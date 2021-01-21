Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена Владимир Путин поздравил Пласидо Доминго с 80-летием 21 января 2021, 12:28 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поздравил с 80-летием испанского оперного певца Пласидо Доминго, отметив его яркий талант и внимание к вопросам благотворительности, следует из текста поздравительной телеграммы. «Примите сердечные поздравления с 80-летием... Вас ценят за открытость, обаяние, жизнелюбие, за то искреннее внимание, которое вы уделяете благотворительности, поддержке молодых исполнителей в их стремлении к вершинам мастерства», – передает РИА «Новости» текст поздравления. Российский президент отметил, что вместе с Доминго, «человеком необыкновенно яркого таланта», этот юбилей отмечают миллионы людей во всем мире. «Желаю здоровья, добра и удачи во всех начинаниях вам и вашим близким», – заключил он. Напомним, в конце марта Доминго сообщил, что у него обнаружили коронавирус нового типа.

Опубликовано видео ныряния Путина в крещенскую прорубь 19 января 2021, 14:54

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба

президента РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Телеканал «Россия 24» показал кадры с участием президента России Владимира Путина в крещенских купаниях. На видео глава государства, крестясь, трижды окунается в прорубь. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Также опубликованы фотографии, на которых запечатлено, как президент в тулупе и валенках направляется к проруби, а также окунается в нее. Кроме того, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и в этом году традиционно участвовал в крещенских купаниях. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – сказал он. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Песков назвал «расследование» Навального про «дворец» Путина чушью и компиляцией 20 января 2021, 13:40 Текст: Ольга Никитина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя псевдорасследование Алексея Навального о якобы «дворце» Владимира Путина в Геленджике, назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Песков подтвердил, что в Кремле ознакомились с публикацией Навального о «дворце» Владимира Путина. По его словам, в этом материале «ничего нового не представлено». «Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причем зачастую даже не обременяя себя – это было и четыре года назад, и сейчас, – не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», – приводит его слова РИА «Новости». «В конце этого материала чудесного указаны номера счетов с просьбой туда перечислять деньги. Мне кажется, что вот это, наверное, главная задача подобных материалов, подобных таких псевдорасследований, вот это как раз и есть главный такой лохотрон», – отметил Песков. «И мы предупреждаем всех граждан, тем более, с учетом такого большого количества просмотров: подумайте перед тем, как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам. Потому что способы изъятия денег у населения у этих жуликов постоянно совершенствуются. Подумайте десять раз», – добавил представитель Кремля. По словам Пескова, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». «Там в бассейн в некоем дворце вписываются кадры Путина, который плавает в Енисее, – кадры, которые, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это такая сухая констатация», – добавил пресс-секретарь президента. На просьбу уточнить, заинтересовались ли в Кремле данными о том, что ФСО охраняет «дворец», о котором идет речь в материале Навального, Песков пояснил: «Никакого отношения ни к президенту, ни к Кремлю, понимаете, поэтому у нас нет ни малейшего желания этим заинтересовываться». Он согласился, что работа ФСО имеет прямое отношение к президенту. «Это все абсолютно голословные утверждения, понимаете, это чистая чушь и компиляция. И ничего другого там нет», – заявил Песков в ответ на реплику о том, что ФСО в таком случае занимается охраной «дворца», который якобы принадлежит частным лицам. «Я в данном случае не могу ответить, я действительно детально с этим не знакомился, я не знаю, о чем точно идет речь», – ответил Песков на вопрос о том, соответствует ли действительности часть фильма Навального, которая связана с документами и фотографиями о якобы бывших и ранее неизвестных сослуживцах Путина. Белый дом оценил возможность разговора президентов России и США 21 января 2021, 07:26

Фото: White House/

via Globallookpress

Текст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла ответить на вопрос о том, планируется ли проведение телефонного разговора между президентами России и США Джо Байденом и Владимиром Путиным. «Мне нечего озвучить относительно планов о телефонном разговоре с президентом Путиным», – приводит слова Псаки РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома заметила, что первые телефонные переговоры Байдена ожидаются «с партнерами и союзниками». «Первый телефонный разговор с иностранным лидером предстоит в пятницу с премьер-министром (Канады Джастином) Трюдо», – сказала Псаки. Она также сообщила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран. Накануне Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Посол России в США назвал условие встречи Путина и Байдена 21 января 2021, 08:32

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в 2021 году будет зависеть, в том числе, от эпидемиологической ситуации, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. «В условиях пандемии пока трудно говорить о перспективах возобновления очных мероприятий, в том числе на высшем уровне. Исходим из того, что формирование графика политических контактов будет зависеть от нормализации эпидемобстановки, содержательного наполнения таких встреч, возможностей общения на полях многосторонних мероприятий», – сказал дипломат, передает РИА «Новости». Антонов добавил, что вне зависимости от чего-либо любые планы подлежат обсуждению и согласованию с новой администрацией США. До сих пор контактов между Путиным и Байденом не было, но 15 декабря российский лидер поздравил его с победой на выборах президента США. Между тем, бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональду Трампу Фиона Хилл порекомендовала Джо Байдену не относиться к России пренебрежительно, как это, по ее мнению, делала администрация экс-лидера Соединенных Штатов Барака Обамы. Путин поручил включить проекты в Арктике в дорожную карту по нефтехимии 18 января 2021, 14:25 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поручил актуализировать дорожную карту по развитию российского нефтехимического комплекса до 2025 года, включив в нее меры по обеспечению реализации перспективных нефтегазохимических кластеров в Арктике. В дорожную карту по развитию нефтехимии должны быть включены месторождения с ресурсами нефти, газа и газового конденсата, а также проект создания арктического газохимического кластера в районе поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, опубликованном на сайте Кремля. План мероприятий по развитию нефтегазохимического комплекса, согласно поручению президента, должен быть актуализирован до 30 июня 2021 года. В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшие пять лет будет расти лишь на 1%, а затем начнет снижаться на 0,1% в год. Пользователи соцсетей предложили позвать лидеров G20 на крещенские купания в Россию 19 января 2021, 19:03 Текст: Елизавета Булкина

В социальных сетях прокомментировали видеозапись купания президента России Владимира Путина в проруби на Крещение и предложили российскому лидеру пригласить на крещенские купания лидеров стран «Большой двадцатки». «Было бы интересно посмотреть, если б Путин пригласил лидеров G20 на Крещенские купания», – прокомментировал видео пользователь Алексей Юрьевич в Telegram-канале газеты ВЗГЛЯД. «Красавчик», – лаконично заключил пользователь под ником Макс. «[избранному президенту США Джозефу] Байдену покажите», – посоветовал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале. «А Байдену слабо, или еще кому-то из «великих» мира сего», – заметила в Twitter Людмила Бажмина. Владимир Путин в мороз окунулся в крещенскую прорубь pic.twitter.com/LJsntpxn3W — Взгляд (@vzglyad) January 19, 2021 Ранее на сайте Кремля было опубликовано сообщение о том, что «Путин принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье сегодня утром». Точное место, где это происходило, не уточняется. Православные всего мира 19 января отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. Традиционно в ночь на 19 января начинаются крещенские купания. Фрадков рассказал Путину об обеспечении интересов России в проекте «Один пояс, один путь» 18 января 2021, 17:09 Текст: Елизавета Булкина

Директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков рассказал президенту России Владимиру Путину о деятельности по обеспечению российских интересов в рамках развития китайского проекта «Один пояс, один путь». «Мы взяли в институте на вооружение тему Большой Евразии, куда мы хотели бы погрузить все проблемы и возможности вот этого проекта, чтобы обеспечить прежде всего российские интересы. Это такая работа, которая должна вестись с нашими регионами, через которые проходит «Пояс и путь», чтобы вовремя заметить и не пропустить то, что может стать риском для обеспечения наших интересов», – приводятся слова Фрадкова на сайте Кремля. Он также выразил благодарность Путину за «постоянную заботу об институте». Организация, по словам Фрадкова, пытается занять публичное место в экспертной среде, как среди отечественных, так и среди зарубежных экспертов. «Работа непростая, требующая особого внимания, потому что сейчас экспертизы и глубокие исследования в повестке сегодняшнего дня, есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления», – добавил Фрадков. Глава государства уточнил, какие темы являются сейчас приоритетными для института. «Мы традиционно занимаемся международной тематикой, и здесь, конечно, нам интересно, как будут развиваться события в конкурентной среде – и в политике, и в экономике. Мы должны обеспечить интеграцию в экономическое пространство с наших позиций в условиях глобализации, цифровизации. И здесь, конечно, нас и Китай интересует, и Соединенные Штаты. Выстроить здесь свое место, мне кажется, очень важно, и с нашими соседями на постсоветском пространстве», – рассказал Фрадков. Сейчас, по словам директора, в институте идет работа по пятидесяти основным направлениям. «Мы взяли сейчас на вооружение, и вы дали такое поручение, чтобы заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология», – добавил Фрадков. «Один пояс, один путь» – выдвинутое Китаем в 2013 году предложение объединенных проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Суть данной китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. В октябре 2019 Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы проекта «Один пояс, один путь». Путин и Лукашенко обсудили борьбу с коронавирусом 20 января 2021, 19:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в среду провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба Кремля. «Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным, но в итоге решил не отвлекать российского коллегу. Песков рассказал об участии Путина в крещенских купаниях 19 января 2021, 13:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин и в этом году участвовал в крещенских купаниях, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Меня многие спрашивали, принимал ли участие Путин в крещенских купаниях. Вы знаете, что традиционно он это делает, это его традиция. Традициям он не изменяет», – передает РИА «Новости» слова Пескова. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Путин уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь на Крещение. Миллер рассказал Путину о планах газификации России 19 января 2021, 14:10 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин на онлайн-встрече с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером попросил рассказать об итогах работы за год, прохождении зимнего максимума и планах по газификации России. «Хотелось бы услышать ваши оценки того, как компания прошла этот год. Год сложный для энергетики в целом. Это первый вопрос. Второе – как идет прохождение зимнего максимума, а третий вопрос о газификации внутри страны», – сказал Путин в начале встречи, которая проходит в режиме видеоконференции. Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что в настоящее время темпы газификации снизились. «Вопросов на этот счет у граждан очень много и, конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», – добавил президент. Миллер в ответ заявил, что Газпром завершит технически возможную газификацию в России к 2030 году. «К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране. Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. Газпром и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», – отметил глава компании. Кроме того, Миллер указал, что Газпром в I квартале 2021 года завершит подготовку ТЭО газопровода через Монголию. «Буквально в I квартале 2021 года технико-экономическое обоснование будет готово. Но уже сейчас, по предварительному технико-экономическому анализу, можно точно сказать, что это технически осуществимый проект и экономически эффективный», – сказал он. «Мы также находимся в прямом контакте по видео-конференц-связи с нашими китайскими партнерами и в контакте с нашими монгольскими партнерами. В текущий период разрабатывается технико-экономическое обоснование монгольского маршрута и создается компания специального назначения для строительства трубопровода через территорию Монголии», – добавил Миллер. Он также заявил, что Газпром отмечает восстановление экспортных цен на газ. «Во второй половине года рынки стабилизировались, на сегодняшний день мы видим, что объемы второго полугодия являются хорошими, и самое главное – стали восстанавливаться цены», – сказал он. По словам Миллера, высокие объемы добычи газа компанией позволяют полностью обеспечивать спрос на газ на внутреннем и зарубежных рынках. «При этом надо отметить, что добычные мощности компании почти на 100 миллиардов кубометров газа превышают объемы добычи», – добавил глава Газпрома. В прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству поэтапно завершить газификацию регионов к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей. В конце года Минэнерго раскритиковало завышенные цены на подключение к газу. Путин поздравил Кадырова с ликвидацией боевиков из банды Бютукаева 20 января 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова и других участников операции с ликвидацией группы бандитов Аслана Бютукаева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идет о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», – сказал Песков. Он добавил, что все участники этой операции будут представлены к государственным наградам, передает ТАСС. Ранее глава Чечни Разан Кадыров доложил президенту Владимиру Путину об успешном уничтожении в регионе шести членов банды Аслана Бютукаева, подчеркнув, что теперь «с бандподпольем в республике полностью покончено». В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Трампа в день штурма Капитолия 20 января 2021, 14:02 Текст: Наталья Ануфриева

Телефонных контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в день штурма Капитолия не было, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков отрицательно ответил на вопрос о том, был ли телефонный разговор между лидерами России и США 6-7 января, передает РИА «Новости». Ранее экс-кандидат в президенты США, демократ Хиллари Клинтон заявила, что собирается выяснить говорил ли Трамп с Путиным в день штурма Капитолия. Напомним, 6 января сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. ФБР начало расследование показаний о том, что женщина, укравшая ноутбук спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Американист Малек Дудаков заявил газете ВЗГЛЯД, что «поиск тайных игроков за рубежом, которые раскачивают американскую лодку, это лишь попытки США выдать желаемое за действительное». Песков: Идеология Путина связана с процветанием россиян 20 января 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Идеология президента Владимира Путина связана с процветанием россиян, и идеи либерализма очень близки российскому лидеру, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина – это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян», – сказала Песков, передает РИА «Новости». Так он ответил на вопрос о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин якобы является носителем идеологии «антизападного, анотиамериканского антилиберализма». Песков добавил, что на самом деле идеи либерализма «очень близки Путину». «Но либерализм либерализму рознь. Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии», – добавил Песков. Он подчеркнул, что любой либерализм не может быть универсальным, «поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства». «Чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически в каждом, но не во всех. В нашем присутствуют», – пояснил пресс-секретарь главы государства. Путин рассказал об общих рынках на пространстве ЕАЭС 20 января 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию единого финансового рынка и готовят концепцию развития единого энергетического рынка, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания о реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС. Глава государства уточнил, что «в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжается», передает РИА «Новости». В пример успешной реализации он привел создание единого рынка, производство и оборот лекарств и медицинских изделий. Кроме того, Путин заявил, что в условиях эпидемии нужно эффективно координировать усилия стран ЕАЭС, в том числе в сфере лекарственного оборота. «С первого января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилами и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы это все прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом – эпидемией коронавируса. Нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья наших граждан», – сказал он. В прошлом году Путин заявил, что для упрощения формальностей при пересечении границ между странами Евразийского экономического союза может быть создано специальное мобильное приложение. Песков назвал отпиской полученные от Европы материалы по делу Навального 20 января 2021, 13:35 Текст: Алина Назарова

Материалы, которые Москва получала от европейской стороны по делу Алексея Навального, являются не более чем отпиской, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никакой информации нашими германскими партнерами предоставлено не было. В протоколах допроса не содержится никакой информации, а там должна быть техническая, технологическая и научная информация о тех веществах, которые якобы были зафиксированы. Но ничего серьезного мы не получили, что помогло бы на в расследовании», – сказал он, передает РИА «Новости». Так он ответил на просьбу прокомментировать содержащуюся в заключении клиники Charite, где лечился Навальный, информацию о якобы найденных отравляющих веществах. Отвечая на вопрос о том, можно ли говорить, что для расследования недостаточно улик, фактов и документов, Песков сказал: «Их не то, что недостаточно, их нет. Мы ничего не получили. Фактически, это является ничем более чем отпиской». В конце прошлой недели блогер Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.