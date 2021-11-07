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Резиденция премьера Ирака подверглась атаке беспилотника
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На премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми в ночь на воскресенье в Багдаде совершено покушение с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сообщил телеканал Al Arabiya.
Иракские силовики подтвердили информацию телеканала о нападении на резиденцию премьер-министра Ирака в так называемой зеленой зоне Багдада с помощью начиненного взрывчаткой БПЛА, передает ТАСС.
«Аль-Казыми не пострадал, он здоров. Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой неудавшейся попыткой [убийства]», – говорится в заявлении силовых структур Ирака, которое привело иракское информационное агентство INA. Между тем телеканал Al Arabiya утверждает, что премьер получил легкое ранение и был госпитализирован.
Тем временем сам премьер-министра Ирака заявил, что «в порядке». «Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака. Предательские ракеты не смогут ни на йоту поколебать стойкость и упорство наших героических сил безопасности в сохранении безопасности народа», – заявил политик.
По информации местных СМИ, сейчас глава правительства Ирака находится в безопасном месте. В настоящее время на всех въездах в «зеленую зону» значительно усилены меры безопасности. Согласно заявлению ВС Ирака, которое приводит телеканал Al Hadath, «ситуация с безопасностью в «зеленой зоне» стабильная и находится под контролем».
Кроме того, как телеканал Al Hadath, при атаке на резиденцию главы правительства Ирака в Багдаде пострадали десять сотрудников службы охраны, зданию нанесен ущерб.
Напомним, в конце сентября стало известно о планах властей Ирака приобрести у России зенитную ракетную систему С-300. 12 сентября ракетному обстрелу подвергся район нахождения ВС США на севере Ирака. Кроме того, 27 августа ракетному обстрелу поверглась американская военная база на границе Ирака и Кувейта. В конце июля в МИД России предложили США «убрать свои небольшие следы» в Ираке и других странах региона.
27 июля США объявили о намерении завершить участие в военных операциях в Ираке к 31 декабря 2021 года. В июле на переговорах в Вашингтоне делегация Ирака подтвердила желание избавиться от присутствия войск США. Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявлял, что на встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.
17 июня Палата представителей США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак. 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод войск США после убийства американцами на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.
Болгары отреагировали на протесты Украины из-за визита Путина в Крым
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Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали протест Украины после визита в Крым президента России Владимира Путина в День народного единства. Большинство отмечали, что киевская власть живет в вымышленном мире.
Один из пользователей писал, что украинцы становятся все более раздражающими для Европы, а значимость населения Западной Украины скоро можно будет сравнить со значимостью Северной Македонии, передает РИА «Новости».
«Этo вce рaвнo чтo спрашивать у coceдa рaзрeшeния пoйти к себе дoмoй! Кaкиe же дураки сидят в Киеве, нeужeли oни нe пoнимaют, чтo Крым навсегда ocтaнeтcя их зaвeтнoй мeчтoй», – считает читатель Братчет.
Другой читатель отметил, что 96% населения Крыма добровольно, путем референдума перешло в состав России.
«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым. Лукашенко назвал Крым «родиной», что является своего рода признанием принадлежности к России, учитывая недавнее соглашение», – подытожили читатели.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин в День народного единства посетил с рабочей поездкой Крымский полуостров, где возложил к мемориальному комплексу в Севастополе цветы.
После этого власти Украины выразили «решительный протест», так как Киев не согласен с визитом президента России в Крым.
Британцы заявили об отставании Запада от России «на много миль»
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Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа, которая обеспечивает город теплом без ущерба для климата. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
Установка, разработанная Росатомом, обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами. По мнению экспертов, такая концепция может помочь свести к минимуму изменение климата за счет сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ, передает РИА «Новости».
Компании в США, Китае и Франции рассматривают возможность постройки аналогичных реакторов.
«Как обычно, (Россия) на много миль впереди Запада», – заявил пользователь sb4100, комментируя публикацию.
«Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством – самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов», – написал kaalus.
«Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города. Мы здесь упускаем возможность», – отметил Its Grim up North.
«Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», – выразил мнение winstonion.
«Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея. Можно построить такую же и отправить куда-либо еще», – заметил AquaEmperor.
«Пока это дешево и заставляет знаменитостей стонать, я в деле», – добавил David1991.
Ранее Британии предрекли тяжелую зиму из-за высоких цен на газ. Рост цен на топливо привел к банкротству нескольких британских энергокомпаний.
В МВД уточнили гражданство задержанных после избиения мужчины с ребенком в Новой Москве
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Трое задержанных за нападение на отца с ребенком в Новой Москве являются гражданами России, четвертый – уроженец ближнего зарубежья, сообщил замначальника УВД по ТиНАО ГУ МВД по Москве Алексей Ломанчук.
Ломанчук уточнил, что задержанными оказались «трое граждан России, 2000, 2002 и 2003 годов рождения, и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья», передает РИА «Новости».
Вместе с тем ранее источник в МВД сообщал, что все четверо якобы являются уроженцами одного из государств Закавказья, казахов, как писали некоторые СМИ, среди них нет.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.
Прокачку по газопроводу «Ямал – Европа» остановили
Прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления в четверг вновь остановлена, начался реверс, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Прокачка по газопроводу напрямую из Польши в Германию прекратилась с 9.00 мск. Реверсные поставки начались с 10.00 мск и составляли в период до 12.00 мск почти 140 тыс. кубометров в час, передает РИА «Новости».
Ранее прокачка по трубопроводу прекратилась в субботу и была возобновлена через пять дней.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Польским участком газопровода длиной 683 километра владеет EuRoPol Gaz и управляется газотранспортным оператором Gaz-System.
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Подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне
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Задержанные по делу о нападении на мужчину с ребенком в новой Москве заявляют, что защищались, а не нападали, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Роман Масютенко.
«Мой подзащитный вину в предъявленном обвинении не признает. Был произведен отсмотр одной из видеозаписей, и он утверждает, есть основания полагать, что конфликт был спровоцирован противоположной стороной. Он с братом и другими подозреваемыми конфликт не провоцировали. Они утверждают, что они защищались, а не нападали», – передают его слова «Известия».
Адвокат уточнил, что по делу задержаны четыре человека, пока их оставят под стражей на 48 часов. В ближайшее время дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ (СК).
Напомним, в районе Новые Ватутинки в новой Москве несколько человек напали на мужчину с маленьким ребенком. Московская полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением. Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Задержаны двое подозреваемых. Чуть позже полиция задержала третьего подозреваемого. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «покушение на убийство». Сотрудники столичной полиции опубликовали видеоролик с объяснениями участников драки.
Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.
В США восхитились российским самолетом-разведчиком А-50У
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Обновленная версия «летающего радара» А-50У является одним из ключевых элементов успеха российской обороны и разведки, считает сотрудник американского Центра национальных интересов Марк Эпископос.
Российский самолет-разведчик А-50У привлек внимание экспертов американского журнала National Interest. Модернизация проводилась Авиационным заводом имени Бериева и Концерном радиостроения «Вега». Издание отмечает, что основным обновлением российского самолета стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М», кроме того, были усовершенствованы летные и боевые характеристики А-50У, передает РИА «Новости».
«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов «Шмель-М». Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров. Он может одновременно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей», – пишет Эпископос.
Автор считает, что США стоит обратить внимание на интерес других государств к А-50У, который зарекомендовал себя еще в Сирии. Экспортные версии российского самолета уже находятся на иностранном вооружении.
«A-50У похож на американский Boeing E-3 Sentry по конструкции и функциям, однако еще не известно, как эти два самолета сравниваются в реальных характеристиках. Специально произведенный экспортный вариант оригинального A-50, A-50I, был изготовлен с израильской РЛС EL/W-2090 Phalcon и продан в Индию. Учитывая агрессивную стратегию Кремля по экспорту вооружений в последнее десятилетие, кажется весьма вероятным, что Индия рассматривается как потенциальный покупатель А-50У по мере того, как он продвигается в своем массовом производстве», – заявляет эксперт.
Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты автоматизированных систем управления Вооруженных сил, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.
Ранее в США назвали главный козырь российского Су-25.
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В Грузии назвали физиологическую причину «голодовки» Саакашвили
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Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили за несколько дней до нелегального проникновения в Грузию сделал в Нидерландах операцию по уменьшению желудка, таким образом, он не голодает в Руставской тюрьме, а просто соблюдает диету, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на грузинские СМИ.
«Саакашвили – аферист века. Он не голодает, а питается кашами и пьет натуральные соки. Поехал в Нидерланды, сделал себе резекцию желудка, после чего требуется соблюдение специальной диеты, а нам это выдал за голодовку», – прокомментировал бывший начальник грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
«А его сторонники при этом говорят о голодовке, о революции. Мошенники!», – заявил он в связи с тем, что в субботу у Руставской тюрьмы собираются сторонники Саакашвили.
«Все у них лживое – адвокаты, правозащитники, партийные телеканалы, визитеры. Ваш вождь – лжец!», – сказал Леван Николеишвили.
По его словам, «соучастниками мошенничества становятся все сторонники Саакашвили».
Эксперт Эдишер Гвенетадзе заявил, что отбывающий шестилетнее заключение «Саакашвили является политическим шарлатаном», который готов на все ради возвращения к власти.
Накануне министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал удовлетворительным состояние здоровья экс-президента Михаила Саакашвили и опроверг информацию о его голодовке. По его словам, Саакашвили за два дня после поступления в тюрьму (1 октября) получил банковскую карту, купил продукты, но отказался от них. Спустя некоторое время он купил каши и натуральные соки. «Он также продолжает получать медикаменты, выписанные врачами», – сказал министр. Отвечая на вопрос журналиста, принимает ли Саакашвили пищу, он ответил утвердительно. Брегадзе подчеркнул, что состояние Саакашвили стабильное, показатели жизнедеятельности в норме.
Президент страны Саломе Зурабишвили сообщила, что ее позиция остается неизменной – она никогда не помилует заключенного Саакашвили.
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В МИДе ответили на обвинения в «чрезмерной военной деятельности» в Крыму
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Военная активность России в Крыму не превышает ее оборонительных потребностей, она работает на стабильность в регионе, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Белоусов участвовал в заседаниях, которые проходили в октябре – ноябре в штаб-квартире Организации в Нью-Йорке. По его словам, там Москву вновь «пытались обвинить в агрессии и оккупации»: с одной стороны – Украина, с другой – Грузия, передает РИА «Новости».
«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Черного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьезно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», – указал дипломат.
Эти обвинения российская сторона считает абсолютно беспочвенными. Белоусов подчеркнул, что военное присутствие России на полуострове легитимно: «Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности».
Минобороны России «не ведет никакой активности, которая превышала бы» потребности в обеспечении защиты россиян.
«Более того, очевидно, что наше военное присутствие в Крыму, прилегающих акваториях Черного и Азовского морей и в Закавказье – это как раз фактор стабильности, потому что, судя по тем заявлениям, которые делаются украинскими и грузинскими властями, до сих пор эти два государства не смогли преодолеть свою закостенелость в оценках того, что произошло в августе 2008 года (что касается Грузии), что произошло в Крыму в 2014 году, что происходит на востоке Украины», – заключил дипломат.
Ранее в НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины.
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Захарова раскрыла подоплеку строительства стен в Юго-Восточной Европе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на истинный смысл строительства стен в Юго-Восточной Европе и раскритиковала методы борьбы Евросоюза с потоками мигрантов.
Захарова написала в Telegram, что Литва начала строить заграждения на границе с Белоруссией из-за притока мигрантов, «на первых участках уже установлен стальной забор высотой три–четыре метра». Также Польша планирует возвести стену – «5,5 метров в высоту и оборудованную датчиками движения».
«Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о нее можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную», – отметила она.
Официальный представитель МИД напомнила, что недавно «немецкие СМИ опубликовали шокирующие расследование и видео с границ Евросоюза», которое наглядно демонстрирует, как «высокие правочеловеческие стандарты» в «полном соответствии с ценностями Европы» применяются на практике».
«Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками и орут на них: «Валите в Боснию!» Этот ролик стал документальным подтверждением сообщений таких НПО, как «Сеть по нарушению прав на границе», которые собрали целую коллекцию свидетельств о целенаправленной противозаконной программе выдавливания мигрантов за пределы границ ЕС специальными «командами», – пояснила Захарова.
Выяснилось также, что «эти «команды» составлены из сотрудников особых отделов полиции еэсовских стран, специально натренированных для разборок с уличными бандами, многие из них – ветераны балканских войн 90-х».
Аналогично и на южных границах Евросоюза: журналисты выяснили, что европейские страны выделили странам Юго-Восточной Европы 532 млн евро на «защиту границ». По мнению Захаровой, «очевидно, что часть этих денег пошла на содержание «команд». Кроме того, «граждане ЕС, уверены журналисты, платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общееэсовские налоги».
«Как вам такая концовка моего поста: «Теперь понятно, почему настолько спокойно в Европе относятся к тому филиалу ада, который разворачивается руками Варшавы и Вильнюса на восточной границе ЕС с Белоруссией. Этот сознательный шаг укладывается в общую концепцию миграционной политики ЕС. В нем нет места ни европейскому праву, ни Женевской конвенции о статусе беженцев, ни простому людскому состраданию»? Неплохо, да? Факты и эмоции смешаны в нужной пропорции для создания эффекта. Но я так пост не завершу. Потому что, несмотря на всю дикость происходящего, это еще не все», – отметила представитель МИД России.
Она подчеркнула, что «нечеловеческая борьба с проникновением мигрантов в ЕС путем их физического выпихивания и материального спонсирования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легальным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана». Захарова отметила, что это напоминает ситуацию, описанную в книге Рудольфа Эриха Распе «Полконя. Приключения барона Мюнхаузена»: «Конь пил и никак не мог утолить свою жажду. Прошло несколько часов, а он все не отрывался от колодца. Что за чудо! Я был изумлен. Но вдруг позади меня послышался странный плеск. Я посмотрел назад и от удивления чуть не свалился с седла. Оказалось, что вся задняя часть моего коня была отрезана начисто и вода, которую он пил, свободно выливалась позади, не задерживаясь у него в животе! От этого за моей спиной образовалось обширное озеро. Я был ошеломлен. Что за странность?»
«Странность – не то слово. Может, и стену строят не столько от проникновения мигрантов в Евросоюз, сколько для их сохранения в его границах?» – заключила Захарова.
Ранее глава Польши Анджей Дуда утвердил решение правительства о введении чрезвычайного положения в регионах на границе с Белоруссией. Кроме того, польские пограничники задержали 13 человек, которые разрушили строящееся заграждение на границе с Белоруссией. Также Польша направила правоохранителей для помощи Литве в охране границы с Белоруссией.
Венгрия потребовала от ЕС покрыть расходы на строительство заборов от мигрантов.
Названа способная «поглотить» Россию и США страна
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Украина способна «поглотить» сразу и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, «из которого не будет спасения», заявил хорватский эксперт по России и Ближнему Востоку Зоран Метер.
Политолог описал Украину, как настоящую «черную дыру». По его словам, эта страна может поглотить и США, и Россию, и ЕС, втянув в политическом и военном смыслах в водоворот, из которого не будет спасения и в котором победитель может быть только один».
«Но и он заплатит очень дорого за свою победу», – приводит «Царьград» слова Метера.
По мнению эксперта, Вашингтон в своих интересах использует конфликт между Россией и Украиной. США выгодно, когда Киев пытается злить Москву – ведь таким образом, как рассчитывают Штаты, Россия отвлекается в политическом и военном смыслах, ограничивая ее возможности продвигать свои интересы в других регионах мира.
Он также добавил, что США не заинтересованы в войне между Россией и Украиной. Их интерес в бесконечном дистанцировании этих стран друг от друга.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил любую возможность возобновления тесных, братских отношений с Россией. В ходе конференции «Open Zakarpattia 2021. Форум развития» он подчеркнул, что политически Украины уже целиком вышла из состава «Русского мира», и добавил, что никто из нынешнего руководства страны – ни президент Владимир Зеленский, ни парламент, ни правительство – не собирается идти на попятную. Кроме того, он уверен, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО с незавершенными реформами, под гарантии и обещания завершить их.
В сентябре украинский президент Владимир Зеленский заявлял о способности Украины усилить НАТО. Он также утверждал, что президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО.
Соловьев возмутился поведением экс-президента «Локомотива» Смородской
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев возмутился словами экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, раскритиковавшей футболистов «Спартака», которые не встали на одно колено в поддержку движения Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение», BLM).
«Это кто? Как ей столько лет удавалось скрываться? Раскрылась зато сейчас в «полном блеске» и, оторвавшись от футбола, широким мазком всю страну дерьмом мазанула. Обычно такой «побег в оппозицию» связан с возможным возбуждением уголовных дел в результате проверок профессиональной деятельности. Мол, «прессуют» по политическим мотивам, дайте срочно убежища на Западе. Посмотрим, что будет на этот раз», – написал Соловьев в Telegram.
Ранее Смородская, комментируя то, что футболисты «Спартака» в матче с «Лестером» не встали на BLM-колено, заявила, что теперь этот клуб якобы можно назвать «клубом расистов», передает телеграм-канал «Пул № 3».
«Да, это клуб расистов. Они открыто не хотят поддерживать акцию BLM и преклонять колено. Я не вижу никакого унижения в том, чтобы встать на одно колено на полминуты. Это борьба с расизмом во всех его проявлениях: и к темнокожим, и к китайцам, и к любому инакомыслию. В этом абсолютно нет ничего зазорного, но мы, как всегда, имеем особое мнение. В российском футболе растет поколение скрытых расистов, это факт. Нашему обществу надо объяснять, почему люди встают на колено, для чего это вообще делается», – заявила она.
Экс-президент «Локомотива» также добавила, что представляет появление подобного BLM движения в России.
Ранее сенатор Алексей Пушков назвал правильным отказ сборной России по футболу преклонять колено в поддержку акции BLM перед матчем Евро-2020 с Бельгией.
Между тем игроки сборной Англии неоднократно обещали вставать на одно колено перед матчами – в знак поддержки BLM. Это решение не встретило понимания даже у британских болельщиков. Во время товарищеских матчей с Австрией и Румынией английские фанаты освистали коленопреклоненных футболистов.
Пушков высмеял увидевших расизм в балете «Щелкунчик» европейцев
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Российский сенатор Алексей Пушков высмеял национальную балетную труппу Шотландии, признавшую наличие расистских элементов в «Щелкунчике».
Пушков напомнил в Telegram, что в Британии «увидели» чернокожую женщину в третьей жене короля Генриха VIII – английской аристократке Анне Болейн: там сняли «антирасистский» сериал с чернокожей актрисой в главной роли, который «предсказуемо провалился в прокате», так как «зритель переключал телевизор, когда видел такое издевательство над историей».
«Поэтому что такого «расистского» углядели руководители шотландского балета в постановке «Щелкунчика», остается загадкой. Пути идиотизма неисповедимы. Кстати, ни азиаты, ни арабы защищать их от «Щелкунчика», насколько известно, не просили», – заключил сенатор.
Ранее в национальной балетной труппе Шотландии признали, что «Щелкунчик» якобы «содержит расистские и карикатурные художественные элементы», передает телеграм-канал «ДТ» со ссылкой на местные СМИ.
Теперь труппа исключит некоторые элементы из арабского и китайского танцев. Планируется изменить персонажей, костюмы и хореографию ключевых сцен Страны сладостей.
Кроме того, роль главного героя, волшебника и мастера по игрушкам Дроссельмейера, впервые в истории труппы будут играть как женщины, так и мужчины.
Об изменениях в шоу, которое отправится в тур по Великобритании, было объявлено после того, как Шотландский балет сообщил о приверженности «борьбе с расизмом в балете».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему темнокожие актеры теперь играют белых.
На Украине придумали, как «вернуть» Крым и Донбасс
Бывший глава МВД Украины Аваков раскрыл план по «возвращению» Крыма: он предложил ввести «закон о коллаборантах» и «закон об амнистии».
«Наши цели – это стратегия восстановления территориальной целостности Украины, а также деоккупация Донбасса и Крыма», – цитирует экс-министра РИА «Новости».
Политик предложил ввести два новых закона: о коллаборантах, предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, а также закон об амнистии для граждан, совершивших мелкие преступления.
Аваков отметил, что руководство страны должно сделать все, чтобы жители Крыма и Донбасса захотели вернуть в состав Украины регионы. Граждане должны знать, что их ждет: будет ли будущее для детей, будут ли работа и пенсия, считает политик.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил Крым в День народного единства, что вызвало недовольство на Украине. В Киеве выразили «решительный протест» по этому поводу.
Задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с сыном в Новой Москве
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Четвертый подозреваемый в деле о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве задержан правоохранительными органами, его уже доставили в полицию.
Задержанным оказался мужчина 2002 года рождения, передает «МВД Медиа». Подозреваемый доставлен в территориальное подразделение полиции.
До этого стало известно, что подозреваемые в нападении на отца с сыном в новой Москве выдвинули версию о самообороне.
Напомним, в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью «Покушение на убийство».
Мать двух братьев, которые напали на отца с ребенком в Новой Москве, рассказала, что ее дети раньше не участвовали в конфликтах и даже в школе никогда не дрались.
После драки в подмосковном Лыткарино с тремя пострадавшими возбуждено дело
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В результате конфликта в подмосковном Лыткарино, где несколько человек напали на мужчину, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в Лыткарине. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью», – приводит ТАСС сообщение полиции.
Вместе с тем, в прокуратуре области уточнили, что инцидент произошел вечером 31 октября во дворе около дома 12 на улице Ленина.
«Мужчине из хулиганских побуждений были причинены телесные повреждения, с полученными травмами он госпитализирован», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»).
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее в субботу поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины из-за сделанного замечания в подмосковном Лыткарино и забрать дело из полиции при наличии оснований к этому.
До этого стало известно, что в районе Новые Ватутинки в Новой Москве несколько мужчин напали и избили мужчину с маленьким ребенком. Полиция начала проверку после появления в интернете видео с нападением.
Сотрудники магазина, где начался конфликт нападавших и отца с ребенком, сообщили, что двое нападавших якобы были с ножами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия нападавших на более тяжкую статью – «Покушение на убийство».
В субботу стало известно о задержании четвертого подозреваемого. Задержанные выдвинули версию о самообороне.