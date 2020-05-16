«Князь Владимир» начал подводные испытания в Белом море

Атомная подлодка (АПЛ) «Князь Владимир» приступила к прохождению подводной части испытаний в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Испытания крейсера (подлодки – прим. ВЗГЛЯД) под водой обеспечивают два буксира Беломорской военно-морской базы и спасательное судно «Михаил Рудницкий». В ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки», – пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

С 12 мая экипаж работал в надводном положении, он проверял ходовые и маневренные качества судна. Если АПЛ пройдет контрольный выход, то будет решен вопрос о сроке ее включения в состав подводных сил Северного флота и переходе в пункт постоянного базирования на Кольском полуострове.

Ранее АПЛ «Князь Владимир» планировалось передать флоту до конца июня.

«Князь Владимир» – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием.

В составе Северного и Тихоокеанского флотов находятся три ракетоносца проекта 955, каждый из которых несет на борту по 16 ракет «Булава», также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

На разных стадиях строительства на «Севмаше» находятся четыре «Борея-А». Кроме того, подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев проекта 955А.