Греция решила депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Власти Греции приняли решение о депортации мигрантов, которые прибыли в страну после 1 марта, заявил официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас.

По его словам, на основе решения правительственного совета по иностранным делам и обороне к беженцам, незаконно проникшим в Грецию с 1 марта, будет «другое отношение», чем к прибывшим ранее. Данные о них не будут фиксироваться, они не смогут подавать прошение о предоставлении убежища, передает ТАСС.

Кроме того, добавил Пецос, правительство Греции изучает вопрос создания для нелегальных мигрантов и беженцев закрытых центров. Они расположатся в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов.

Главной заботой правительства он назвал урегулирование ситуации в Эвросе на греко-турецкой сухопутной границе, предотвращение незаконного проникновения в страну.

По словам Пецоса, открытые лагеря для содержания мигрантов и беженцев на островах перенасыщены – там находилось 42 тыс. 33 человека на конец февраля.

Ранее сообщалось, что власти Турции приняли решение разместить на границе с Грецией 1 тыс. бойцов спецназа полиции, чтобы предотвращать попытки возврата мигрантов на турецкую территорию.

Турция на фоне конфликта в Сирии открыла границы в Европу для беженцев. Мигранты из Сирии, собравшиеся на границе Греции и Турции, применяют против греческих сил гранаты со слезоточивым газом, используемые турецкой армией.