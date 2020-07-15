Собчак раскритиковали за оправдание обвиненного в домогательствах Лобкова

Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Ксению Собчак, которая в соцсетях поддержала коллегу с канала «Дождь» Павла Лобкова, обвиненного в домогательствах.

Собчак отметила, что Лобков «своеобразный человек», который мог вслух восхищаться понравившимся мужчиной и присылать коллегам скабрезные сообщения, однако она усомнилась в том, что такие действия, которые сам ведущий «Дождя» называл «секс-эскортом и коллега-троллингом», можно считать насилием.

«Паша все, что угодно: алкоголик, любитель преувеличить, фантазер, но он не насильник. И никогда им не был (...) Это было всегда не про секс, а про шутку», – написала она в Instagram.

Собчак призвала своих поклонников «отстаивать наше общее право шутить, троллить, издеваться, изгаляться и саркастически ехидствовать».

Многие пользователи Сети не согласились с позицией телеведущей, передает «Ридус».

«А где грань между троллингом и оскорблением? И вообще никому не понравится, если над ним будут издеваться, изгаляться и саркастически ехидствовать. А почему человек вообще должен это терпеть? Все это возможно в близкой дружбе и междусобойчиках, но не должно становиться нормой. Это не норма!», – пишет you_bru_life.

«Вы с ним работали, вам виднее, это тоже никем не оспаривается. Но вам нужно сначала поговорить с теми, кто обвиняет, и выслушать их точку зрения», – считает ludikova_m.

«Право «издеваться и изгаляться» – это уже слишком», – написала burnzhanna.

«Может его тоже троллят? Или опять двойные стандарты? Моих не тролль?», – отметил dolzhanskii.a.

Напомним, во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.

Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании в российской медиасфере. Так, журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ. Она заявила: «Если, не приведи Господь, речь об изнасиловании, то мы поможем пострадавшей стороне с юридическим сопровождением уголовного дела».

Однако если случай домогательства не регламентируется законом, руководство канала будет воспринимать это как частный вопрос участников происшествия.