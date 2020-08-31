Оппозиция Белоруссии посетовала на отсутствие поддержки со стороны Москвы

Многие белорусы рассчитывали, что Москва поддержит координационный совет оппозиции Белоруссии, заявил член президиума совета Павел Латушко.

По его словам, многие жители страны «смотрели на Восток и ждали, что будет какая-то реакция со стороны Кремля или будет какая реакция со стороны России в поддержку именно этого общественного движения».

«Такая реакция есть – поддержки нет, это однозначно», – приводит его слова РИА «Новости».

Латушко полагает, что «с точки зрения перспектив» российские аналитики сделали «ошибочный вывод».

Кроме того, он заявил, что Москва «может оказать содействие» и помочь Белоруссии «избежать дефолта», но «это не скажется на плачевном состоянии финансовом каждой из белорусских семей». Белоруссия может «избежать дефолта» при помощи российских «кредитных ресурсов очередных, которые увеличат» белорусские «долги, но это не решит проблему каждого конкретного белоруса».

Напомним, другой член совета Мария Колесникова подчеркивала, что заявления России и ЕС «о том, что они признают координационный совет как партнера по переговорам – это тоже важный момент». Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская заявила, что оппозиция Белоруссии крайне обеспокоена словами российского лидера Владимира Путина о возможности отправки в Белоруссию российских силовиков.

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