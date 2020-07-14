Симоньян обратилась к сотрудникам RT в связи с секс-скандалом в российских СМИ

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила сотрудников телеканала, что в случае возникновения скандала на почве сексуальных домогательств телеканал окажет помощь пострадавшей стороне.

«Коллектив, если у нас обнаружится, что не на рабочем месте кто-то кого-то за что-то хватал, никакую внутреннюю проверку мы проводить не будем. У нас тут не комсомольская организация. Если, не приведи Господь, речь об изнасиловании, то мы поможем пострадавшей стороне с юридическим сопровождением уголовного дела», – написала она в своем телеграм-канале.

Симоньян пояснила, что если случай домогательства не регламентируется законом, руководство канала будет воспринимать это как частный вопрос участников происшествия.

«Потому что я не беру на себя наглость выступать моральным камертоном человечества. А кто берет – пусть теперь выкручиваются», – заключила главред.

Напомним, во вторник шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.

Также стало известно о нескольких других сексуальных домогательствах и об изнасиловании в российской медиасфере. Так, журналист Павел Лобков сознался в домогательствах в отношении молодого стажера телеканала «Дождь» Александра Скрыльникова.