Японцы раскритиковали власти за страх перед Россией Отряд российских кораблей зашел в сирийский порт Тартус 9 января 2021, 15:49 Текст: Ольга Никитина

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета «Стойкий», среднего морского танкера «Кола» и морского буксира «Яков Гребельский», находящийся в плановом дальнем походе, совершил деловой заход в сирийский порт Тартус, сообщила пресс-служба флота. «В ходе делового захода в Тартус экипажи отряда Балтийского флота проведут плановые осмотры кораблей и судов, пополнят запасы топлива, воды и продовольствия. В порту будет организован отдых экипажей после длительного морского перехода», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. В ближайшее время корвет «Стойкий» и суда обеспечения отработают ряд учебных задач в составе постоянного оперативного соединения ВМФ в Средиземном море. Затем отряд кораблей Балтийского флота продолжит выполнение задач в соответствии с планом дальнего похода. Отряд кораблей Балтийского флота вышел из главной базы флота Балтийска в Калининградской области 16 декабря 2020 года. «Основная задача дальнего похода отряда кораблей Балтийского флота – обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземноморья и Индийского океана», – отметили в пресс-службе.

Байден выбрал советника по России 8 января 2021, 18:54

Фото: twitter.com/akendalltaylor

Текст: Ольга Никитина

Избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. В заявлении переходной команды демократа говорится, что Кендалл-Тейлор ранее была «аналитиком ЦРУ», а также работала в аппарате директора Национальной разведки США. Сейчас в переходной команде демократа она курирует вопросы, касающиеся России, передает ТАСС. В администрации действующего президента США Дональда Трампа в СНБ Белого дома есть должность директора по Европе и России. При предыдущих президентах Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем в аппарате СНБ работали старшие директора отдельно по Европе и по России. У каждого был свой отдел со штатом сотрудников. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Пушков сформулировал «доктрину Байдена» 8 января 2021, 20:53

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Ольга Никитина

Член Совета Федерации Алексей Пушков сказал, какой будет новая доктрина внешней политики Соединенных Штатов после прихода к власти администрации избранного президента США Джо Байдена. «Судя по всему, будущая администрация США не видит возможности разобщить Китай и Россию (при том, что такие попытки будут предприниматься). Хотя отношение к ним будет разное (по Байдену, Китай – это конкурент, а Россия – враг), в любом случае и Китай, и Россию в Вашингтоне рассматривают как противников США – и идеологических, и политических, и геоэкономических. В силу этого США намерены противостоять обоим, но прежде всего – «все более настойчивому Китаю», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «При этом в США понимают, что в одиночку им не справиться. Отсюда – идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице Китая, а также России. Но если против России такая коалиция на основе НАТО уже действует, то против Китая ее только предстоит создать», – отметил сенатор. Он процитировал статью будущего госсекретаря США Энтони Блинкена и известного неоконсерватора Роберта Кагана: «У США есть союзники в Европе и в Азии, но нет организации, которая объединяла бы азиатские и европейские демократии... Демократиям нужна глобальная перспектива». «Итак, трансатлантическое сообщество, по этой логике, следует распространить и на Азию», – объясняет Пушков. «По словам Байдена, в АТР «наши интересы и ценности сталкиваются с растущим вызовом» со стороны Китая. Китай, указывают теоретики «глобальной коалиции демократий», пытается достичь «критической массы влияния». А для такой массы страны «серой зоны», находящиеся между западным альянсом, с одной стороны, и Россией и Китаем – с другой, приобретают исключительное значение. Речь идет о Средней Азии, Южном Кавказе, Восточной Европе (прежде всего, о Белоруссии и Украине), а также о странах Юго-Восточной Азии. Все эти регионы становятся зонами соперничества «между двумя типами миропорядка» – «либерально-демократическим» и «авторитарным», – рассуждает сенатор. «Подчеркнем: эта доктрина сочетает задачу острого геополитического соперничества с идеологическим подходом, в соответствии с которым борьба идет между двумя противостоящими моделями современного миропорядка. Идеологизация геополитического соперничества характерна для холодной войны и возрождает ее в новой форме – как конфронтацию между «альянсом демократий» и «альянсом диктатур». Таким образом, в новой доктрине внешней политики США наблюдается срастание агрессивно-либерально и неоконсервативных установок, а общим знаменателем им служит стремление в восстановлению американской гегемонии на базе глобального союза сторонников либерального миропорядка», – заключил Пушков. Ранее в пятницу стало известно, что Байден намерен назначить бывшую сотрудницу американских разведывательных служб Андреа Кендалл-Тейлор старшим директором по России и Центральной Азии в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Напомним, Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп подчеркивает, что не согласен с результатами прошедших выборов. Соловьев показал «жесткий троллинг» Трампа 8 января 2021, 16:16

Фото: кадр из опубликованного видео

Текст: Ольга Никитина

Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео, в котором высмеивают действующего президента США Дональда Трампа. В своем Telegram Соловьев разместил видео «прощальной речи» Трампа. Американский президент выступает, сидя за столом в Овальном кабинете. Видео смонтировано так, будто непосредственно в момент произнесения речи Трампа «выносят» из Белого дома. «Пошел жесткий троллинг», – говорится в комментарии журналиста Владимира Сергиенко, репост которого разместил Соловьев. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Бузова вышла замуж 8 января 2021, 20:01

Текст: Ольга Никитина

Телеведущая Ольга Бузова вышла замуж за блогера Давида Манукяна. Кадры с церемонии, которая прошла на Мальдивах, опубликованы в Сети. На торжестве присутствовали только сами молодожены. Для Бузовой и Манукяна на берегу океана установили шатер. Звезды произнесли клятвы и расписались под традиционный для России марш Мендельсона. После этого они поцеловались, сообщает «Рен-ТВ». Для торжества Бузова выбрала длинное платье с бахромой, а на женихе была белая рубашка и бежевые брюки. Сообщается, что пара провела на Мальдивах уже около недели, а днем ранее они отметили знаменательную дату – 17 месяцев с начала отношений. Свадьбу на Мальдивах часто называют «символической», поскольку юридической силы в России она не имеет. Ольга и Давид рассказали, что состоят в отношениях, еще в конце 2019 года: Бузова объявила о своем романе с Давидом Манукяном в эфире телешоу. До этого певица долгое время была одна после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, развод с которым был оформлен в 2016 году. В небе над Ленобластью столкнулись два самолета 8 января 2021, 16:50

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look Press

Текст: Ольга Никитина

Легкий самолет упал при взлете в Ленинградской области, есть пострадавшие, сообщили в МЧС. В прокуратуре уточнили, что произошло столкновение самолета с другим воздушным судном в воздухе. «В 15.05 8 января 2021 года поступила информация о падении легкомоторного самолета при взлете с аэродрома Гостилицы. Имеются пострадавшие», – передает ТАСС сообщение МЧС. В пресс-службе отметили, что к месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда. Источники в экстренных службах уточнили, что речь идет о частном самолете Piper, который, по предварительным данным, принимал участие в тренировочном полете. «По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск. Столкновение произошло в воздушном пространстве над территорией посадочной площадки в 13.40 мск. Легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал», – сообщила представитель прокуратуры. В Транспортной прокуратуре по СЗФО подтвердили гибель троих человек при крушении самолета. Сообщается об одном выжившем. Названы станции, которые откроют в московском метро в 2021 году 8 января 2021, 17:59 Текст: Ольга Никитина

В 2021 году в Московском метрополитене планируется открыть 11 новых станций, сообщил мэр Сергей Собянин. В ближайшие два месяца власти намерены открыть две станции: «Карамышевская» и «Мневники». Станция «Карамышевская» будет находиться вдоль проспекта Маршала Жукова на пересечении с улицей Демьяна Бедного в районе Хорошево-Мневники Северо-западного административного округа Москвы на глубине 28 метров. Она названа в честь Карамышевского рубежа обороны столицы во время Великой Отечественной войны, который защищали части народного ополчения. В районе станции проживает и работает около 200 тыс. человек и на момент пуска пассажиропоток составит 29 тыс. человек в час, сообщает «Вечерняя Москва». «Мневники» будут расположены примерно в двух километрах от «Карамышевской», на севере Мневниковской поймы, рядом с магистралью Северо-Западной хорды. Около станции планируется построить большой жилой массив, куда переселят горожан по программе реновации. Станцию «Терехово» откроют также в 2021-м в составе участка «Терехово» – «Давыдково». Она будет расположена в середине Мневниковской поймы, рядом с одноименной деревней. Откроется в этом году также станция «Кунцевская», которая станет третьей станцией с таким названием в московском метро. Расположена в Западном административном округе. Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения, с двумя береговыми платформами, как и «Терехово». «Давыдково» будет построена в Можайском районе Москвы, вдоль Аминьевского шоссе, рядом с улицей Инициативной. Как и «Терехово», и «Кунцево», внутри она также будет с двумя береговыми платформами и мелкого заложения. Станция «Аминьевская» – объект с одной островной платформой. Станцию строят в районе Очаково-Матвеевское на пересечении Аминьевского шоссе с Очаковским шоссе. Также рядом с ней находится проспект Генерала Дорохова. Кроме того, здесь планируется создать крупный транспортно-пересадочный узел с пересадкой на платформу Аминьевская Московской железной дороги. «Мичуринский проспект» – вторая станция с таким названием в Москве. С этой станции жители Очаково-Матвеевского смогут быстрее попасть в центр города или в район небоскребов «Москвы-Сити». Еще одна станция с повторяющимся названием – «Проспект Вернадского». Она будет колонной, трехпролетной, мелкого заложения и с одной платформой. Расположится на улице Удальцова на пересечении с проспектом Вернадского. Кроме того, на границе Западного и Юго-Западного административных округов Москвы, рядом с улицей Новаторов и Ленинским проспектом, откроется станция «Новаторская». Еще одна станция в ЮЗАО в шаговой доступности от усадьбы Воронцово и одноименных прудов – «Воронцовская». А последней новой станцией, которую откроют в этом году, станет «Зюзино», расположенная в районах Черемушки и Зюзино на улице Каховке. Автор расследования о «допинге» в российской легкой атлетике ушел из ВАДА 8 января 2021, 19:52 Текст: Ольга Никитина

Член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства, сообщили в пресс-службе ВАДА. 78-летний Паунд покинул совет учредителей ВАДА в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, передает ТАСС. «В течение 21 года имя Ричарда Паунда было синонимом ВАДА и кампании по защите чистого спорта», – прокомментировал президент ВАДА Витольд Банька. – «Первопроходец, осознавший важность объединения спорта и властей государств, Ричард неустанно работал над налаживанием этого сотрудничества и построением согласованной, надежной и справедливой антидопинговой системы, которая существует и сегодня. Каждый, кто любит спорт и дорожит ценностями честной игры, многим обязан Ричарду и его достижениям. Его знания и опыт играли важную роль в успехе ВАДА на протяжении двух десятилетий, и мы желаем ему успехов», – заявил он. «Ричард Паунд внес большой вклад в защиту чистых спортсменов, решительно борясь с допингом. Все олимпийское движение выражает ему благодарность за выдающийся вклад в авторитет спорта», – отметил президент МОК Томас Бах. Паунд – первый президент ВАДА, руководил агентством с 1999 по 2007 год. С 1978 года он входит в Международный олимпийский комитет, дольше всех являясь членом организации. В 2001 году Паунд баллотировался на пост президента МОК, но уступил бельгийцу Жаку Рогге. Возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчет об использовании допинга в российской легкой атлетике. Это привело к признанию Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА, а также лишению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено. В марте 2020 года Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов из-за допингового скандала. В World Athletics заявляли, что российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным статусом, пока ВФЛА не выплатит штраф. В декабре Совет World Athletics продлил запрет выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса. Врач назвал необычный способ укрепления иммунитета 9 января 2021, 09:58 Текст: Елизавета Булкина

Укрепить иммунитет и усилить защиту от вирусов и бактерий поможет закаливание горла, рассказал врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Медик пояснил, что инфекцию задерживает так называемое лимфоэпителиальное кольцо Пирогова-Вальдейера, в которое входят небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Если иммунитет ткани в этом кольце хороший, то риск проникновения инфекции значительно ниже. Зайцев рассказал «Радио Sputnik» о так называемой скандинавской методике закаливания горла. «Мы берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Можно использовать и свежевыжатый сок. Все зависит от того, какая у вас кислотность и от ваших индивидуальных предпочтений. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там сок замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем. В цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую оболочку, а льдом мы тренируем заднюю стенку глотки, нашу лимфоидную ткань», – отметил врач. Отоларинголог предупредил, что в закаливании важно не переусердствовать, поскольку эффект достигается не большим количеством льда, а регулярным повторением. «Ни в коем случае нельзя рассасывать большое количество льда. Льдинка должна быть не больше трех-пяти сантиметров в диаметре. Одной льдинки достаточно для однократного рассасывания. И так можно делать два раза в день. Этого более чем достаточно, если вы занимаетесь таким закаливанием ежедневно», – пояснил Зайцев. Полезны для иммунитета также зимние прогулки, когда мы дышим холодным воздухом, дышать при этом необходимо и носом, и ртом. Врач подчеркнул, что любые процедуры закаливания можно проводить только при отсутствии в дыхательных путях воспалений любой природы. Закаливание горла противопоказано при инфекционных заболеваниях и в ряде других случаев. В том числе эти приемы не подходят для беременных и для тех, кто страдает атрофией задней стенки глотки, при которой слизистая оболочка сильно иссушена. Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок дал советы тем, кто переболел COVID-19 дома. В частности, специалист сказал, каким продуктам следует отдавать предпочтение, а также ответил на вопрос о том, как нужно перестроить режим дня и работы. Участник штурма Капитолия затребовал переводчика с русского 8 января 2021, 21:51 Текст: Ольга Никитина

В суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post. Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне. «Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА «Новости». При этом никаких деталей больше не приводится. В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице. По словам главы полиции округа Колумбия Роберта Конти, его ведомство предлагает денежное вознаграждение за информацию, которая поможет задержать погромщиков. По данным Washington Post, одного человека обвинили в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой. Ранее в социальных сетях с иронией отреагировали на предположения о якобы возможном «вмешательстве» России в беспорядки в США. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В результате погибли пять человек, включая одного полицейского, более 50 протестовавших были задержаны. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января. Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. Ворвавшаяся в Капитолий сторонница Трампа стала звездой соцсетей 9 января 2021, 00:34

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Одной из сторонниц действующего президента США Дональда Трампа, принимавшей участие в штурме Капитолия, оказалась владелица цветочного магазина из штата Техас Дженни Кадд, сообщили СМИ. «Дженни Кадд из Мидленда, штат Техас, снялась [во время штурма Капитолия в авторском видеоролике] на месте преступления, завернувшись в флаг Трампа, и опубликовав [затем это] видео в Facebook, которое набрало более 3 млн просмотров», – говорится в статье, опубликованной в американском журнале Newsweek. «Я хочу, чтобы вы знали, что на самом деле произошло сегодня, – сказал Кадд в видеоролике. – [вице-президент США Майкл] Пенс предал нас, когда мы решили штурмовать Капитолий ... Мы ничего не испортили, но, как я уже сказала, взломали дверь кабинета [спикера Палаты представителей Конгресса США] Нэнси Пелоси, кто-то украл ее молоток и сфотографировал, как она сидит в кресле и выключает камеру». Позже Кадд удалила это видео, однако через некоторое время оно появилось в других социальных сетях, поскольку многие призывали арестовать эту женщину, говорится в статье. Автор другой статьи, опубликованной в британском таблоиде The Sun, рассказывает, что опубликованное Кадд видео протестующих из Капитолия набрало в Facebook более 3 млн просмотров, прежде чем было удалено. В Twitter это видео набрало уже более 5 млн просмотров. В видеоролике Кадд упомянула, что «патриоты (...) сидели в кресле членов Палаты представителей и сенаторов». Она призналась телеканалу CBS7, что испытала гордость за то, что ворвалась в Капитолий, сказав: «Я горжусь всем, частью чего была сегодня, и буду гордиться всем, частью чего буду в следующий раз, и мы посмотрим, что из этого получится». «Я бы сделала это снова, и в следующий раз у меня был бы противогаз», – сказала Кадд в комментарии телеканалу. По словам пользователя Twitter, который утверждает, что знает эту женщину, Кадд является владельцем цветочного магазина в городе Мидленд. Кроме того, выяснилось, что Кадд в ноябре 2019 года баллотировалась в мэры в родном городе. Накануне из результатов опроса британской интернет-компании по исследованию рынка и анализу данных YouGov стало известно, что многие сторонники Республиканской партии США (45%) активно поддерживают захват протестующими Капитолия. Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия. Суд в США вынес приговор россиянке по делу о «похищении» собственных детей 8 января 2021, 20:38 Текст: Ольга Никитина

Федеральный суд США повторно приговорил Богдану Осипову к уже отбытому сроку. Россиянке, однако, грозит заключение по решению семейного суда в США, который постановил привезти ее детей от бывшего американского мужа в Канзас, где тот проживает. «Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно – это достаточный приговор, явно не чрезмерный», – передает РИА «Новости» решение судьи Эрика Мелгрена. Кроме того, федеральный суд предписал россиянке потребовать от российских властей разрешить ее детям выехать в США. Осипова заявляла, что не может повлиять на решения российских властей, которыми ей предоставлена опека над детьми, но суд счел, что эти заявления неискренни. При этом судья Мелгрен раскритиковал российские власти, которые, по его утверждению, «не позволяют дочерям доступ к отцу, а отцу – к дочерям». «Я возмущен тем, что власти Российской Федерации участвовали в разрушении этой семьи», – заявил он. Напомним, Осипова в 2014 году покинула США с ребенком от своего американского мужа Брайана Мобли, при этом она была беременна вторым ребенком. В 2017 году Осипова вернулась в США улаживать дела с бывшим мужем и была арестована за то, что вывезла ребенка из США без согласия отца. Суд в Канзасе предписал Осиповой привезти двух детей от Мобли в США из России, она отказалась и была приговорена к семи годам тюрьмы не только за похищение ребенка родителем, но и за вымогательство в адрес отца детей, с которого она требовала денег на их воспитание. Впоследствии апелляционный суд снял с Осиповой обвинения в вымогательстве и предписал вынести ей новый приговор по делу о похищении. Жена Эрнста пострадала во время спектакля 9 января 2021, 09:21

Фото: Евгений БиятовРИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Актриса, супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья Эрнст пострадала во время спектакля в МХТ им. Чехова. Накануне вечером Эрнст играла в спектакле «XX век. Бал». По сценарию, в конце действия на сцене должен был пойти снег, однако вместо хлопьев на актеров посыпались гвозди, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «112». Несколько гвоздей ранили Софью Эрнст, однако помощь врачей ей не потребовалась. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция. Не исключается версия, что реквизит подменили специально. Ранее актер Виктор Сухоруков упал на сцене Театра имени Моссовета во время спектакля «Встречайте, мы уходим» и повредил руку. Демократы придумали основание для импичмента Трампа 9 января 2021, 04:30

Фото: Yuri Gripas/

Consolidated News Photos/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Группа законодателей от Демократической партии намерена 11 января вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США статьи импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на проект документа. Согласно документу, который подготовили конгрессмены Дэвид Сисилини (от штата Род-Айленд), Тед Лью (от штата Калифорния) и Джейми Раскин (от штата Мэриленд), обвинение в адрес действующего президента США состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. «Дональд Трамп осуществил тяжкое преступление и правонарушение, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов», – приводит текст документа ТАСС. В проекте документа отмечается, что в результате этого «толпа незаконно проникла в Капитолий, нанесла увечья сотрудникам правоохранительных органов, угрожала членам Конгресса и вице-президенту, воспрепятствовала важнейшей конституционной обязанности утвердить результаты выборов». «Всем этим президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и их органов власти», – утверждается в документе. Авторы убеждены, что «президент Трамп таким поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и конституции, если ему будет позволено остаться на своем посту». По данным Reuters, спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси уже дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента Трампа. «Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность, – заявила Пелоси на встрече с однопартийцами. – <...> Палата использует любой вариант [отстранения Трампа от власти]. Наши обсуждения продолжатся». Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне, а участников указанных событий назвал террористами. Между тем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и действующая американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия. Снежная лавина накрыла пять домов под Норильском 8 января 2021, 22:13 Текст: Антон Никитин

В районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» под Норильском пять домов накрыло снежной лавиной, сообщили в пресс-службе МЧС. «В 20.30 мск поступило сообщение о том, что в районе горнолыжного комплекса «Гора отдельная» произошел сход снежной массы. В результате схода снежной массы засыпало пять домиков, в домиках находились люди, количество уточняется», – приводит слова представителя пресс-службы МЧС ТАСС. По словам источника в экстренных службах, под завалами снега могут находиться пять человек, включая двоих детей. Напомним, в феврале 2019 года лавина сошла на группу лыжников в районе горы Дукка в Карачаево-Черкесии, в результате один человек погиб, еще шестеро получили травмы. Twitter заблокировал аккаунт штаба Трампа за публикацию советской символики 9 января 2021, 06:34

Фото: RT на русском/Twitter

Текст: Антон Никитин

Администрация социальной сети Twitter вслед за личной страницей действующего президента США заблокировала аккаунт предвыборного штаба Дональда Трампа. «Действие учетной записи приостановлено. Twitter приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила Twitter», – приводит текст уведомления соцсети ТАСС. На странице предвыборного штаба Трампа было размещено заявление действующего президента США, в котором он раскритиковал руководство соцсети за блокировку его личной страницы. Аналогичное сообщение глава Белого дома опубликовал до этого на официальной странице президента США, но и оно было удалено модераторами. Кроме того, штаб Трампа разместил на своей странице в Twitter картинку с птичкой, логотипом этой соцсети, окрашенной вместо голубого цвета в красный с эмблемой серпа и молота. Изображение повторяло соответствующую эмблему с государственного флага СССР. Штаб не пояснил, что конкретно он имел в виду это картинкой. Сам Трамп в своем заявлении обвинял руководство соцсети в том, что оно ограничивает свободы слова и координирует свои действия с «демократами и радикальными левыми». Ранее администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской админитрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.