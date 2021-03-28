В ЕС назвали возможные сроки начала производства «Спутника V»

Производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе не сможет повлиять на ситуацию в странах ЕС, так как апробация препарата Европейским агентством лекарственных средств займет не менее десяти месяцев, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Если вакцина пройдет апробацию в ближайшие недели или месяцы, и будет найден способ ее производства в Европе, потребуется не менее 10-14 месяцев прежде, чем первая партия доз будет изготовлена», – передает слова Бретона ТАСС.

«Я испытываю большое уважение к российским ученым, и у меня поэтому нет никаких оснований сомневаться в их вакцине... Но моя задача, как еврокомиссара, состоит в том, чтобы обеспечить достаточное количество доз вакцины... Мы не можем мешать производственному процессу на наших предприятиях, которые сосредоточены на производстве доступных вакцин в предстоящие месяцы», – заявил еврокомиссар

Ранее в Германии призвали начать переговоры с Россией о покупке вакцины «Спутник V».

В субботу премьер Баварии Маркус Зедер заявил, что только вакцинация может справиться с коронавирусом, поэтому необходимо вынести урок из негативного опыта первых поставок вакцин и как можно скорее принять решение об одобрении российского препарата «Спутник V».

Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать.