Анонсирован показ на «Армии-2020» ракетной системы «Антей-4000»

«Алмаз-Антей» на форуме «Армия-2020» впервые представит публике зенитную ракетную систему «Антей-4000», говорится в сообщении концерна.

«Одной из таких премьер станет зенитная ракетная система «Антей-4000». На площадке перед павильоном «В» будут размещены пусковая установка 9А83М-2Е и пуско-заряжающая установка 9А84М-1Е, а также зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ и 9М82МЭ (в транспортно-пусковых контейнерах) из состава этой зенитной ракетной системы», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.

Еще одной новинкой «Армии-2020» станет пусковая установка 51П6Е2 перспективного комплекса нестратегической противоракетной обороны. Она предназначена для борьбы с баллистическими целями.

Помимо того, на выставке будут представлены зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Тор-Э2», «Тор-М2КМ» и «Бук-М3», боевая машина «Тайфун-ПВО», беспилотник с турбореактивным двигателем комплекса «Адъютант».

ЗРС «Антей-4000» – экспортный вариант С-300В4, высокомобильной системы ПВО, предназначенной для обороны объектов военно-государственного значения и группировок войск от ударов баллистических и аэродинамических средств воздушного нападения.

Напомним, в октябре 2016 года источник в ВПК сообщил, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» завершил работы по подготовке экспортного варианта зенитной ракетной системы нового поколения С-300В4.

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