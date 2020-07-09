В Кремле похвалили работу Минпромторга на фоне ситуации с коронавирусом

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НОВОСТЬ ЧАСА:Фургал не признал вину в организации убийств
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Курс рубля начал вести себя парадоксально
Сербы устроили коронавирусный майдан
Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»
Зеленский блефует в споре о том, сколько стоит жизнь украинца
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Пять ошибок Виктора Януковича
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
9 июля 70-летний юбилей отмечает один из самых противоречивых политиков постсоветского пространства – экс-президент Украины Виктор Янукович. В его карьере было немало заслуг и достижений, однако все они перечеркнуты чередой ошибок, допущенных в период с 2004 по 2014 год. Подробности...
Бороться с гей-пропагандой уже поздно
Сергей Мардан, публицист
Миф о природной гомофобии русских – уже миф. Те, кому сегодня 50-60 лет, выросли и повзрослели в обществе, где эта тема была табуирована. Но для 20–30-летних этой инерции уже не хватило. Подробности...
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Черный лебедь и Белый дом
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если американские партии срочно не проведут работу над ошибками, то не исключено, что следующую первую леди США они будут лицезреть не только на официальных мероприятиях, но и на порносайтах. Подробности...
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Ужесточение карантина вызвало в Сербии беспорядки
Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский часПодробности...
На российских пляжах заканчиваются свободные места
В конце июня – начале июля в России официально открылся курортный сезон. В Краснодарском крае отели и санатории открылись первыми, на крымских курортах это произошло чуть позже. Спрос пока не превысил предложение, но скоро это произойдет, ожидают эксперты – и свободных мест для отдыхающих не останется уже к концу июляПодробности...
В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки
Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскимиПодробности...
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