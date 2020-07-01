Эксперт из Финляндии обвинил зарубежные СМИ во лжи о голосовании в России

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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию, различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Ливийская гражданская война оказалась для Германии хорошим поводом вспомнить о роли военной силыФото: Karine Pierre/Reuters
Без преувеличения сенсационное – и мало замеченное – высказывание сделал один из серьезных немецких политиков и дипломатов. Европа, заявил он, должна научиться «языку силы», чтобы отстаивать важные для себя интересы. Нет сомнений, что дипломат имеет в виду прежде всего возрождение военных возможностей Германии. Откуда у него возникли такие мысли? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Джокер как инструкция к Революции

Владимир Можегов, публицист
Голливуд на глазах меняет культурный код целой нации, а то и всего мира. Этот сегодняшний коллективный Карл Маркс жаждет новой мировой революции. Поджигать Америку, петь музыку революции, «видеть мир в огне» и ввергать его в хаос. Подробности...
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Русскому человеку пора валить назад – в Родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Жизнь в России подразумевает короткие сроки планирования, а то и вообще – внезапные решения, типа – а давай поедем в Сочи в воскресенье? Можно называть это иррациональным мышлением, но последние события показывают, что русский подход оказался самым практичным и естественным. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

В начале войны экипажам Т-34 требовалось особенное мужество

Тимур Шерзад, журналист
В июне 1940 года со сборочной линии харьковского завода сошли первые серийные танки Т-34. Но от новейшего и, как следствие, довольно «сырого» танка до боевой машины Победы был еще немалый путь – и «тридцатьчетверке» предстояло его пройти. Подробности...
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              Эксперт из Финляндии обвинил зарубежные СМИ во лжи о голосовании в России

              1 июля 2020, 22:21

              Текст: Антон Антонов

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              В Санкт-Петербурге международные наблюдатели высоко оценили организацию голосования по поправкам в Конституцию России.

              Так, эксперт из Финляндии, политолог Йохан Бекман в ходе пресс-конференции заявил: «Процесс голосования организован на самом высоком уровне. Безопасность и прозрачность выборов организованы отлично».

              Он сообщил, что «весь год наблюдал за этим процессом, за публикациями в российских и зарубежных СМИ».

              «Отмечу, что происходит настоящая антироссийская агитация, очень много лживой информации присутствует в зарубежных и российских СМИ. В действительности все совершенно не так, как пытается показать российская оппозиция и их зарубежные кураторы», – сказал он.

              По мнению Бекмана, в России «было соблюдено главное правило – голос народа услышан, абсолютно у всех граждан есть возможность сделать выбор».

              Сергей Лущ, председатель центрального совета МСКОО «Русь Молодая», обратил внимание на безопасность избирателей на участках для голосования: «Голосование организовано на высоком уровне. За все время нашего наблюдения нами не было выявлено ни одного нарушения. Также на отличном уровне организована безопасность избирателей. Можно сказать, что избирательные участки сейчас – самое безопасное место». 

              «Ничто не препятствует выражению мнения граждан. Мы как международные эксперты получили возможность задать любые вопросы организаторам. Везде ведется видеофиксация. Местные избирательные комиссии проделали отличную работу. Это очень интересный опыт, который мы можем применить в Республике Беларусь», – сказал он.

              Его коллега из Белоруссии Алексей Дзермант согласился с такой позицией. Научный сотрудник Института Философии Академии Наук Белоруссии заявил, что провести подобное голосование в условиях пандемии непросто: «Уже третий день мы находимся в Петербурге. Я заметил, что в северной столице отличная явка среди избирателей, это видно и по цифрам досрочного голосования». 

              «В целом каких-то серьезных нарушений не встречалось. Было интересно понаблюдать за работой КОИБов. Подводя итог нашему наблюдению в течение шести дней, я могу сказать, что все достаточно открыто, транспарентно. Я думаю, что это уникальный опыт, всё-таки провести такое мероприятие в условиях пандемии нелегко. Видно, что граждане активны, и, что самое главное, осведомлены о поправках в Конституцию», – заявил он.

              Политолог из Италии Андреа Джанотти высоко оценил транспарентность голосования, добавив, что ему лично удалось пообщаться со всеми участниками голосования: «Мы были на участках и своими глазами видели, как все реализовано. Могу уверить, что все было организовано корректно, особенно учитывая текущие условия пандемии». 

              «Всем избирателям было обеспечено право выразить свое мнение. Что интересно, на всех участках находились наблюдатели – представители различных движений. Никаких ограничений для нас не было, нам удалось пообщаться со всеми участниками процесса, от председателей комиссии до наблюдателей и самих избирателей», – сказал он.

              Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – в собственном дворе.<br>Например, во дворе дома номер 128 по улице Горького в Твери

              Голосование по поправкам в России завершилось. По итогам обработки 30% протоколов следует, что поправки поддержали 74,10% россиян.

              Общая явка в России достигла 65%.

              Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило в России с 25 июня по 1 июля. До основного дня – среды, 1 июля – проходило голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».

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