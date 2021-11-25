В Госдуме предложили выдавать QR-код привитым иностранной вакциной

Депутаты Госдумы предложили выдавать QR-коды привитым иностранными вакцинами, а также «неофициально» переболевшим коронавирусом, сообщил зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы считаем, что люди, которые привились иностранной вакциной или переболели неофициально, но имеют иммунитет, ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или официально переболел. Если для нас важен коллективный иммунитет, необходимо дать им возможность получить QR-код», – передают его слова «Известия».

Кроме того, депутаты предлагают «амнистировать» всех, кто ранее получил поддельные QR-коды, и дать возможность вакцинироваться.

Нилов пояснил, что окончательного решения о поддержке законопроектов партией еще не принято. Официально оно будет озвучено ближе к рассмотрению новых норм на заседании Госдумы, а также с учетом внесения в них предложенных поправок.

Напомним, в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах. Законопроекты, внесенные правительством, предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Один из документов также вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принимаемые регионами меры говорят об актуальности и необходимости принятия закона о QR-кодах.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД