Кремль заявил о продолжении борьбы за сокращение бедности

Пандемия негативно влияет на планы по сокращению бедности, но никто не собирается сидеть сложа руки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По результатам исследования РИА «Новости», доля россиян, живущих за чертой бедности, в 11 регионах страны в 2019 году превысила 20%, в среднем по России она была выше 12%, при этом в Ямало-Ненецком округе этот показатель составил минимальные 5,6%, а в Тыве оказался максимальным – порядка 35%.

«Я не берусь комментировать это исследование РИА «Новости», я с ним не имел возможности ознакомиться. Что касается уровня бедности, то вы знаете, что борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов и президента Путина, и нашего правительства», – заявил Песков, комментируя вопрос о результатах исследования.

Он напомнил, что действует целый ряд программ, направленных на сокращение бедности.

«Иногда, к сожалению, мировая реальность, такая как всемирный кризис 2008 года, как беспрецедентный кризис в связи с пандемией 2020 года, негативно влияет на реализацию этих планов правительства. Но, тем не менее, это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки. Нацпроекты работают. Да, в них могут вноситься корректировки, но они работают, здесь идёт планомерная работа», – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Россия смогла ликвидировать крайнюю нищету. Об этом говорится в обзоре для ООН от Аналитического центра при российском правительстве в партнерстве с Министерством экономического развития, МИД и Федеральной службой государственной статистики.