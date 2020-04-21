Покупатели в Краснодаре нашли в куличе презерватив

Жители Краснодара нашли в пасхальном куличе презерватив. После инцидента ритейлер «Магнит», где был куплен товар, провел внутреннее расследование и установил, что презерватив мог попасть в выпечку только после его изготовления и упаковки, сообщила пресс-служба компании.

В одном из краснодарских Telegram-каналов появилось фото кулича, внутри которого был презерватив без упаковки. Отмечалось, что кулич купили в магазине «Магнит», а отрезанный кусок выпечки достался ребенку, сообщает РИА «Новости».

«По факту обращения покупателя компания, согласно принятым процедурам по контролю качества, провела всестороннее внутреннее расследование. Мы изучили записи камер видеонаблюдения в кулинарном цехе в день изготовления куличей, записи журналов о выпуске продукции, провели собственное исследование того, могло ли данное инородное тело попасть в выпечку и какое воздействие на него оказывает высокая температура. Результаты этих мероприятий указывают на то, что инородный объект, предъявленный потребителем, мог попасть в продукцию исключительно после ее изготовления и упаковки. Таким образом, доводы не нашли своего подтверждения. Мы обязательно доведем эту информацию до покупателя», – пояснили в компании.

Как заявили в региональном отделении Роспотребнадзора, пострадавший покупатель в ведомство с жалобой не обращался.