ, а также глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На днях Песков подтвердил контакты сторон по подготовке гипотетической встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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Леди Гага рассказала о беременности после изнасилования
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Американская певица Леди Гага рассказала, что забеременела, когда ее изнасиловал продюсер.
Певица сообщила, что это произошло, когда ей было 19 лет. Продюсер велел ей раздеться, но она отказалась. Тогда он пригрозил сжечь все ее музыкальные записи. Леди Гага отметила, что после этого долго находилась в депрессии и попала в больницу. «Человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей», – приводит ее слова РЕН ТВ.
Певица не стала раскрывать имя насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека. Об изнасиловании она рассказала в интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри «The me you can't see», передает РИА «Новости».
«Леди Гага впервые призналась, что сделала аборт после изнасилования своим продюсером», – пишет ТСН.
В программе британский принц Гарри рассказал о своих психологических проблемах и холодных отношениях с другими членами королевской семьи.
В январе 2020 года Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к посттравматическому расстройству.
Сербия торжественно попрощалась с МиГ-21
На аэродроме в Батайнице минобороны и командование ВВС Сербии торжественно попрощались с советскими истребителями МиГ-21, на смену которым пришли МиГ-29.
В мае Сербия получила последние два МиГ-29 из четырех истребителей, переданных Белоруссией. До этого она получила самолеты в дар от России. Вместе с собственными самолетами Сербии это позволило завершить формирование эскадрильи из 14 машин, передает РИА «Новости».
Проводы МиГ-21 провели под слоганом «След в бесконечности». В церемонии участвовали глава минобороны страны Небойша Стефанович и командующий ВВС и ПВО генерал Душко Жаркович. На аэродроме торжественно построили личный состав, с МиГ-21 попрощались пилоты-ветераны, а над одним из самолетов дали водяной салют из брандспойтов. Минобороны подчеркнуло, что пилоты «целых 58 лет защищали небо с помощью этого замечательного самолета». Указывается, что с 1962 года по 1986 в СССР приобрели 261 МиГ-21.
МВД сообщило о специальном правовом режиме для мигрантов
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Для мигрантов планируют ввести специальный правовой режим – «Контролируемое пребывание», сообщили в пресс-центре МВД России.
Этот режим будет распространяться на тех мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но не могут ее покинуть. В частности, речь идет о случаях приостановки исполнения решений о высылке, ограничений выезда в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний или участия в судебном процессе.
Кроме того, «рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями» и отправленных на самоизоляцию, передает ТАСС.
Запланированные меры направлены на «повышение эффективности механизма обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере». В рамках нового режима могут ввести ряд ограничений в отношении мигрантов.
Напомним, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране из-за ситуации с коронавирусом. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.
В апреле замминистра внутренних дел Александр Горовой поставил ультиматум странам СНГ – те должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, находящимися в России, в противном случае Россия будет вынуждена закрыть границы.
Дворкович рассказал об уже идущих переговорах с Маском о строительстве завода Tesla
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Переговоры с бизнесменом Илоном Маском о строительстве в России завода по производству автомобилей Tesla ведутся уже два года, рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
«Мы с коллегами Илона Маска уже эту тему обсуждали на протяжении последних двух лет. Я знал, что они рассматривают варианты развития бизнеса в России, анализируют, как у нас растет рынок, как меняются правила игры, какие политические заявления делаются в части развития электромобильного транспорта», – передает его слова РБК.
«Мы ожидали, что что-то подобное может произойти», – добавил Дворкович.
Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России.
Мосгорсуд признал законным взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей
Суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор.
Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы на решение Гагаринского суда о взыскании с экс-министра открытого правительства России Михаила Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Жалобы, которые подали как адвокаты Абызова, так и представители кипрских компаний, которых следствие считает подконтрольными бывшему министру, удалось рассмотреть лишь с третьей попытки. Сначала заседание было отложено из-за того, что Абызову во время процесса стало плохо, второй раз из-за проблем с видеосвязью.
Ранее Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.
Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.
Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.
Захарова упрекнула США в грубой и неуместной риторике
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Тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оценивая «публичную сторону» обсуждения, она сказала, что «американская риторика грубая, неуместная», иногда со стороны США присутствуют «элементы фальсификации, причем и в историческом контексте, и на современном этапе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».
Захарова заявила, что сферы, в которых Москва и Вашингтон «могут взаимодействовать», «давно и хорошо описаны». «Начиная от народов наших стран, которые развивают и гуманитарные связи, и имеют и личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой», – сказала она, добавив, что «это и есть суть двухсторонних отношений». Как подчеркнула официальный представитель МИД России, отношения стран «должны быть равноправными, основанными на взаимном уважении и взаимовыгодными».
Вопросы, которые поднимались в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в Рейкьявике, пошли на доклад к президентам двух государств, сообщила Захарова. Встреча «проходила в развитие телефонного разговора президентов», который состоялся в апреле. «Соответственно, исходя из тех установок, которые были даны президентами, она и развивалась», – сказала она.
В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях. Госсекретарь США заявил, что целью его встречи было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.
Кононенко сравнил снятый компанией Зеленского сериал с песнями группы «ВИА Гра»
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«Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И разделять эти сферы правильно», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. Так он прокомментировал сообщения о показе на российском телеканале нового сериала украинской компании «Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский.
«Не стоит увязывать бизнес с политикой. На Украине сейчас как такового бизнеса нет, а в России есть и деньги, и население, которое будет смотреть этот контент. Кроме того, не секрет, что большинство украинских артистов работают в России, а российские режиссеры снимают клипы и фильмы на Украине из-за того, что там это выходит дешевле», – считает журналист и блогер Максим Кононенко.
Также, по словам собеседника, нет никакого противоречия в том, что российская компания «СТС Медиа», которая собирается выпустить на экраны новый украинский сериал «1000 минут вместе», находится под действием украинских санкций. «Если телеканал получит с трансляции этого сериала прибыль, то, что в этом плохого? Политики решают свои проблемы, а бизнесмены – свои. И правильно разделять эти сферы», – рассказал журналист.
При этом Кононенко отметил относительно высокое качество украинского медиаконтента, что побуждает российские компании его покупать и выпускать на российские экраны. «Во-первых, при закупке украинских сериалов проще пройти все процедурные условия. Во-вторых, люди с радостью смотрят эти фильмы, и у них не возникает вопросов к месту их производства. Мы же слушаем украинскую группу «ВИА Гра», например. Все потому, что они хорошо делают музыку. То же самое касается и сериалов. На Украине хорошие операторы, и, возможно, режиссеры», – заключил собеседник.
В пятницу стало известно, что на российском телеканале СТС выйдет украинский сериал «100 000 минут вместе», снятый студией «Квартал 95», одним из основателей которой является президент Украины Владимир Зеленский. Премьера сериала назначена на 7 июня.
Ранее глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что запретить продажу сериалов украинского производства в Россию невозможно, так как для этого нужно полностью прекратить торговлю между странами.
«Когда речь идет об экономических отношениях субъектов хозяйствования, как бы я лично ни относился, мы должны принять закон, что мы ничем не торгуем с Россией, и тогда это (запрет продажи сериалов) будет в границах закона... либо же вмешиваться в такую деятельность я не вижу возможности», – цитирует РИА «Новости» Ткаченко. Так он прокомментировал информацию о продаже российскому телеканалу сериала «Папик» производства студии «Квартал 95».
При этом он отметил, что на Украине много сериалов, которые производятся на русском языке. «Это бизнес. Влиять на бизнес, который не запрещен, невозможно. Это вопрос перезагрузки системы экономических отношений, которые существуют в этой сфере», – сказал Ткаченко.
Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в санкционный список юридических лиц 28 российских медиакомпаний, включая «СТС Медиа», телерадиокомпанию «Мир», «Спас ТВ», «НТВ-Плюс», «Первый канал» и другие. Это решение было утверждено Владимиром Зеленским. Также он продлил запрет на доступ к таким российским порталам, как «ВКонтакте», «Яндекс» и «Одноклассники».
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Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России
Минпромторг пригласил бизнесмена и главу компаний SpaceX и Tesla Илона Маска обсудить строительство завода по производству электромобилей Tesla в России.
«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», – говорится в сообщении в Twitter ведомства. Обращение к Маску написано на английском языке.
Ранее в пятницу Маск в ходе российского марафона «Новое знание» заявил, что Тesla рассматривает Россию в качестве возможного места размещения заводов по производству электромобилей. Кроме того, Маск анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил открыть в этом регионе первый в России завод Tesla. С аналогичным предложением выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.