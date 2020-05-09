В Китае возложили цветы к памятникам Советской Армии

В центре Харбина и на мемориальном воинском кладбище Хуаншань прошли в церемонии возложения венков к обелискам Советской Армии, в мероприятии принимали участие российские дипломаты, представители провинциальных и городских китайских властей.

«Из-за сохраняющихся здесь карантинных мер пришлось ограничить число участников возложений, однако простые харбинцы все равно пришли к обелиску на центральной площади. Один из них, преподаватель русского языка на пенсии, поделился своими глубокими чувствами к России, выразил восхищение мужеством советских людей – победителей фашизма и милитаризма», – сообщил генеральный консул России в Харбине Владимир Ощепков, передает ТАСС.

Генконсул России в Шэньяне Сергей Черненко сказал, что сотрудники консульства возложили венки и живые цветы к памятникам советских воинов на мемориальных комплексах в Шеньяне, Даляне и Чанчуне, а также почтили павших минутой молчания. В церемонии участвовали представители местных русских клубов и китайских властей.

Напомним, в Ханое на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне прошли торжественный митинг и праздничный концерт.