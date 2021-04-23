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23 апреля, пятница | Последнее обновление — 09:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
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Прага пообещала не менять число сотрудников генконсульства России в Чехии
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Количество сотрудников российских и чешских генеральных консульств не изменится на фоне происходящего между странами дипломатического конфликта, заявил глава МИД республики Якуб Кулганек в интервью газете «Блеск».
«Пока это (взаимные меры по уравниванию численности штата посольств в Москве и Праге) не касается данных ведомств. И Россия пока не предприняла никаких шагов по отношению к нашим генеральным консульствам в России. В этом случае не будет меняться численность (сотрудников генеральных консульств РФ и Чехии)», – отметил Кулганек, передает ТАСС.
Он также уточнил, что Чехия и Россия будут располагать 32 сотрудниками в своих посольствах в Москве и Праге – по семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, 21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Скандал разгорелся после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Захарова: Прага получила то, о чем не мечтала в страшном сне
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Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне, «сама не понимала, во что себя втягивает», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
«Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет. Мы никогда не нанимали, это не в практике российской дипломатической службы, на месте граждан той страны, где аккредитовано наше посольство, в качестве либо дипломатов, либо административно-технического персонала. Что касается Чехии, то значительная, я бы сказала, большая часть сотрудников их дипломатических миссий здесь, в России, составляли российские граждане», – пояснила Захарова, передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, идя на недружественные шаги по отношению к Москве, Прага «сама не понимала, во что себя втягивает».
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Ранее в четверг Москва в ответ на действия Праги потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Эксперты предположили реакцию России на ультиматум Чехии
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«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, это не тянет на разрыв дипломатических отношений», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля. В противном случае Прага намерена выслать 60 российских дипломатов.
«В силу того, что в МИД Чехии и руководстве страны произошли изменения, нынешние лидеры, принимающие решения, оказались заложниками ситуации. Они должны что-то делать, но при этом не знают, что именно», – полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.
«Решение начать эту дискуссию с Москвой, а затем выслать так много дипломатов, со стороны Праги было ошибочным. Далее Россия предприняла более жесткий шаг, чем рассчитывали чехи, выслала не 18, а 20 человек. И теперь маятник уже раскачался, и он дойдет до конца – вышлют всех российских и чешских дипломатов, кроме послов. Но при этом сохраняются квоты и понимание того, сколько должно быть дипломатов в обеих странах. В течение полугода новые дипломаты приедут, и отношения будут восстановлены», – прогнозирует политолог.
«Даже если предположить, что все заявления Чехии являются не блефом, а правдой, в чем я сильно сомневаюсь, пока что это не тянет на разрыв дипломатических отношений. С другой стороны, раскачавшийся маятник действительно сложно остановить», – добавляет эксперт.
Собеседник также обратил внимание на тот факт, что обращаясь к Великобритании и Нидерландам за помощью, Чехия пытается создать альянс сил, недовольных действиями России. «Стремление «прижаться» к более сильному партнеру ничего хорошего о современной чешской дипломатии не говорит. Но дело в том, что они ничем не рискуют, пытаясь представить себя членами более мощного клуба игроков, чем есть на самом деле».
В свою очередь гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов расценил заявление главы МИД Чехии как довольно странное, «поскольку существуют определенные дипломатические традиции, в частности, практика ответной высылки сотрудников дипмиссии довольно распространена и подается в качестве стандарта».
Он отметил, что проблемы чешского посольства в Москве после высылки 20 сотрудников можно было бы понять, «сославшись на некоторую количественную асимметрию, но чешская сторона должна была предвидеть последствия своего решения и не должна удивляться ответной реакции Москвы».
«Очень трудно себе представить ситуацию, при которой Москва согласилась бы удовлетворить требование чешской стороны. В сложившихся обстоятельствах, особенно учитывая публичность оглашения ультиматума, это лишь ужесточит российскую позицию», – уверен Кортунов.
При этом эксперт не исключает и улучшения отношений между странами, но «исключительно на двусторонней основе». «Понятно, что стороны не вернут высланных дипломатов. Решение уже принято и назад его не отыграешь. Но сохранятся ли дипломатические квоты? Компромисс мог бы заключаться в том, чтобы Россия и Чехия заполнили свободные места другими сотрудниками», – предположил собеседник. При этом он отметил, что иногда стороны, объявляющие жесткие дипломатические требования, не допускают замены высланных сотрудников посольства кем-то еще.
Говоря о предложении Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, Кортунов отметил, что зачастую законодательная власть идет дальше исполнительной в каких-то вопросах из-за внутриполитической ситуации в стране. «В Сенате сидят политики, которые думают в первую очередь о своем переизбрании, поэтому им выгодно делать громкие и эпатажные заявления. Но вопрос в том, хватит ли у исполнительной власти Чехии здравого смысла остановиться и не идти по пути дальнейшей эскалации?» – размышляет гендиректор РСМД.
По его словам, выиграть в этой дипломатической войне Чехии невозможно, поскольку при прекращении консульского обслуживания чешские экономические интересы пострадают гораздо больше, чем российские, учитывая, что туристический поток россиян в Чехию многократно превышает чешский поток в Россию. «Я могу лишь выразить надежду на то, что заявления Сената не станут руководством к действию для исполнительной власти в Чехии», – резюмировал Кортунов.
Ранее стало известно, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
Накануне Кулганек также потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
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Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
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Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая, заявил министр иностранных дел Якуб Кулганек.
«Состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве. Россия должна сократить штат до конца мая», – приводит слова главы МИД Чехии РИА «Новости».
В российском посольстве в Праге сейчас 27 дипломатов и 67 технических служащих, в чешском посольстве в Москве – 5 и 19, согласно данным МИД Чехии.
«Нам кажется, вполне достаточно. Соответствует масштабу отношений и роли в них дипломатии», – отреагировал на новость главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в Telegram.
Ранее глава МИД Чехии заявил, что Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13.00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
МИД Чехии заявил о высылке 63 сотрудников российского посольства
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Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства России в Праге, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Речь идет о 63 сотрудниках российского посольства, которые [покинут Чехию] с членами семей», – передает его слова ТАСС.
Ранее новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля.
Позже он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая. В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих.
Россия в свою очередь потребовала, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.
В четверг премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи «с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии». Москва пообещала ответить на высылку из Словакии российских дипломатов.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Также палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Напомним, Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Глава МИД Чехии допустил высылку 60 дипломатов России
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Прага может выслать около 60 сотрудников российского посольства, если Москва до полудня (13:00 мск) четверга не примет решение о возвращении объявленных персонами нон грата сотрудников чешского дипломатического представительства, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.
«Это будут около 60 человек. Наша цель состоит в том, чтобы это (количество сотрудников посольства России) соответствовало состоянию (штата сотрудников), которое сейчас находится в нашем посольстве в Москве», – сказал министр в интервью изданию Lidovky.cz.
Глава МИД Чехии добавил, что эта информация была доведена до российского посла в Праге.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Словакия объявила о высылке трех российских дипломатов
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Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии, объявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.
«В соответствии с актуальной геополитической ситуацией, а также с ситуацией в Чехии три сотрудника посольства России в Братиславе в течение семи дней должны покинуть территорию Словакии», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок заявлял, что Братислава предпримет резкие действия в поддержку Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Эксперт: Доля чешского пива в России – капля в море
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Российский рынок абсолютно не заметит отсутствие на прилавках в магазине чешского пива, если будет принято решение бойкотировать товары из этой страны, сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля, срок ультиматума истек. В России тем временем звучат предложения начать бойкот чешских товаров, в том числе запретить продажи чешского пива.
«Рынок пивных напитков в России – 8 млрд литров в год. В это количество входят российское (95%) и импортное (5%). В прошлом году чешского пива привезли 40 млн литров, оно занимает всего 10% в импортном пиве. То есть это капля в море», – говорит Дробиз. При этом он подчеркивает, что чешское пиво достаточно дорогое, не рассчитанное на массового потребителя. Соответственно, данный алкогольный напиток направлен на средний класс.
«Никаких серьезных экономических последствий в случае, если запретят чешское пиво, не будет ни для Чехии, ни для России. Кроме того, я не думаю, что от этого могут пострадать производимые в России чешские бренды пива. Отсутствие чешского пива российский рынок абсолютно не заметит», – убежден собеседник.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, из-за того, что Чехия подозревает спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, из страны выслали 18 сотрудников российского посольства, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. В ответ Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Прага призвала союзников по НАТО помочь «парализованному» посольству Чехии в Москве
Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек попросил у союзников по НАТО оказать практическую помощь чешскому посольству в Москве, которое оказалось парализовано после высылки 20 дипломатов.
В МИД Чехии уточнили, что в посольстве России в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих, в посольстве Чехии в Москве – пять дипломатов и 19 техслужащих, передает РИА «Новости».
Кулганек «ознакомил союзников в Североатлантическом совете НАТО с подробными доказательствами причастности российских агентов ГРУ к взрыву в Врбетице». Министр также выразил благодарность союзникам за их солидарность и попросил их о дальнейшей поддержке.
«Глава чешского внешнеполитического ведомства повторил просьбу Чехии к союзникам по НАТО о вызове российских послов в этих странах, что послужило бы доказательством протеста против деструктивной деятельности России в отношении безопасности стран НАТО, а также попросил оказать практическую помощь парализованному в настоящее время чешскому посольству в Москве», – говорится в сообщении чешского МИДа.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.
Захарова назвала ультиматум Чехии «залпом в никуда»
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Ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанции «Вести FM».
«Этот залп от представителей различных ветвей власти – он в никуда. Я бы сказала даже, может быть, еще более конкретно, он не столько в никуда, он по ним самим же ударил. Просто нужно задать вопрос: чего они добиваются, чего они хотят? Но в любом случае ни ультиматумы, ни ультимативный тон, ни в принципе подобные заходы, которые делаются, они недопустимы в отношении нашей страны. Но я не думаю, что они этого не знают», – сказала Захарова, передает РИА «Новости».
По ее словам, логику действий Чехии можно объяснить только «отработкой заказа». «Просто есть общий заказ на подобное поведение. Оно никаким образом не связано с чем-то, относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Отработка идет заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно», – указала дипломат, передает ТАСС.
Она также подтвердила, что российский МИД в четверг вызовет посла Чехии. «Будет конкретный разговор в отношении того, какие действия будут предприняты, если будут предприняты соответствующие действия Прагой», – заявила она, добавив, что чешская сторона «должна понимать, с чем они будут иметь дело».
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран.
Россия потребовала у Чехии сократить число сотрудников посольства в Москве
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Россия требует, чтобы Прага сократила количество сотрудников посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав Посольства Чехии в Москве с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте», – передает ее заявление РИА «Новости».
В четверг в министерство иностранных дел России был вызван посол Чехии. «Послу сказано, что оставляем за собой право и на иные шаги в случае дальнейшего раскручивания истеричной антироссийской кампании в Чехии», – сообщили в МИДе.
«Ему [послу] был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми сегодня Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства в Праге», – добавили в министерстве.
В МИД чешскому послу заявили, что власти Чехии продолжают раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. «Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», – говорится в сообщении.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Он заявил, что состав посольства России в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве до конца мая.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Слуцкий призвал к быстрому и адекватному ответу на высылку дипломатов из Словакии
Словакия, выслав трех российских дипломатов, вступила в вассалитет США, России придется ответить на провокации Братиславы быстро и адекватно, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Братислава добровольно вступает в вассалитет США. Решение о высылке трех российских дипломатов в знак солидарности с шизофреническими обвинениями Праги – не меньший бред», – цитирует ТАСС депутата.
Слуцкий также выразил мнение, что «России придется ответить и на эти провокационные действия Словакии, причем, быстро и адекватно».
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братиславу в течение недели должны покинуть три сотрудника российского посольства в связи с ситуацией в Чехии.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Посол Чехии заявил о продолжении работы в Москве
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Глава чешской дипмиссии в Москве Витезслав Пивонька заявил, что пока продолжит работать в России.
«Пока да», – сказал он, отвечая на вопрос о продолжении работы в Москве.
«Мы получили официальный ответ МИД [России]», – сказал посол по итогам визита на Смоленскую площадь. Он заявил также, что ожидает дальнейших встреч с российской стороной для решения существующих проблем, передает РИА «Новости».
«Работа дипломатов – есть решение таких проблем. Думаю, есть первая встреча, думаю, будут еще следующие встречи, чтобы мы эти вопросы решили», – сказал он, добавив, что решение существующих проблем делительным процессом, по его мнению.
Сообщается также, что посол покинул российское внешнеполитическое ведомство, куда его вызвали в четверг в связи с обострением отношений России с Чехией.
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
Соловьев: Чехия скрывает правду о взрывах в 2014 году
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«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля», – сказал газете ВЗГЛЯД тележурналист Владимир Соловьев. Так он прокомментировал ультиматум МИД Чехии вернуть 20 чешских дипломатов обратно в Москву до полудня 22 апреля.
«Если они хотят выслать 60 дипломатов – пусть высылают. Они все равно будут делать что угодно, лишь бы не рассказывать правду о взрывах в 2014 году и о том, что было на этих складах, кому они принадлежали и почему там не было никакого контроля. Поэтому все, что они пытаются вменить России в вину – это смехотворная теория», – сказал тележурналист Владимир Соловьев.
Он также указал на стремление чехов обсудить с голландцами и британцами их опыт по делу MH17 и по отравлению в Солсбери. «И в том, и в другом случаях версии слишком дырявые. И более того, эти стороны пытаются представить во всем виновными Александра Петрова и Руслана Боширова. Они уже стали какими-то былинными героями. С таким же успехом можно сказать, что их видели на «Титанике». Ну кто в это поверит?» – удивляется журналист.
Соловьев предполагает, что вместо проведения честного и открытого расследования, Чехия неслучайно обвиняет Россию в событиях семилетней давности. «В чем должна признаться Москва, если чехи не дают по этому делу никаких данных? На мой взгляд, вся эта истерика выглядит как попытка скрыть от своих граждан что-то более важное. Например, информацию о торговле оружием в 2014 году, куда это оружие отправлялось, попадало ли оно в руки террористов в Сирии, кто это курировал, кто это покрывал?» – добавляет Соловьев.
Говоря об ответе Москвы на выдвинутый ультиматум Якуба Кулганека, Соловьев уверен, что он будут жестким. «Я уверен, что официальный представитель МИД России Мария Захарова расставит все точки над і», – отметил журналист.
Что касается предложения Сената Чехии сократить численность посольства России в Праге до одного человека и расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией, тележурналист предположил, что «парламентариев Чехии, видимо, не волнует бизнес с Россией, отметив, что в последнее время там распространены русофобские настроения».
«Чему удивляться? У нас к ним было иное отношение. Мы помним освобождение Праги от нацистов, в то время, как они говорят только о событиях 1968 года. Возможно, по их меркам наступило время для своеобразного политического реванша», – размышляет Соловьев. При этом он считает, что чехи не смогут закрыть весь бизнес в России, поскольку «они слишком глубоко тут пустили свои корни». «Но если захотят, то вольному – воля. Вместо того, чтобы спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V», они предлагают им горькую пилюлю русофобии», – резюмировал Соловьев.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
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Захарова: Прага встала на путь разрушения отношений
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Москва даст ответ Праге на сокращение российского посольства в Чехии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Меня просят прокомментировать их последнее решение. Прага встала на путь разрушения отношений. Ответ не заставит себя ждать», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Она подчеркнула, что российская сторона ответит на те действия, которые были применены к ней.
«Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес. А призыв не к нам, и отвечать нам на этот призыв нечего: они (Запад) каждый день друг друга к чему-то призывают, дошли в этой абсурдной логике до предела, до неуважения к собственным гражданам... Они застряли в этой оголтелой русофобии», – добавила представитель ведомства.
На фоне обострения российско-чешских отношений вы готовы бойкотировать чешские бренды?
Напомним, новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
Кроме того, Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление с призывом к правительству республики потребовать от России выплаты «компенсации» за ущерб, причиненный взрывами на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Чехия обвинила спецслужбы России в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки.
Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов. Прага пообещала ответить на высылку чешских дипломатов, предложив ЕС и НАТО выслать «офицеров российских спецслужб».
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ситуацию с расследованием взрывов складов в Чехии «маразматическим парадом». По ее словам, нет сомнений в том, что за действиями властей Чехии против России стоит Вашингтон. Между тем в НАТО поддержали Чехию, обвинив Россию в «дестабилизирующем поведении».
МИД Чехии назвал дипломатический конфликт с Россией «размолвкой»
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Власти Чехии считают дипломатический конфликт с Россией «размолвкой», а не холодной войной, заявил новый министр иностранных дел страны Якуб Кулганек.
«Это дипломатическая размолвка [между Чехией и Россией]», – цитирует ТАСС министра.
Между тем директор международного департамента администрации президента республики Рудольф Йиндрак заявил, что президент Чехии Милош Земан согласен с действиями правительства и МИД республики в отношении России и поддерживает их.
«Господин президент согласен и поддерживает действия [правительства и МИД Чехии по отношению к РФ]. Вчера [Земаном на церемонии назначения Якуба Кулганека главой МИД] это было сообщено как премьеру, так и, главное, [новому] министру иностранных дел. Мы с господином министром Кулганеком находится в каждодневном контакте», – сказал Йиндрак.
Накануне новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов обратно в российскую столицу до полудня 22 апреля. В противном случае Кулганек пообещал снизить число работников российского посольства в Праге, чтобы оно отвечало нынешнему составу чешского посольства в Москве.
В Кремле указали, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва не приемлет стилистику требований от других стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ультиматумы Чехии в адрес России недопустимы и неприемлемы, Прага должна это понимать.
Напомним, Чехия подозревает спецслужбы России якобы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. В связи с этим из страны выслали 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, якобы являются офицерами российской разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Позже Гамачек заявил, что из Праги могут быть высланы все российские дипломаты.
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