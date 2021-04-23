Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии

Соловьев: Чехия скрывает правду о взрывах в 2014 году

«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Так он прокомментировал ультиматум МИД Чехии вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля.

«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля. Поэтому все, что они пытаются вменить России в вину – это смехотворная теория», – сказал тележурналист Владимир Соловьев.

Он также указал на стремление чехов обсудить с голландцами и британцами их опыт по делу MH17 и по отравлению в Солсбери. «И в том, и в другом случаях версии слишком дырявые. И более того, эти стороны пытаются представить во всем виновными Александра Петрова и Руслана Боширова. Они уже стали какими-то былинными героями. С таким же успехом можно сказать, что их видели на «Титанике». Ну кто в это поверит?» – удивляется журналист.

Соловьев предполагает, что вместо проведения честного и открытого расследования, Чехия неслучайно обвиняет Россию в событиях семилетней давности. «В чем должна признаться Москва, если чехи не дают по этому делу никаких данных? На мой взгляд, вся эта истерика выглядит как попытка скрыть от своих граждан что-то более важное. Например, информацию о торговле оружием в 2014 году, куда это оружие отправлялось, попадало ли оно в руки террористов в Сирии, кто это курировал, кто это покрывал?» – добавляет Соловьев.

Говоря об ответе Москвы на выдвинутый ультиматум Якуба Кулганека, Соловьев уверен, что он будут жестким. «Я уверен, что официальный представитель МИД России Мария Захарова расставит все точки над і», – отметил журналист.

Что касается предложения Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, тележурналист предположил, что «парламентариев Чехии, видимо, не волнует бизнес с Россией, отметив, что в последнее время там распространены русофобские настроения».

«Чему удивляться? У нас к ним было иное отношение. Мы помним освобождение Праги от нацистов, в то время, как они говорят только о событиях 1968 года. Возможно, по их меркам наступило время для своеобразного политического реванша», – размышляет Соловьев. При этом он считает, что чехи не смогут закрыть весь бизнес в России, поскольку «они слишком глубоко тут пустили свои корни». «Но если захотят, то вольному – воля. Вместо того, чтобы спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V», они предлагают им горькую пилюлю русофобии», – резюмировал Соловьев.

Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.

В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.

Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.

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