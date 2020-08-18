Учения танковой дивизии начались в Челябинской области

Крупнейшие в 2020 году учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с участием 8 тыс. военнослужащих, более 1,8 тыс. единиц техники, а также авиации стартовали на полигоне в Челябинской области, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа.

«К учению привлекаются около 8 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области», – передает ТАСС сообщение ЦВО.

По словам командующего войсками округа Александра Лапина, учения пройдут в четыре этапа, в ходе которых будет проведена подготовка к действиям в различных видах боя и выполнены мероприятия организации наступления. «На завершающем этапе с боевой стрельбой войска осуществят разгром вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника», – сказал генерал- полковник.

Учения позволят систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия сформирована в 2016 году с дислокацией в Челябинской и Свердловской областях. На вооружении - современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А. Также ей присвоено почетное наименование «Уральский танковый батальон», для сохранения традиций и памяти о подвиге в годы Великой Отечественной войны 30-го Уральского Добровольческого танкового корпуса, также известного как «Корпус черных ножей».

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