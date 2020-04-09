Названы самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

В апреле работодатели готовы платить наиболее высокие зарплаты на удаленке специалистам по продажам, менеджерам по работе с клиентами, телемаркетологам, следует из данных исследований сервиса Работа.ру.

По данным исследования, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии – до 500 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы с электронными торговыми площадками, разбираться в тендерной документации и уметь вести переговоры, передает РИА «Новости».

До 200 тыс. рублей в месяц предлагают менеджеру по работе с клиентами в компании, специализирующейся на комплексном оснащении лабораторий. Компания, предоставляющая консультации в области государственных и корпоративных закупок, обещает платить до 130 тыс. рублей в месяц телемаркетологу на удаленке.

Много предложений дистанционной работы и для HR-специалистов. Менеджер по подбору массового персонала может зарабатывать до 100 тыс. рублей в месяц, а специалист по подбору персонала в регионах со свободным графиком – до 87 тыс. рублей.

Работать в удаленном режиме и получать до 80 тыс. рублей в месяц могут соискатели на позицию психолога. При этом в марте по всей России число вакансий удаленной работы увеличилось на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%. В исследовании утверждается, что специалисты на удаленке сейчас могут зарабатывать не меньше, чем при работе из офиса.

Сервис Работа.ру изучил вакансии по удаленной работе в апреле.

Напомним, во вторник консалтинговая фирма Gartner опубликовала исследование, из которого следует, что многие крупные компании рассматривают возможность перевести сотрудников на постоянную удаленную работу после завершения пандемии коронавируса.

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