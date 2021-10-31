Страны G20 выразили обеспокоенность мировым кризисом из-за COVID

Страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики, лидеры приняли решение обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса, следует из итогового заявления лидеров G20.

«Мы остаемся глубокого озабоченными влиянием кризиса на устойчивое развитие, особенно в развивающихся странах, что уже замедлило прогресс на пути достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития – 2030. Мы подтверждаем нашу приверженность глобального реагирования для ускорения прогресса достижения целей устойчивого развития и поддержки устойчивого, всеобъемлющего восстановления глобальной экономики…», – сообщает РИА «Новости».

Кроме того, лидеры G20 обязались предпринять шаги для роста поставок вакцин от COVID и медсредств в развивающиеся страны и устранения ограничений для достижений целей ВОЗ.

«Мы предпримем шаги, чтобы помочь увеличить поставки вакцин и основных медицинских средств и ресурсов в развивающиеся страны и устранить соответствующие ограничения в области поставок и финансирования», – говорится в коммюнике по итогам саммита.

По словам лидеров G20 «мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов».

Лидеры G20 полны решимости использовать все доступные инструменты для восстановления экономики после COVID, избегая преждевременного снятия мер поддержки.

Как говорится в коммюнике, в 2021 году экономическая активность уверенно восстанавливалась на фоне вакцинации от коронавируса и политической поддержки. Однако показатели по-прежнему сильно различаются как между странами, так и внутри них.

«Мы по-прежнему полны решимости использовать все доступные инструменты, пока это нужно для устранения неблагоприятных последствий пандемии», – говорится в коммюнике.

G20 обещают также избегать преждевременного снятия мер поддержки.

Лидеры стран «двадцатки» обязались поддерживать быстрое и устойчивое восстановление отрасли туризма, сильно пострадавшей от пандемии COVID-19.

«Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое и инклюзивное восстановление отрасли туризма, которая является одной из наиболее пострадавших от пандемии...», – сказано в тексте коммюнике.

Ранее сообщалось, что лидеры G20 обязались стремиться возобновить международные поездки безопасным и упорядоченным образом в соответствии с работой соответствующих международных организаций. Кроме того, участники саммита Группы двадцати (G20) в Риме смогли достичь соглашения по ограничению потепления климата не более чем на 1,5 градуса.

Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.