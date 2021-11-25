Онищенко: Привитым иностранной вакциной нужно автоматически выдавать QR-коды

Международного сертификата о вакцинации иностранной вакциной, которая ранее была официально зарегистрирована, должно быть достаточно для получения QR-кода в России, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Депутаты от фракции ЛДПР предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим COVID-19 гражданам. Соответствующие поправки к правительственным законопроектам подготовили к внесению в Госдуму.

«Не знаю, почему эта инициатива исходит от непрофильного органа, это давно должен был сделать Минздрав. Во-первых, каких-то специальных разрешений на то, чтобы давать QR-коды привитым иностранной вакциной, не должно требоваться. Если на нашем фармацевтическом рынке официально циркулируют эти вакцины, то специального разрешения не требуется. Мы же не должны идти на поводу у тех, кто занимается не здоровьем, а политикой», – считает Онищенко.

Он объясняет, что после вакцинации официально зарегистрированным препаратом каждому человеку выдается соответствующий сертификат, просто за границей он международный, на английском языке. Именно этого документа, вне зависимости от того, признана ли вакцина в стране, должно быть достаточно, чтобы признать наличие иммунитета. Соответственно, привитому иностранной вакциной необходимо выдавать и QR-код, убежден собеседник.

«Тем более, деловым людям, да и чиновникам для того, чтобы экономика работала, нужно ездить за рубеж в деловые поездки, кому-то по семейным делам это необходимо. Поэтому, пока эта бадяга с признанием или непризнанием вакцин тянется, нужно двигаться дальше. Тем более, что иностранные вакцины ставятся не за счет бюджета, а за счет обычных граждан, поэтому здесь я абсолютно никакой проблемы не вижу», – говорит депутат.

Оснований отказывать таким гражданам в выдаче QR-кода собеседник не видит, поскольку в противном случае у данной категории людей просто не будет никакого выхода: прививаться российской вакциной раньше срока не рекомендовано, а значит человек не сможет выходить из дома, например, на работу, поскольку имеет международный сертификат, а не российский.

«Что касается наличия антител, то мы неоднократно говорили, что у 40–60 % граждан болезнь протекает либо в легкой форме, либо в бессимптомной. Поэтому, если есть должный уровень антител, то прививаться и не нужно. Не нужно ждать каких-то политических заявлений, а просто нашему Минздраву и другим ведомствам, которые этим занимаются, нужно уже давно было решить этот вопрос», – заключил Онищенко.

Ранее завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что высокий титр антител еще не говорит о том, что организм человека защищен от коронавирусной инфекции.

Аналогичную точку зрения в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, объяснив, что антитела бывают разные: защитные и просто антитела, которые обычные тесты не различают. Кроме того, выдавать QR-коды по результатам антител, по его мнению, опасно еще и потому, что есть большой риск появления фальшивых справок.

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