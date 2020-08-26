Германия назначила нового координатора по России

Кабинет министров ФРГ назначил нового координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнерства. Им стал депутат от Социал-демократической партии Йоханн Заатхоф, сообщили в среду в пресс-службе МИД страны.

«Йоханн Заатхоф берет на себя эту задачу в момент, когда значение живого гражданского общества и функционирующего диалога не только между правительствами вновь становится актуальным. Я желаю ему успеха, хороших, увлекательных впечатлений и переговоров», – передает «Интерфакс» слова главы ведомства Хайко Мааса.

Ранее руководители внешнеполитических ведомств США и Германии Майк Помпео и Хайко Маас обсудили вопросы, связанные с Россией, Белоруссией и Ираном. Американская сторона заявила о «необходимости единого трансатлантического ответа», который позволит привлечь Тегеран «к ответственности». Помпео заявил, что СБ ООН должен «выполнять обязательства по поддержанию международного мира и безопасности».