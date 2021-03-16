Итальянский художник изобразил вакцину «Спутник V» на поле

Мастер ленд-арта Дарио Гамбарин создал на поле на севере Италии стилизованное изображение ампулы с российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии «Спутник V» начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины», – передает слова художника ТАСС.

Гамбарин создает свои произведения искусства, используя трактор на поле с посевами. В феврале 2020 года он уже посвятил одну работу пандемии. Тогда мастер создал стилизованное изображение коронавируса.

Работы художника можно хорошо рассмотреть с высоты птичьего полета. Он неоднократно обращался к актуальным в мировой повестке темам. Среди его героев были шведская школьница-активистка Грета Тунберг, а также разные политические деятели. Гамбарин называет свои произведения «экологичными» и «эфемерными», так как они исчезают через 7-10 дней. Саму работу он характеризует как перформанс.

В июле 2017 года Гамбарин при помощи трактора «нарисовал» на своем поле в области Венето портрет президента России Владимира Путина анфас шириной 135 метров, видимый с высоты птичьего полета; портрет сопровождается фамилией, написанной на кириллице, и подписью «G20 2017».

В 2019 году Гамбарин к визиту Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.