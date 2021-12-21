Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала

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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 20:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Цена на газ превысила в Европе 2150 долларов
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Что касается нового министра иностранных дел, то буквально за неделю в новом кресле она уже влезла во все возможные конфликтные зоны с элегантностью слона в посудной лавке.
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В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
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Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
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Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
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На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин подписал закон о дополнительной индексации маткапитала
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Президент России Владимир Путин подписал закон о дополнительной индексации материнского капитала по фактическому уровню инфляции, изменения вступят в силу с 1 февраля.
Теперь размер маткапитала будет рассчитываться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, который определяется правительством. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА «Новости».
Согласно действующему законодательству, размер материнского капитала индексируется по прогнозной инфляции. Теперь его проиндексируют по фактической инфляции. С 1 февраля 2022-го размер маткапитала за первого ребенка составит 483 тыс. 881 рубль, за второго и последующих – 639 тыс. 431 рубль.
Ранее правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, по которому предлагается дать право на маткапитал отцам-одиночкам, воспитывающим детей после смерти матери-гражданки другого государства.
Путин заявил о полном праве России отвечать на недружественные шаги США военными мерами
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Президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
«Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег, мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры, на недружественные шаги – жестко реагировать. И, хочу подчеркнуть, имеем на это полное право, имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России», – цитирует Путина РИА «Новости».
Президент также добавил, что манипуляции со стороны Запада, прикрывающиеся принципами международного права, надоели.
Путин отметил, что страны Запада под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют «за тысячи километров от своей национальной территории».
«И когда им мешает международное право и Устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на Устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», – заявил президент.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: США могут попытаться подтолкнуть Украину к нападению на Крым
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России выразил мнение, что США в случае размещения своих вооружений на территории Украины могут под их прикрытием попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.
«Поставят на Украине гиперзвуковое оружие, а потом под его прикрытием (...) вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, скажем, на Крым, при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах», – цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что США должны понять, что России некуда отступать с учетом их планов на Украине.
«То, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать, или планируют делать – это же не за тысячу километров нашей национальной границы, это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», – сказал Путин.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: Долгосрочным гарантиям США верить нельзя
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В России обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца тоже нельзя, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны.
Путин заявил, что «серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО, а также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных, нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной ПРО США», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что Москве «нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, но мы с вами их хорошо знаем (...) этому нельзя верить, никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными».
Глава государства отметил, что президент США Джо Байден в ходе переговоров сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности.
«В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», – добавил Путин.
Ранее Путин заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предлагается следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокации с химикатами в Донбассе
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Частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны с участием президента Владимира Путина.
«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – передает РИА «Новости» его слова.
По данным Минобороны, более 120 сотрудников американских частных военных компаний присутствуют в Донецкой области, они оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ.
По словам Шойгу, «установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области». «Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям», – сказал министр.
Ранее на заседании Путин оценил значение присутствия российских военных в Сирии, отметив, что оно вносит ощутимый вклад в укрепление стабильности в этой стране.
Путин назвал расширение НАТО на восток результатом неграмотного анализа
Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны, назвал расширение НАТО на восток эйфорией, которую западные страны испытали после холодной войны.
Путин напомнил о действиях Запада, которые были предприняты в 1990-х – начале 2000-х годов и создавали проблемы для России. «Иногда задаешься вопросом: а зачем они это все делали в тех условиях? Непонятно. Я думаю, что от эйфории в связи с победой в так называемой холодной войне или с так называемой победой в холодной войне. И из неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации», – цитирует его ТАСС.
По мнению главы государства, других причин нет.
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Ранее МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает следующее: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Москва призывает блок отказаться от любой военной деятельности за пределами своих границ – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин обратился к участникам съезда движения «Народный фронт «За Россию»
Президент Владимир Путин обратился к участникам и гостям IV съезда Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», отметив успехи активистов, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что «за прошедшие десять лет «Народный фронт» прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное – сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан. Среди ключевых инициатив ОНФ – поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов», – добавил он.
Президент особо отметил «запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи».
«И конечно, благодарен вам за кропотливую, неформальную, настойчивую работу с миллионами обращений граждан, поступающих на «Прямую линию». Уверен, что в ходе вашего съезда прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки, будут содействовать повышению результативности деятельности органов власти», – заключил глава государства, пожелав движению «успехов и всего самого доброго».
Отец девятилетней студентки МГУ напал на завкафедрой
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Отец девятилетней студентки МГУ, девочки-вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой, сообщает пресс-служба факультета.
Евгений Тепляков, отец учащейся на факультете психологии МГУ девятилетней девочки, напал на завкафедрой, сотрудники вызвали полицию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу факультета.
«Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.
Алиса сдавала предмет «Введение в психологию». Девочка расстроилась из-за неправильного ответа, выбежала из аудитории прежде, чем узнала оценку. Комиссия ожидала девочку, чтобы озвучить результат, но ее отец «устроил скандал», уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что руководство факультета психологии МГУ им. Ломоносова, где учится девятилетняя Алиса Теплякова, проводило беседу с отцом ребенка по поводу ее обучения.
До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.
Путин подписал закон о региональной власти
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд.
Закон направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах, передает РИА «Новости».
Глава региона, согласно новым нормам, может быть снят с должности президентом страны в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным парламентом.
Число сроков нахождения у власти губернаторов также будут определять региональные законодательные собрания. Также заксобрания теперь смогут работать дистанционно.
Одним из наиболее спорных моментов в законопроекте стал запрет на использование в наименовании должности главы субъекта России слова «президент», против чего выступили власти Татарстана. Поправки, позволяющие использовать это слово, в комитете не поддержали. В то же время комитет согласился с тем, что в наименовании высшего исполнительного органа власти субъекта может быть не только слово «правительство», как предлагалось изначально, но в том числе и слово «администрация» или иной термин.
Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона.
Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана.
Путин задался вопросом, зачем Запад в 1990-е поддерживал сепаратизм на Кавказе
Зачем Западу в 1990-е годы надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе с помощью террористов, задался вопросом президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причем с помощью... террористических организаций. Явно террористов поддерживали. Ну зачем? Зачем надо было расширять НАТО, выходить из договоров по ПРО?» – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее на совещании Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России.
Путин: Россию не устроит забалтывание Западом переговоров по гарантиям безопасности
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Москву не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, «есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят». Он подчеркнул, что в Москве это понимают, «и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», передает РИА «Новости».
«Документы наши, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», – добавил глава государства.
Он указал, что Россия надеется на конструктивные содержательные переговоры по гарантиям безопасности с видимым конечным результатом.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
До этого представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты представят свой список предложений в ответ на предложения российской стороны по НАТО и безопасности в Европе.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО.
Предполагается, в частности, что альянс возьмет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, в том числе путем присоединения Украины. Также ему предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Путин: Американские специалисты ходили на ядерные объекты России, как на работу
Президент Владимир Путин заявил, что в начале 1990-х флаг США стоял на столах у американских специалистов, которые раньше ходили, как на работу, на ядерные объекты России.
«Говорил уже публично и еще раз скажу, напомню: на объектах ядерного оружейного комплекса России сидели на постоянной основе американские специалисты, на работу туда ходили каждый день. Столы стояли там рабочие и флаг США. Ну куда больше, чего еще надо?», – цитирует РИА «Новости» заявление Путина на расширенном заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в правительстве России тогда работали союзники из США, кадровые сотрудники ЦРУ, советовали.
Ранее Путин рассказал, как вычищал из правительства сотрудников ЦРУ.
Путин обвинил США в сложившейся напряженности в Европе
Сложившаяся сегодня напряженность в Европе – это вина США, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе – это их вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом он уточнил, что Россия не требует для себя особых условий, выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. «Хочу вновь подчеркнуть: мы не требуем для себя каких-то особых, эксклюзивных условий. Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве», – сказал глава государства.
Ранее российский лидер заявил, что в Москве обеспокоены размещением вблизи границ страны элементов глобальной противоракетной обороны США, нужны долгосрочные юридически обязывающие гарантии, однако верить им до конца нельзя. Он также заявил, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции
Президент России Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях полиции, позволяющий правоохранителям вскрывать автомобили и квартиры.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволяет полицейским для задержания проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, оцеплять строения и жилые помещения. Также полицейские смогут вскрывать автомобили.
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские имеют право вскрывать автомобили, в декабре.
В Кремле анонсировали коллегию Минобороны с участием Путина
Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.
«Будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил России в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России», –говорится в сообщении на сайте Кремля.
На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.
Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил России в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил, передает ТАСС.
Ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин во вторник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны и проведет оперативное совещание с членами Совбеза.
Шойгу доложил Путину об укомплектованной на 91% армии
Российские Вооруженные силы укомплектованы на 91%, заявил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства с президентом Владимиром Путиным.
«В целом демографический провал предыдущих лет преодолен. Укомплектованность вооруженных сил составляет 91%», – цитирует Шойгу РИА «Новости».
По его словам, боевой опыт сейчас есть у всего командного состава Сухопутных войск, а также у 92% летного состава, 58% специалистов ПВО и у 62% – в ВМФ.
Глава ведомства указал, что заболеваемость коронавирусом в армии в 2,3 раза меньше, чем в целом по стране. Борьба с этим заболеванием в Минобороны организована на системном уровне.
Смертность в армии также ниже среднего по России показателя в 50 раз, подчеркнул Шойгу.
Ранее в ходе заседания президент Владимир Путин заявил, что необходимо внедрять искусственный интеллект для повышения оперативности решений всего командного состава армии.
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