Россияне почтили павших в Великой Отечественной войне минутой молчания

В День Победы жители России почтили минутой молчания память павших в боях с фашизмом.

В 18.55 мск телеканалы прервали свое вещание в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.



После Минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне началась акция «Окна Победы». В ходе нее россияне на балконах и у открытых окон с портретами героев поют песню «День Победы».

Ранее в Китае прошли в церемонии возложения венков к обелискам Советской Армии, участники церемоний также почтили погибших минутой молчания.