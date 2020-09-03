Глава Ростовской области выехал на место крупного лесного пожара

Губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул прямой эфир предвыборных дебатов на региональном телеканале «ДОН-24» из-за ситуации с лесным пожаром в Тарасовском районе.

Голубев сообщил в Instagram, что он выезжает «в Тарасовский район, где сейчас серьезная ситуация с лесным пожаром».

«На ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. На тушение пожара в Ростовской области вылетел самолет-амфибия Бе-200. Эвакуировано 100 человек», – добавил он.

На данный момент, по данным МЧС, на территории Ростовской области зафиксированы четыре природных пожара. В частности, пожар затронул территории Тарасовского и Белокалитвенского участковых лесничеств.

Наряду с МЧС, в тушении задействованы силы государственного автономного предприятия «Лес», департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администраций районов и сельских поселений. Из-за сильного ветра происходит быстрое распространение огня, переход в стадию верхового лесного пожара. Для оперативной локализации и ликвидации пожара идет активное наращивание группировки, передает портал «Панорама».

В Тарасовский район для тушения лесного пожара вылетел самолет-амфибия Бе-200. По данным пресс-службы ЮВО, экипаж вертолета Ми-8АМТШ, оборудованного водосливным устройством ВСУ-5А, направился к месту тушения пожара для оказания помощи МЧС на территории лесничества в Тарасовском районе Ростовской области. Также в готовности оказать помощь находится экипаж вертолета Ми-26, оснащенный водосливным устройством ВСУ-15.

«Ситуация сложная, поэтому руководитель региона принял самое верное решение. Дебаты дебатами, но губернатор должен находиться в самой «горячей» его точке, там, где требуется его неотложная помощь и личное участие. Я полностью поддерживаю его решение, – отметил директор Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени Кортунова Сергей Таран.

По его словам, донской регион – особенный, в котором леса носят важнейшую защитную и экологическую функцию, поэтому важно быстро и оперативно потушить лесной пожар, так как каждый потерянный гектар леса очень долго будет восполняться.

«Весь летний период был засушливый и тут сложился ряд факторов, когда длительная засуха и отсутствие осадков спровоцировали ситуацию с лесными пожарами. Потребуется огромное количество усилий для того, чтобы это остановить. Здесь возникают вопросы межведомственного взаимодействия, и решить их самым быстрым способом может только губернатор. Только находясь там, Василий Голубев может получить объективную информацию и оперативно, если потребуется, привлечь помощь для решения ситуации», – подчеркнул Таран.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 14 человек пострадали и один погиб в результате лесного пожара. До этого сообщалось, что в Ростовской области загорелись дачные дома.