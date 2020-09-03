Глава Ростовской области выехал на место крупного лесного пожара

Взгляд
3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:25  |  vz.ru
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Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Маразм Байдена списали на «русский заговор»

Чтобы победить Трампа, Байдену придется стать Ельциным USA TODAY NETWORK/Reuters
Многие будут смеяться, но русские опять вмешались в президентские выборы в США. В центре очередного скандала – кандидат от демократов Джо Байден, которого «российская пропаганда» нагло оболгала и попыталась выставить маразматиком. Однако многое говорит в пользу того, что «российская пропаганда» права: из Байдена будут делать президента, как делали президента из Бориса Ельцина в 1996 году. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...

Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
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Либералы забыли о Навальном и Ефремове

Дмитрий Ольшанский, публицист
Немыслимое поведение Михаила Ефремова в суде связано с тем, что он знает главное. Круг его друзей и знакомых – тех самых, что все время говорят нам про важность «репутации», про «мораль», про то, как ценны «приличные люди», – старательно вывернул шеи, заткнул уши и закрыл глаза. Ничего не видим, ничего не слышим, не помним сейчас ни про какого Ефремова. Подробности...
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Глава Ростовской области выехал на место крупного лесного пожара

    3 сентября 2020, 10:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    Губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул прямой эфир предвыборных дебатов на региональном телеканале «ДОН-24» из-за ситуации с лесным пожаром в Тарасовском районе.

    Голубев сообщил в Instagram, что он выезжает «в Тарасовский район, где сейчас серьезная ситуация с лесным пожаром».

    «На ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. На тушение пожара в Ростовской области вылетел самолет-амфибия Бе-200. Эвакуировано 100 человек», – добавил он.

    На данный момент, по данным МЧС, на территории Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара. В частности, пожар затронул территории Тарасовского и Белокалитвенского участковых лесничеств.

    Наряду с МЧС, в тушении задействованы силы государственного автономного предприятия «Лес», департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администраций районов и сельских поселений. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. Для оперативной локализации и ликвидации пожара идет активное наращивание группировки, передает портал «Панорама».

    В Тарасовский район для тушения лесного пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200. По данным пресс-службы ЮВО, экипаж вертолета Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, направился к месту тушения пожара для оказания помощи МЧС на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области. Также в готовности оказать помощь находится экипаж вертолета Ми-26, оснащенный водосливным устройством ВСУ-15.

    «Ситуация сложная, поэтому руководитель региона принял самое верное решение. Дебаты дебатами, но губернатор должен находиться в самой «горячей» его точке, там, где требуется его неотложная помощь и личное участие. Я полностью поддерживаю его решение, – отметил директор Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени Кортунова Сергей Таран.

    По его словам, донской регион – особенный, в котором леса носят важнейшую защитную и экологическую функцию, поэтому важно быстро и оперативно потушить лесной пожар, так как каждый потерянный гектар леса очень долго будет восполняться.

    «Весь летний период был засушливый и тут сложился ряд факторов, когда длительная засуха и отсутствие осадков спровоцировали ситуацию с лесными пожарами. Потребуется огромное количество усилий для того, чтобы это остановить. Здесь возникают вопросы межведомственного взаимодействия, и решить их самым быстрым способом может только губернатор. Только находясь там, Василий Голубев может получить объективную информацию и оперативно, если потребуется, привлечь помощь для решения ситуации», – подчеркнул Таран.

    Ранее сообщалось, что в Ростовской области 14 человек пострадали и один погиб в результате лесного пожара. До этого сообщалось, что в Ростовской области загорелись дачные дома.


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