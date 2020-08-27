Россиянам посоветовали не ждать осени по календарю

Осень в этом году в России наступит не по календарю, смена времени года немного сдвинется из-за изменения климата, заявил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Специалист объяснил, что из года в год расхождение погоды с календарем все больше. Это происходит из-за климатических последствий глобального потепления, передает РИА «Новости».

«Если говорить о чем-то универсальном, то границы сезонов становятся более неустойчивыми. В какой-то год раньше наступает весна или позже наступает осень, а в какой-то год ничего не меняется. Таких межгодовых различий становится больше. Для большей части России наблюдается некий сдвиг: весна наступает раньше, а осень наступает позже», – рассказал Кокорин.

Так, в 2020 году осень наступит приблизительно к середине сентября. В Центральной России между климатической и календарной нормой ожидается разница примерно в две недели.

Кокорин отметил, что при глобальном потеплении времена года меняются не с закономерной периодичностью. Но, по мнению эксперта, можно заявлять о том, что раньше сдвиг был около недели, а с недавнего времени он достиг приблизительно двух.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила, что европейскую часть страны ожидает арктическое вторжение.