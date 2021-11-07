Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника

На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в ночь на воскресенье в Багдаде совершено покушение с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил телеканал Al Arabiya.

Иракские силовики подтвердили информацию телеканала о нападении на резиденцию премьер-министра Ирака в так называемой зеленой зоне Багдада с помощью начиненного взрывчаткой БПЛА, передает ТАСС.

«Аль-Казыми не пострадал, он здоров. Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой [убийства]», – говорится в заявлении силовых структур Ирака, которое привело иракское информационное агентство INA. Между тем телеканал Al Arabiya утверждает, что премьер получил легкое ранение и был госпитализирован.

Тем временем сам премьер-министра Ирака заявил, что «в порядке». «Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака. Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа», – заявил политик.

По информации местных СМИ, сейчас глава правительства Ирака находится в безопасном месте. В настоящее время на всех въездах в «зеленую зону» значительно усилены меры безопасности. Согласно заявлению ВС Ирака, которое приводит телеканал Al Hadath, «ситуация с безопасностью в «зеленой зоне» стабильная и находится под контролем».

Кроме того, как телеканал Al Hadath, при атаке на резиденцию главы правительства Ирака в Багдаде пострадали десять сотрудников службы охраны, зданию нанесен ущерб.

Напомним, в конце сентября стало известно о планах властей Ирака приобрести у России зенитную ракетную систему С-300. 12 сентября ракетному обстрелу подвергся район нахождения ВС США на севере Ирака. Кроме того, 27 августа ракетному обстрелу поверглась американская военная база на границе Ирака и Кувейта. В конце июля в МИД России предложили США «убрать свои небольшие следы» в Ираке и других странах региона.

27 июля США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

17 июня Палата представителей США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.